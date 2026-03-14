Девушка ухаживает за собой
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 11:29

Лицо горит, как после лазера: опасные сочетания активов превращают уход в настоящую катастрофу

Мороз щиплет щеки, а отопление сушит воздух в квартире, кожа начинает капризничать: шелушится, краснеет, требует спасения. Знакомая недавно намешала в один вечер ретинол с салициловой кислотой — наутро лицо горело, как после лазера, пришлось неделю мазать успокаивающими кремами. Такие эксперименты обычное дело, особенно когда хочется ускорить эффект от ухода. Но биохимия кожи не прощает ошибок: один ингредиент окисляет другой, кислоты рвут барьер, и вместо сияния получаешь раздражение. Разбираемся, как собрать правильный коктейль, чтобы кожа расцвела, а не взбунтовалась.

"Ретинол ускоряет обновление клеток, но в паре с бензоилпероксидом теряет силу из-за окисления. Кислоты усиливают сухость, барьер слабеет, раздражение нарастает. Добавляйте ниацинамид и церамиды — они успокаивают, укрепляют защиту. Всегда тестируйте на запястье, чтобы избежать аллергии."

Косметолог, эксперт по уходу за кожей Анастасия Шевелева

Ретинол: с кем дружит, а с кем воюет

Ретинол запускает регенерацию, разгоняя деление клеток в эпидермисе. Бензоилпероксид окисляет его молекулы, эффект пропадает, кожа остается без пользы. Кислоты AHA/BHA сушат, усиливая жжение и покраснение от ретинола.

Ниацинамид смягчает раздражение, церамиды восстанавливают липидный слой. SPF днем обязателен — ретинол повышает чувствительность к солнцу. В биохимии это как барьер от свободных радикалов.

Начинайте с низких доз, наносите через день. Летом эффект слабее из-за жары, зимой — агрессивнее от сухости. Стресс усугубляет проблемы, кортизол разрушает коллаген.

Витамин С и его опасные пары

L-аскорбиновая кислота осветляет пигмент, работает при низком pH. Очищающие средства с высоким pH нейтрализуют ее, увлажнение и сияние уходят. AHA/BHA добавляют кислотности, раздражение нарастает от двойного удара.

Витамин Е и ферулевая кислота усиливают антиоксиданты, цепная реакция нейтрализует радикалы. SPF блокирует ультрафиолет, предотвращая окисление. Антропология подсказывает: предки прятались от солнца инстинктивно.

Храните сыворотку в темноте, холодильник продлевает срок. Сухость вокруг глаз часто от тех же ошибок в уходе.

Кислоты AHA/BHA: баланс или хаос

Эти кислоты отшелушивают, борются с акне и розацеей, обновляя поверхность. С ретинолом или витамином С шелушение усиливается, барьер рвется. Ниацинамид конфликтует из-за pH-разницы.

Церамиды и увлажнители залечивают трещины, SPF спасает от фоточувствительности. Физика здесь простая: кислоты растворяют связи между клетками. Погода влияет на кожу, усиливая чувствительность.

Используйте вечером, смывайте утром. Для жирной кожи BHA глубже проникает в поры.

Бензоилпероксид против акне

Он убивает бактерии, сокращая воспаления. С ретинолом или витамином С окисление снижает мощь обоих. Кожа сохнет, нуждается в поддержке.

Увлажнители и SPF — идеальные спутники, барьер держится. Биохимия акне: бактерии питаются салом, пероксид их душит.

Наносите точечно, не на все лицо. Усталость мешает уходу, пропускаете процедуры.

Ниацинамид в миксе

Он тонизирует, держит нейтральный pH. Кислоты и витамин С гидролизуют его в никотиновую кислоту, зуд и краснота гарантированы.

С ретинолом балансирует шелушение, гиалуронка увлажняет, церамиды укрепляют. Эффект накопительный, через 4 недели виден.

Осанка влияет косвенно на кровоток к лицу.

"Ниацинамид успокаивает после кислот, витамин С с ферулой дает антиоксидантный щит. Гиалуронка заполняет влагой, пептиды коллаген строят. Подбирайте под тип кожи, иначе раздражение."

Косметолог, специалист по эстетической косметологии Марина Кравцова

Чек-лист безопасных добавок

Гиалуроновая кислота увлажняет, поднимает тургор, морщины сглаживает. Витамины C и E от радикалов берегут, тон выравнивают. Пептиды коллаген синтезируют, растительные экстракты успокаивают чувствительную кожу. Коэнзим Q10 старение тормозит, масла питают.

Аминокислоты регенерацию ускоряют. Сладкое бьет по коже через сахар.

FAQ

Можно ли ретинол с ниацинамидом?
Да, ниацинамид смягчает сухость, барьер укрепляет. Наносите ретинол первым.

Витамин С утром или вечером?
Утром под SPF, антиоксиданты солнце блокируют. Вечером — если нет конфликтов.

Кислоты для сухой кожи?
Редко, с увлажнителями. Лучше молочная кислота, мягче действует.

Проверено экспертом: косметолог, специалист по эстетической косметологии Марина Кравцова

Автор Анастасия Шевелева
Анастасия Шевелева — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, РУДН) с 10-летним стажем. Эксперт по аппаратной терапии, инъекционным методикам и составу косметики.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

