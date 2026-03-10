Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Skoda 110 R
Skoda 110 R
© commons.wikimedia.org by Tobias Nordhausen from Sondershausen, Deutschland is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Сергей Герасимов Опубликована вчера в 23:58

Кузов блестит как новый — а снизу крошится: Škoda 110 R раскрывает слабости эпохи

Под кузовом жёлтой Škoda 110 R, поднятой на домкрате в мастерской Reincars, пахнет свежим маслом и ржавчиной — классический аромат реставрации. Владелец Даниэль Ржиха и блогер Мартин Вакулик провели час в этой позе, вскрывая секреты чехословацкого купе 1970-х. Проблема простая: легендарный спорткар выглядит идеально снаружи, но снизу таит компромиссы эпохи, от отваливающихся колёс до капризных карбюраторов. Это не просто ностальгия — для коллекционеров и энтузиастов знание слабых мест значит разницу между выгодной инвестицией и дорогим ремонтом.

Видео Вакулика разбивает мифы: от базовых седанов 100/110 до купе 110 R эволюционировала подвеска, но проблемы с мостами никуда не делись. Задние барабаны и полуоси — уязвимость, знакомая по моделям до 742-й серии. Передний эксцентрик развала? Лотерея 1976 года. А карбюраторы Jikov DDSR и EDSR меняют характер машины радикально.

"Škoda 110 R — это инженерный компромисс: лёгкий кузов на базе седана, но шасси требует тщательного аудита. Задний мост с барабанами склонен к люфту после 50 тысяч км, а эксцентрик передка — к самопроизвольному смещению. Рекомендую проверку на подъёмнике перед покупкой, особенно для раритетов из 1976-1980 годов".

автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Шасси под купе: от домкрата к реальности

Мартин Вакулик не поленился: эрко на подъёмнике раскрывает правду. Передний мост с эксцентриком — типичная болячка 1976-го. Регулировка развала сбивается от вибраций, и колесо рискует уйти в сторону. Глазами перекупа: берите 1977+ с короткой передачей 4,22 — ликвиднее, потеря в цене ниже 30% за 5 лет. Технически: меняйте смазку в рулевых каждые 20 тысяч, иначе руль утомит на трассе.

Задний мост от Škoda 1000 MBT в разборе — компромисс барабанов и полуоси. Редкость для ранних 110 R, но в поздних — норма. Обслуживание: осмотр под нагрузкой, замена подшипников до 100 тысяч км. Для дальних поездок клиренс скромный, бак маловат — планируйте остановки, как в психологии обратного пути.

Мосты и колёса: почему они отваливаются

Reincars показал экземпляры: задние колёса отходили из-за люфта в полуоси. В 110 R это реже, но проверяйте на СТО. Глазами механика: барабаны изнашиваются неравномерно, тормозите плавно. Инвестиция: раритет дорожает на 15% в год, но ремонт моста — 150 тысяч рублей.

Передок: неудачный эксцентрик. Замена — раз в 40 тысяч. Эргономика: в городе ок, на М4 бак кончится быстро. Свяжите с магией сжатия - бензин 110 R жрёт, но надёжен.

"Диагностика мостов обязательна: подшипники Škoda 110 R служат 80 тысяч км при свежем масле, но контрафакт их убивает за сезон. Проверяйте люфт манометром".

автомеханик, инженер-машиностроитель, эксперт по диагностике и ремонту автомобилей Александр Михайлов

Карбюраторы Jikov: эволюция или шаг назад?

DDSR (1970-76) vs EDSR (1976-80): LS злая, с провалами на 4000 об/мин, Erko — плавный, но вялый из-за 4,22. Пресса молчала, но динамика пала за шум/расход. Глазами драйвера: для трека — DDSR, для дорог — EDSR. Избегайте подделок, как в ловушке масла.

Обслуживание: чистка каждые 10 тысяч. Ресурс — 200 тысяч км с оригиналом.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Стоит ли покупать Škoda 110 R? Да, если бюджет на аудит — ликвидна как инвестиция.
  • Частота ТО мостов? Каждые 40 тысяч км, с маслом по новым стандартам.
  • Динамика EDSR? Плавная, но медленнее — для комфорта.
Проверено экспертом: технический аудит, диагностика мостов и карбюраторов Александр Михайлов

Читайте также

Автор Сергей Герасимов
Сергей Герасимов — автоюрист (КФУ) с 20-летним стажем. Эксперт по ДТП, защите прав потребителей и спорам со страховыми компаниями. Судебный защитник.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бак тает на глазах: привычки за рулем незаметно крадут каждый пятый литр бензина вчера в 17:45

Стоимость поездки зависит не только от цен на заправках, но и от мелких деталей управления, которые многие автомобилисты привыкли игнорировать каждый день.

Читать полностью » Турбина съела конкурента на завтрак: бесплатная энергия выхлопа вытеснила прожорливые моторы вчера в 17:40

Любимая водителями технология мгновенной мощности оказалась слишком затратной в быту, заставляя владельцев переплачивать за каждый обгон и заезжать в сервис.

Читать полностью » Кошелёк решает всё: новая система штрафов за парковку может обернуться полным провалом вчера в 17:15

Попытка сделать дорожные санкции более справедливыми и зависимыми от достатка владельца машины наткнулась на непреодолимое препятствие в системе контроля.

Читать полностью » Кошелёк определяет вину: в стране обсуждают новые правила наказания за неоплаченную стоянку вчера в 17:10

В России обсуждается радикальное изменение системы взысканий за неоплаченную стоянку, которое заставит владельцев дорогих автомобилей платить в разы больше.

Читать полностью » Металл прячется в резину: умные колёса научились подстраиваться под капризы погоды сами по себе вчера в 15:37

Инженеры разработали зимние покрышки с подвижными элементами, которые реагируют на перепады температур и защищают машину от лишнего шума.

Читать полностью » Гаражные ботаники тянут к бюджету: отмена техосмотра позволяет сэкономить, но требует осторожности вчера в 11:49

С приходом весеннего дождя обострились вопросы нового порядка техосмотра: как не допустить ошибок в будущем.

Читать полностью » После шторма: как российский авторынок восстанавливается на фоне падения продаж автомобилей вчера в 9:46

Российский авторынок восстанавливается после кризиса: как надежные модели помогают снизить риски.

Читать полностью » Красота требует жертв, но не таких: детали тюнинга, которые лишают прав и обнуляют страховку 09.03.2026 в 14:58

Мечта о спортивном облике машины часто оборачивается встречей с инспектором и серьезными финансовыми потерями из-за неучтенных конструктивных изменений корпуса.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Инвестиция в чистое завтра: замена одного элемента сантехники бережет здоровье всей семьи
Питомцы
Волчья смесь побеждает выставочную чистоту: генетика пастухов дарит суставы крепче бетона
Красота и здоровье
Зеркало в раздевалке не врет: ошибки после тренировки превращают мышцы в труху, а кожу в пергамент
Недвижимость
Визуальный порядок обманчив: скрытая биохимическая драма разыгрывается в каждой квартире
Питомцы
Тихий часовой у порога: природные сенсоры кошки собирают сигналы возвращения хозяина
Недвижимость
Стены начинают охоту на пространство: ошибки в цвете превращают уютную комнату в тесную клетку
Красота и здоровье
Гены сильнее будильника: биологические часы диктуют правила жизни и подавляют силу воли
Красота и здоровье
Режим экономии против стройности: организм тормозит метаболизм из-за скрытого голода клеток
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet