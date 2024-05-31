Солнечные ожоги — это серьезная проблема, с которой сталкиваются многие люди, особенно в летний период. Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева в беседе с NewsInfo.Ru рассказала, как правильно реагировать на солнечный ожог и какие меры можно предпринять для облегчения состояния.

Профилактика — лучший способ

Прежде всего, самый эффективный способ борьбы с солнечными ожогами — это их профилактика. Использование солнцезащитных средств, ношение головных уборов и одежды, закрывающей тело, помогут избежать ожогов.

Что делать при солнечном ожоге?

Если солнечный ожог всё же произошел, важно знать, какие меры помогут облегчить симптомы и ускорить выздоровление. В первую очередь рекомендуется использовать наружные средства с противовоспалительным действием. Доктор Скорогудаева выделяет несколько эффективных фармакологических средств:

Пантенол и пантотеновая кислота (Д-Пантенол) — эти средства, содержащие витамин B5, помогают купировать воспалительную реакцию.

Бепантен — особенно эффективен, если в состав включены антибиотики, что полезно при образовании пузырей.

Эти средства обладают охлаждающим, успокаивающим и противовоспалительным действием. Они легко доступны и их можно использовать сразу после получения ожога.

Кроме того, существуют специализированные косметические гели, предназначенные для ухода за кожей после ожогов. Они также обладают охлаждающим и противовоспалительным эффектом.

Чего следует избегать?

Некоторые методы "лечения" солнечных ожогов могут лишь усугубить ситуацию. Доктор Скорогудаева категорически не рекомендует использовать масла.

"Это неправильная, ошибочная ситуация, когда пытаются маслами всё это дело замазать, ничего хорошего не будет," — предупреждает врач.

Масла, особенно содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, могут усиливать воспаление.

Традиционное народное средство — сметана — также не является лучшим выбором. Ее охлаждающий эффект временный, и она не оказывает лечебного действия на воспаленную кожу.

Последующие меры

После того как ожог получил первичное лечение, важно избежать повторного повреждения кожи.

"В последующем ходить в одежде и так далее. Ну и терапевтические средства, которые противоожоговые, которые позволяют немножечко эту ситуацию притушить. Но всё равно болеть будет, облезать будет, но тем не менее, немножечко чтобы не так это выражено было в последующем", — заключила специалист.

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