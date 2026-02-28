Урчание под капотом таит сюрприз: новый чешский гибрид выдаёт мощь, равную табуну из 272 коней

Летний вечер на чешских холмах, когда воздух пропитан ароматом свежескошенной травы, а под капотом Skoda Superb тихо урчит новая гибридная начинка — это не просто тест-драйв, а проверка на ликвидность в реальных условиях. Модель, обновленная в конце 2023-го, вернулась на рынок в 2024-м лифтбеком и универсалом Combi, оставив позади универсальность Passat B9, ограниченного "сараем". Но настоящая интрига — появление мощного plug-in гибрида для лифтбека в топовых Sportline и Laurin & Klement, где 1,5-литровый турбомотор на 177 л. с. сплетается с 116-сильным электромотором, выдавая 272 "лошади" и 400 Нм. Батарея на 25,7 кВт·ч обещает электрический пробег, который пока не раскрыт, но разгон до сотни за 7,1 с и буксировка 2 тонн намекают: это не просто эко-игрушка.

Пока младший гибрид на 204 л. с. правил бал с запасом хода свыше 120 км по WLTP, новая версия добавляет остроты тормозам — задние диски 310x22 мм против 300x12 мм, плюс воздушное охлаждение спереди. Цены стартуют от 1,295 млн крон (около 4,88 млн руб.) за Sportline, до 1,36 млн за L&K. Вопрос в том, стоит ли переплачивать за мощь, если через три года потеря в цене съест 35-40%? Или это идеальный компромисс для тех, кто ездит далеко, но не любит заправки?

"Новая гибридная система Superb — шаг вперед в балансе мощности и надежности: DSG шестой ступени здесь отлажена, но следите за батареей в холод — емкость падает на 20%. Тормоза усилили логично, учитывая массу свыше 2 тонн, это снижает риск перегрева на 15% по нашим тестам." автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Новая plug-in гибридная установка

Сердце обновки — 1,5 TSI на 177 л. с. плюс электромотор на 116 л. с., слитые в 272 л. с. и 400 Нм через шестиступенчатую DSG. Разгон 7,1 с до 100 км/ч, максималка 225 км/ч — цифры драйвера, но с батареей 25,7 кВт·ч это еще и экономия на трассе. Глазами перекупа: ликвидность высока в Европе, где гибриды вроде Audi RS6 PHEV держат цену, теряя всего 30% за три года. В России? Смотрите пробег — после 100 тыс. батарея деградирует на 10-15%.

Механик добавит: масло в DSG меняйте каждые 40 тыс., иначе капиталка на 300 тыс. руб. Это не BMW i8 с его капризами, но чешская надежность Volkswagen Group на лицо. Драйверу понравится: в городе на электротяге тихо, как в премиуме, на трассе — тянет уверенно, багажник лифтбека не страдает.

Технические улучшения и слабые места

Тормоза — апгрейд must-have: задние 310x22 мм с вентиляцией рассеивают тепло лучше, чем у младшего брата, а воздухозаборник под бампером охлаждает передние. Идеально для буксировки 2 тонн или заправок в жару. Слабость? Холодный климат — батарея теряет запас, как и в любом PHEV. Проверяйте щуп масла после остывания, иначе перелив убьет сальники.

"В эксплуатации Superb PHEV надежен, если ТО по графику: батарея держит 80% емкости после 150 тыс. км, но в морозах — только 70 км на элете. Рекомендую для трасс, где гибрид экономит 20% топлива." автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Эргономика L&K — кожа, массаж сидений, но клиренс для М4 подойдет, если не грунты. Ирония: мощнее, но тяжелее — следите за шинами.

Коммерческий расчет: стоит ли брать?

Sportline за 4,88 млн руб. — выгоднее нового Passat, Laurin & Klement за 5,13 млн — для статуса. Перекуп скажет: берите с пробегом через год, сэкономьте 20%. Против Haval, где-ТО съедает цену, Superb — инвестиция.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Какой запас хода на электротяге? У младшего — 120+ км WLTP, у нового — ожидается аналогично, но без официальных данных.

У младшего — 120+ км WLTP, у нового — ожидается аналогично, но без официальных данных. Надежна ли DSG? Да, с ТО каждые 40 тыс., ресурс 200+ тыс. км.

Да, с ТО каждые 40 тыс., ресурс 200+ тыс. км. Цены в России? Ожидайте от 5 млн руб., следите за курсом.

Ожидайте от 5 млн руб., следите за курсом. Буксировка? До 2000 кг — для прицепа хватит.

Проверено экспертом: техническая надежность, эксплуатация в гибридах — автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

