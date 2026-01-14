Новый Skoda Peaq станет крупнейшей моделью в истории марки — что скрывается за «пиком» в названии

На рынке электрокроссоверов готовится крупное пополнение — Skoda выводит на финишную прямую свой самый большой батарейный SUV. Новинка будет семиместной и станет верхней точкой модельной линейки марки. В основе — шоу-кар Vision 7S, который уже задавал направление дизайну будущих моделей. Об этом сообщает издание со ссылкой на заявление автопроизводителя.

Что известно о Skoda Peaq

Peaq называют крупнейшим электромобилем бренда на сегодняшний день и вообще самой габаритной моделью Skoda в истории. Концепт Vision 7S, на котором базируется серийная версия, по длине немного превышал пять метров, а значит, речь идёт о полноценном семейном внедорожнике с тремя рядами сидений. Такой формат обычно рассчитан на тех, кому нужен простор в салоне и гибкость: дети, багаж, поездки на дальние расстояния и частые выезды всей семьёй.

Автомобиль построят на модульной электрической платформе MEB, которую в концерне Volkswagen Group используют для целого ряда электромобилей разных марок. Эта архитектура изначально проектировалась под электропривод, поэтому позволяет эффективнее размещать батарею в полу и освобождать место в салоне, что особенно важно для семиместных моделей.

Дизайн и место в линейке бренда

Внешне Peaq обещают оформить в стиле Modern Solid — это новый дизайнерский язык Skoda, который компания постепенно распространяет на будущие поколения моделей. По задумке, новинка окажется выше нынешних Enyaq и Kodiaq в модельной иерархии. Если Enyaq сегодня воспринимается как ключевой электрокроссовер марки, то Peaq должен стать флагманом — самым крупным и статусным предложением, рассчитанным на покупателей, которым важно "всё и сразу": пространство, высокий кузов, современная электроника и электрическая тяга.

В названии тоже читается эта логика: компания явно хочет подчеркнуть вершину линейки, не разрывая при этом привычные для бренда правила нейминга.

"Само название соответствует этой должности. Большой внедорожник будет называться Skoda Peaq. Название основано на английском слове peak, то есть как "пик", и одновременно продолжает традицию маркирования моделей внедорожников Skoda с буквой Q в конце", — говорится в отчете автопроизводителя.

Сроки премьеры и планы по производству

Показ серийного Peaq запланирован на этот год, однако выпуск начнётся только в следующем. Такой разрыв между премьерой и стартом производства для крупных моделей — не редкость: автопроизводителю нужно время на финальную доводку, подготовку поставщиков и запуск сборочных процессов.

Отдельно отмечается, что внутри концерна у этой модели не ожидается прямого "близнеца": Volkswagen, согласно планам, не собирается выводить собственный семиместный электрический внедорожник. Это даёт Skoda возможность занять нишу внутри группы без внутренней конкуренции и сыграть на запросе семейных клиентов, которые хотят большой электромобиль, но не готовы переплачивать за более премиальные бренды.

В итоге Peaq выглядит как заявка Skoda на новый уровень в электрической линейке: крупный формат, три ряда сидений, новая стилистика и роль флагмана. Если компания выдержит обещанный темп, у покупателей появится ещё один практичный вариант для семейных поездок — с акцентом на простор и современную платформу.