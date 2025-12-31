Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Škoda Kodiaq
Škoda Kodiaq
© commons.wikimedia.org by Alexander-93 is licensed under CC BY-SA 4.0
Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 22:10

Этот кроссовер кажется очевидным выбором, пока не поживёшь с ним подольше

Skoda Kodiaq разочаровывает владельцев зимой и на бездорожье — 110KM.RU

Skoda Kodiaq давно закрепился в списке популярных семейных кроссоверов, но реальный опыт эксплуатации оказался куда менее однозначным, чем рекламные обещания. За эффектной внешностью и громким именем скрываются нюансы, о которых многие узнают уже после покупки. Для части владельцев знакомство с моделью обернулось чередой неожиданных открытий. Об этом сообщает дзен-канал "110KM.RU".

Репутация, которая дала трещину

На старте продаж Skoda Kodiaq воспринимался как универсальный автомобиль на все случаи жизни. Просторный салон, внушительный багажник и экономичные двигатели делали его логичным выбором для семьи и дальних поездок. Однако со временем владельцы начали все чаще делиться менее оптимистичными отзывами. Журналисты Quto, изучив обсуждения на профильных форумах, отмечают, что разочарование связано не с одной проблемой, а с их совокупностью. При этом ожидания от сегмента SUV часто формируются под влиянием устойчивых представлений о проходимости и надежности, хотя на практике кроссоверы не всегда подходят для бездорожья.

Одной из самых обсуждаемых тем стала работа роботизированной коробки передач DSG. В спокойном городском режиме она обычно не доставляет хлопот, но при сложных условиях — резких подъемах, скользких покрытиях или легком бездорожье — трансмиссия может вести себя нестабильно. Рывки и задержки в реакции вызывают у водителей неуверенность и заставляют сомневаться в надежности узла, особенно с учетом того, что роботизированная коробка с двойным сцеплением чувствительна к стилю езды и условиям эксплуатации.

Зимние сюрпризы и бытовые неудобства

Холодное время года приносит владельцам Kodiaq дополнительные испытания. После дождя и ночных морозов замки дверей нередко примерзают, полностью блокируя доступ в салон. Отсутствие простой ручной разблокировки превращает обычную ситуацию в настоящий квест, когда единственный способ попасть внутрь — воспользоваться багажником. Для автомобиля, рассчитанного на эксплуатацию в северных регионах, такой недочет выглядит странно и заставляет усомниться в адаптации модели к климату.

Внутреннее пространство тоже не всегда оправдывает ожидания. Передние сиденья, заявленные как анатомические, на практике подходят не всем. Боковая поддержка выражена слабо, а кожаные элементы могут усиливать ощущение скольжения. В дальних поездках это приводит к быстрой усталости, а спустя год активной эксплуатации владельцы замечают износ и расхождение швов обивки, что снижает общее ощущение качества салона.

Комфорт и электроника: не без вопросов

Отдельные претензии вызывает климатическая система второго ряда. Формально пассажиры имеют собственную зону, но поток воздуха оказывается недостаточным. Зимой салон прогревается неравномерно, а летом охлаждение задних мест оставляет желать лучшего. К этому добавляются мелкие, но заметные детали: склонность фар к запотеванию, неудобная конструкция дворников и уязвимое лакокрасочное покрытие, быстро собирающее сколы при городской эксплуатации.

Электронные ассистенты также не всегда работают стабильно. Например, система контроля слепых зон может отключаться при загрязнении датчиков, при этом уведомление появляется лишь при следующем запуске двигателя. Если автомобилем пользуются несколько человек, водитель может просто не знать, что важная функция временно неактивна, что добавляет лишний фактор риска в повседневных поездках.

