Девушка с аллергией
Девушка с аллергией
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Анастасия Шевелева Опубликована вчера в 23:50

Теперь всегда проверяю крем вот так — раздражения больше не бывает

Тест на предплечье помогает заранее выявить раздражение от нового крема — Хэдли Кинг

Перед тем как нанести новый крем на лицо, дерматологи советуют сначала протестировать его на небольшом участке кожи. Этот простой шаг может уберечь от зуда, шелушения и воспаления. Почему он действительно важен и как провести тест правильно — разбираемся вместе с экспертами.

Что такое патч-тест

Патч-тест — это мини-проверка совместимости кожи с новым продуктом. Всё просто: вы наносите немного средства на небольшой участок кожи и наблюдаете за реакцией.

"Так можно заранее понять, вызовет ли новое средство раздражение — до того, как вы нанесёте его на лицо", — объяснила дерматолог Хэдли Кинг из Корнелльского университета.

Важно не путать домашний тест с профессиональным обследованием у врача, когда определяют аллергию на конкретные ингредиенты. Домашний вариант помогает оценить переносимость продукта, но не скажет, какая именно добавка стала причиной реакции.

"Если кожа реагирует, домашний тест не определит точный аллерген", — уточнила дерматолог Мишель Генри.

Кому стоит делать патч-тест

В идеале — всем, особенно если речь идёт о продуктах, которые остаются на коже надолго: кремы, маски, тональные основы.
Но для некоторых это особенно важно:

• людям с чувствительной кожей или дерматитом;
• тем, у кого уже были аллергические реакции;
• при розацеа, экземе, псориазе или хронических воспалениях;
• при склонности к раздражениям от новых средств.

"Если вы сталкивались с покраснением после косметики — тест обязателен", — подчеркнула Хэдли Кинг.

Дерматолог Мелани Пальм добавила, что простые формулы — например, базовые кремы без отдушек — можно наносить сразу. Но средства с активными веществами (ретиноиды, кислоты, витамин C) нужно обязательно проверять.

Способы проведения патч-теста

1. Классический тест на предплечье

Нанесите каплю средства размером с монету на внутреннюю сторону предплечья. Это место не бросается в глаза и по чувствительности близко к коже лица.
Не смывайте, повторяйте нанесение так же часто, как вы планируете использовать средство (например, дважды в день).

"Реакция может появиться не сразу, а спустя несколько применений, поэтому наблюдайте неделю", — советует Хэдли Кинг.

Если за 7 дней кожа не изменилась — можно переходить к полноценному использованию.

2. Тест за ухом

Этот вариант удобен для средств для лица.

"Нанесите продукт за ухом и оставьте на 12-24 часа", — рекомендовала Мелани Пальм.

Для чувствительной кожи повторяйте нанесение 2-3 дня подряд — так вы выявите возможную отложенную реакцию.

3. "Пластырный" тест

"Нанесите средство на предплечье и заклейте пластырем на 48 часов — так кожа впитает больше вещества", — пояснила Мишель Генри.

Метод подходит тем, кто хочет ускорить результат: если раздражения нет после двух суток — продукт можно считать безопасным.

На что обращать внимание

Признаки раздражения могут быть разными:

• покраснение или изменение тона (на тёмной коже — фиолетоватый оттенок);
• зуд, жжение, ощущение тепла;
• мелкие прыщики или шелушение;
• припухлость или пятна.

"Текстурные изменения — зуд и бугорки — универсальный сигнал, что коже плохо", — уточнила Мишель Генри.

Если появились эти симптомы — сразу смойте средство мягким очищающим гелем и нанесите 1% гидрокортизоновую мазь.

"Если через три-четыре дня раздражение не проходит, нужно обратиться к врачу", — добавила Мелани Пальм.

Советы шаг за шагом

  1. Перед тестом очистите участок кожи и высушите его.

  2. Наносите небольшое количество — слой должен быть тонким.

  3. Не смешивайте продукты во время проверки.

  4. Избегайте тестирования сразу нескольких средств.

  5. Проводите тест не менее 3-5 дней.

  6. Не используйте ароматизированные салфетки или спирт — они исказят результат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наносить новое средство сразу на лицо.
    Последствие: раздражение и сыпь.
    Альтернатива: проверяйте его сначала на предплечье.

  • Ошибка: прекращать наблюдение после первых суток.
    Последствие: реакция может появиться позже.
    Альтернатива: следите за участком не менее недели.

  • Ошибка: тестировать на раздражённой коже.
    Последствие: ложный результат.
    Альтернатива: выбирайте здоровый участок кожи.

Плюсы и минусы домашнего теста

Плюсы Минусы
Простая и бесплатная процедура Не определяет конкретный аллерген
Подходит для любых средств Требует времени и терпения
Снижает риск раздражения лица Возможна ложная реакция при неправильном проведении

FAQ

Сколько ждать результата?
При лёгких продуктах достаточно суток, при активных формулах — 5-7 дней.

Можно ли тестировать декоративную косметику?
Да, особенно тональные кремы, базы и хайлайтеры, которые остаются на коже часами.

Нужно ли тестировать аптечные кремы?
Если в составе есть кислоты, ретиноиды или витамин С — обязательно.

Мифы и правда

Миф: патч-тест нужен только аллергикам.
Правда: реакция может возникнуть у любого, особенно при смене климата или уходовых привычек.

Миф: если средство дорогое, оно не вызовет раздражения.
Правда: стоимость не гарантирует гипоаллергенность.

Миф: если раздражения нет сразу, средство безопасно.
Правда: аллергия может проявиться спустя несколько дней.

Интересные факты

• Профессиональные патч-тесты у дерматолога определяют реакцию на более чем 80 ингредиентов.
• Наиболее частые раздражители — ароматизаторы, консерванты и эфирные масла.
• На руках кожа толще, чем на лице, поэтому лёгкое покраснение при тесте не всегда означает аллергию.

