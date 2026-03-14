Лицо горит, как после лазера: опасные сочетания активов превращают уход в настоящую катастрофу

Мороз щиплет щеки, а отопление сушит воздух в квартире, кожа начинает капризничать: шелушится, краснеет, требует спасения. Знакомая недавно намешала в один вечер ретинол с салициловой кислотой — наутро лицо горело, как после лазера, пришлось неделю мазать успокаивающими кремами. Такие эксперименты обычное дело, особенно когда хочется ускорить эффект от ухода. Но биохимия кожи не прощает ошибок: один ингредиент окисляет другой, кислоты рвут барьер, и вместо сияния получаешь раздражение. Разбираемся, как собрать правильный коктейль, чтобы кожа расцвела, а не взбунтовалась.

"Ретинол ускоряет обновление клеток, но в паре с бензоилпероксидом теряет силу из-за окисления. Кислоты усиливают сухость, барьер слабеет, раздражение нарастает. Добавляйте ниацинамид и церамиды — они успокаивают, укрепляют защиту. Всегда тестируйте на запястье, чтобы избежать аллергии." Косметолог, эксперт по уходу за кожей Анастасия Шевелева

Ретинол: с кем дружит, а с кем воюет

Ретинол запускает регенерацию, разгоняя деление клеток в эпидермисе. Бензоилпероксид окисляет его молекулы, эффект пропадает, кожа остается без пользы. Кислоты AHA/BHA сушат, усиливая жжение и покраснение от ретинола.

Ниацинамид смягчает раздражение, церамиды восстанавливают липидный слой. SPF днем обязателен — ретинол повышает чувствительность к солнцу. В биохимии это как барьер от свободных радикалов.

Начинайте с низких доз, наносите через день. Летом эффект слабее из-за жары, зимой — агрессивнее от сухости. Стресс усугубляет проблемы, кортизол разрушает коллаген.

Витамин С и его опасные пары

L-аскорбиновая кислота осветляет пигмент, работает при низком pH. Очищающие средства с высоким pH нейтрализуют ее, увлажнение и сияние уходят. AHA/BHA добавляют кислотности, раздражение нарастает от двойного удара.

Витамин Е и ферулевая кислота усиливают антиоксиданты, цепная реакция нейтрализует радикалы. SPF блокирует ультрафиолет, предотвращая окисление.

Храните сыворотку в темноте, холодильник продлевает срок. Сухость вокруг глаз часто от тех же ошибок в уходе.

Кислоты AHA/BHA: баланс или хаос

Эти кислоты отшелушивают, борются с акне и розацеей, обновляя поверхность. С ретинолом или витамином С шелушение усиливается, барьер рвется. Ниацинамид конфликтует из-за pH-разницы.

Церамиды и увлажнители залечивают трещины, SPF спасает от фоточувствительности. Физика здесь простая: кислоты растворяют связи между клетками. Погода влияет на кожу, усиливая чувствительность.

Используйте вечером, смывайте утром. Для жирной кожи BHA глубже проникает в поры.

Бензоилпероксид против акне

Он убивает бактерии, сокращая воспаления. С ретинолом или витамином С окисление снижает мощь обоих. Кожа сохнет, нуждается в поддержке.

Увлажнители и SPF — идеальные спутники, барьер держится. Биохимия акне: бактерии питаются салом, пероксид их душит.

Наносите точечно, не на все лицо. Усталость мешает уходу, пропускаете процедуры.

Ниацинамид в миксе

Он тонизирует, держит нейтральный pH. Кислоты и витамин С гидролизуют его в никотиновую кислоту, зуд и краснота гарантированы.

С ретинолом балансирует шелушение, гиалуронка увлажняет, церамиды укрепляют. Эффект накопительный, через 4 недели виден.

Осанка влияет косвенно на кровоток к лицу.

"Ниацинамид успокаивает после кислот, витамин С с ферулой дает антиоксидантный щит. Гиалуронка заполняет влагой, пептиды коллаген строят. Подбирайте под тип кожи, иначе раздражение." Косметолог, специалист по эстетической косметологии Марина Кравцова

Чек-лист безопасных добавок

Гиалуроновая кислота увлажняет, поднимает тургор, морщины сглаживает. Витамины C и E от радикалов берегут, тон выравнивают. Пептиды коллаген синтезируют, растительные экстракты успокаивают чувствительную кожу. Коэнзим Q10 старение тормозит, масла питают.

Аминокислоты регенерацию ускоряют.

FAQ

Можно ли ретинол с ниацинамидом?

Да, ниацинамид смягчает сухость, барьер укрепляет. Наносите ретинол первым.

Витамин С утром или вечером?

Утром под SPF, антиоксиданты солнце блокируют. Вечером — если нет конфликтов.

Кислоты для сухой кожи?

Редко, с увлажнителями. Лучше молочная кислота, мягче действует.

Проверено экспертом: косметолог, специалист по эстетической косметологии Марина Кравцова

