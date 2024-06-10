Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой не применять меры в отношении работников скорой помощи, которые прибегают к удару по автомобилям-помехам в крайне неотложной ситуации. Копия его обращения имеется у агентства РИА Новости.



Парламентарий пояснил, что обратился в ведомство в связи с произошедшим ранее инцидентом, когда женщина из Санкт-Петербурга на легковом автомобиле в течение около 10 минут не дала возможность выехать из двора бригаде скорой помощи, где находился ребенок.



"Прошу Вас доложить о позиции вашего ведомства относительно возможности внести изменения в законодательство РФ, исключающие ответственность за действия работников скорой помощи, применяемые в крайне неотложных ситуациях", — написал Гибатдинов в своем обращении.



Сенатор подчеркнул, что несмотря на существующее наказание за умышленное препятствование предоставлению скорой медицинской помощи, автомобилистка умышленно поставила "под угрозу жизнь и здоровье пациента, находившегося в скорой". Он также отметил, что бригады скорой помощи на данный момент "не имеют законных оснований для незамедлительного устранения препятствий, препятствующих их проезду".



"Этот вопрос уже обсуждался в Государственной Думе РФ, однако законодательные меры не были приняты. Также следует обратить внимание на статью 6.36 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает ответственность за препятствие.

Поводом для обращение Сенатора послужила недавняя ситуация в Санкт-Петербурге, когда автоледи в течении нескольких десятков минут не пропускала машину скорой помощи с ребенком внутри.

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