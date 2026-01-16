Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Skoda Enyaq iV
© commons.wikimedia.org by Alexander Migl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Иван Рогов Опубликована сегодня в 8:26

Увидел Skoda Enyaq за полцены на вторичке — и понял, почему он так резко падает

Skoda Enyaq теряет до 70% цены за 3–4 года — Прокопец

Трёх-четырёхлетний электрокроссовер может стоить как половина нового — и Skoda Enyaq сегодня как раз из таких примеров. На вторичном рынке он выглядит заманчиво, но за низкой ценой скрываются нюансы, которые важно понимать до покупки. Немецкие журналисты проверили подержанный экземпляр и объяснили, почему падение стоимости оказалось таким резким. Об этом сообщает Пётр Прокопец.

Почему Enyaq так быстро дешевеет

Прошло больше пяти лет с премьеры Škoda Enyaq, и модель давно стала привычной на рынке подержанных машин. По данным из материала, цены на Enyaq возрастом 3-4 года с пробегом 100-150 тысяч км стартуют примерно от 380 тысяч чешских крон(1,5 млн руб), хотя новый автомобиль стоит не менее 1,1 млн крон(4 млн руб). В России же автомобиль стоить около 8 миллионов.

Такой разрыв не объясняется только общей "электрической" амортизацией: у конкретных версий Enyaq есть особенности, которые усиливают обвал.

Одна из ключевых причин — быстрое развитие электромобилей за последние годы. То, что несколько лет назад воспринималось как "нормально", сегодня может выглядеть слабым по мощности, запасу хода и скорости зарядки. В результате ранние и базовые модификации морально стареют быстрее, а рынок реагирует ценой.

Слабая база: iV 50 и ограничения по зарядке

Немцы из Auto Bild тестировали подержанный Enyaq 2022 года с пробегом менее 55 тысяч км. В их распоряжении была базовая версия iV 50: 148 л. с., разгон до 100 км/ч за 11,3 секунды и максимальная скорость 160 км/ч. На фоне габаритов (около 4,7 м) и практичности (до 1710 л багажного объёма) такая динамика выглядит скромно — и это напрямую влияет на привлекательность машины на вторичке.

Отдельный фактор — аккумулятор и зарядка. В базовой комплектации упоминается батарея 52 кВт·ч и максимальная мощность зарядки 50 кВт. Для части покупателей именно эти параметры становятся причиной разочарования: автомобиль уступает более свежим EV по удобству дальних поездок, а значит — теряет в цене быстрее.

Риски владения: обновления, электроника и износ ходовой

В материале отмечается, что у Enyaq встречаются проблемы с зарядкой, которые описываются как непредсказуемые. Производитель реагировал онлайн-обновлениями, поэтому при выборе машины важно проверять, установлены ли заводские апдейты: иначе даже первая зарядка может превратиться в стресс.

С батареями пока серьёзных проблем немного — автомобиль ещё сравнительно молод, но покупатели уже учитывают будущие затраты. Гарантия на аккумулятор заявлена на восемь лет при ограничении пробега 160 тысяч км, поэтому экземпляры, близкие к этому порогу, стоят заметно дешевле. Дополнительно на цене сказывается и масса: даже базовый Enyaq весит 1937 кг и может перевозить почти полтонны, а значит подвеска и шины могут требовать внимания чаще, чем на привычных машинах с ДВС.

Что это значит для покупателя

Подержанный Enyaq действительно может выглядеть выгодно, если принимать правила игры: реальный запас хода в любой версии, как указано в тексте, не превышает 400 км, а комфорт и тишина в салоне остаются сильными сторонами. Но рассчитывать на "дешёвую эксплуатацию навсегда" не стоит: даже после потери 60-70% первоначальной цены машины продолжают дешеветь, и это нужно закладывать в ожидания.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

