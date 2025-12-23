Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Яйца динозавра
© openverse by Benoit Dupont is licensed under CC BY 2.0
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 15:52

Скорлупа сохранилась, жизнь — нет: яйца динозавров заполнила холодная геология

Находка на востоке Китая поначалу выглядела обманчиво просто. Два почти идеальных шара напоминали обычные яйца динозавров и по размеру — около 13 сантиметров в диаметре — вполне вписывались в привычную картину мелового периода. Однако при изучении оказалось, что внутри нет ни костей эмбрионов, ни характерных следов развития. Вместо этого ученые обнаружили пустоты, полностью заполненные сверкающими минеральными кристаллами. Об этом сообщает научное издание Diseases of Aquatic Organisms.

Необычные яйца с кристаллической начинкой

Работой руководила палеонтолог Цин Хэ из Университета Аньхой и Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук. Ее команда специализируется на изучении окаменелых яиц и нередко описывает новые виды именно по ним, даже если скелетные останки отсутствуют. В одном из обнаруженных образцов скорлупа была частично треснувшей, и через разломы были видны скопления светлого кальцита — карбоната кальция, широко распространенного в осадочных породах.

По мнению исследователей, после захоронения яиц в грунт внутрь проникали подземные воды, насыщенные растворёнными минералами. Со временем они медленно кристаллизовались, постепенно заполняя всё внутреннее пространство. В результате вместо следов жизни внутри сформировалась своеобразная минеральная "капсула", сохранившая форму яйца, но изменившая его содержание.

Новый вид, известный только по скорлупе

Толщина оболочки и характерный микроскопический рисунок колонн позволили отнести находки к семейству Stalicolithidae. Эта группа объединяет сферические яйца динозавров с плотной скорлупой, которые чаще всего обнаруживают в составе кладок. Ученые обратили внимание на необычно крупный размер и плотную структуру оболочки, отличающие находку от ранее описанных образцов.

Новый вид получил название Shixingoolithus qianshanensis и стал первым представителем рода Shixingoolithus, найденным в бассейне Цяньшань.

"Новый вид Shixingoolithus qianshanensis представляет собой первое открытие oogenus Shixingoolithus из бассейна Цяньшань", — отмечается в описании исследования.

Кто мог оставить эти яйца

Отсутствие эмбриональных остатков не позволяет точно установить вид динозавра-родителя. Однако форма яиц, их размер и микроструктура скорлупы указывают на орнитоподов — двуногих растительноядных динозавров с широкой, уткообразной мордой. Эти животные были широко распространены с поздней юры до конца мелового периода и могли достигать 6-9 метров в длину.

Орнитоподы исчезли около 66 миллионов лет назад вместе с другими нептичьими динозаврами. Новые находки помогают понять, как именно они откладывали яйца и организовывали гнезда на юге Китая, даже если сами эмбрионы не сохранились.

Эмбрионы, которые всё же удалось увидеть

Другие открытия в Китае дополняют эту картину. В провинции Цзянси при строительных работах были найдены яйца с хорошо сохранившимися эмбрионами гадрозавроидов. Внутри скорлупы видны миниатюрные черепа, шипы и конечности, свернутые в характерной позе.

"Интересно видеть сходство между позой эмбриона динозавра и эмбриона современной птицы", — отметила исследователь Фион Вайсум Ма.

Почему именно Китай так богат на такие находки

Ряд регионов Китая отличается уникальными геологическими условиями. Вулканический пепел и осадочные породы быстро перекрывали доступ кислорода, замедляя разложение органики. Благодаря этому здесь сохраняются не только кости, но и мягкие ткани, отпечатки перьев и даже эмбрионы внутри яиц. Бассейны Цяньшань и Ганьчжоу обладают схожими условиями, что объясняет высокую сохранность подобных находок и их ценность для науки.

