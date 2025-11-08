Самостоятельное удаление родинки: почему больше никогда не сделаю этого
Самостоятельное удаление родинки с помощью несертифицированных аппаратов может привести к серьезным последствиям, включая развитие опухолевого процесса. Врачи предупреждают, что любое вмешательство с участием незарегистрированных и несертифицированных устройств опасно и может ухудшить ситуацию. Врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева прокомментировала эту тему для "Москвы 24", рассказав о рисках, связанных с удалением дефектов кожи, и о том, почему важно обращаться за помощью к специалистам.
Опасности самостоятельного удаления родинок
Мода на различные гаджеты и устройства для ухода за кожей набирает популярность. Одним из таких устройств стала лазерная ручка, появившаяся на маркетплейсах, которая обещает помочь в удалении кожных дефектов. Однако, как объяснила Ирина Скорогудаева, подобные методы могут быть опасными.
Прежде чем приступить к каким-либо манипуляциям с родинками или другими кожными образованиями, важно обратиться к квалифицированному специалисту. Только врач может правильно оценить, что представляет собой родинка, и назначить наиболее безопасный и эффективный метод лечения.
Что следует учитывать при удалении родинок
Если вам необходимо избавиться от родинки, необходимо помнить, что существуют проверенные и безопасные методы, которые могут быть использованы только в условиях медицинских учреждений. Врач отметил, что в области дерматологии и косметологии для удаления кожных дефектов существует несколько профессиональных и безопасных подходов:
-
Криодеструкция - метод замораживания образования с помощью жидкого азота. Это один из старейших способов удаления родинок и других дефектов кожи, который требует точности и опыта.
-
Электродеструкция - использование электрического тока для удаления образования, который разрушает его ткани. Этот метод применяется при различных заболеваниях кожи, включая родинки.
-
Лазерное удаление - использование лазера для точного и безболезненного удаления кожных дефектов. Это более современный и эффективный метод, который минимизирует риск появления рубцов и других нежелательных последствий.
Как подчеркнула Ирина Скорогудаева, все эти методы должны использоваться только профессиональными аппаратами, и только после того, как врач установит точный диагноз.
Советы для безопасного удаления родинок
-
Консультация с дерматологом. Прежде чем предпринимать какие-либо шаги, важно проконсультироваться с врачом, который осмотрит образование и определит, какой метод удаления наиболее безопасен в вашем случае.
-
Использование профессиональных методов. Криодеструкция, электродеструкция и лазеры — это те методы, которые доказали свою эффективность при правильном применении.
-
Не используйте лазерные ручки без одобрения специалиста. Несмотря на их доступность на маркетплейсах, эти устройства не прошли должные клинические испытания и могут привести к серьезным последствиям для здоровья кожи.
Что делать, если родинка изменяется?
Если вы заметили, что родинка изменила цвет, форму или размер, или появились болезненные ощущения, это может быть тревожным сигналом. В таком случае необходимо немедленно обратиться к дерматологу. Несвоевременное вмешательство и неправильное удаление могут привести к тому, что опухолевый процесс начнется быстрее, а лечение станет более сложным.
Плюсы и минусы методов удаления родинок
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Криодеструкция
|Быстрое удаление, минимальное вмешательство
|Может быть болезненно, вероятность рубцов
|Электродеструкция
|Хорошо подходит для небольших образований
|Требует опытного специалиста
|Лазерное удаление
|Минимальные рубцы, высокая точность
|Стоимость процедуры, требует оборудования
Часто задаваемые вопросы
Как выбрать метод удаления родинки?
Лучше всего обратиться к дерматологу, который проведет осмотр и порекомендует подходящий метод.
Можно ли использовать лазерную ручку для удаления родинок дома?
Нет, это небезопасно. Использование таких устройств без контроля врача может привести к серьезным осложнениям.
Сколько стоит удаление родинки лазером?
Стоимость может варьироваться в зависимости от клиники, но обычно процедура стоит от 3 000 до 10 000 рублей.
Интересные факты
-
В средневековье родинки часто удалялись с помощью огня, что было крайне опасно и больно.
-
Современные методы удаления родинок, такие как лазер, позволяют избежать длительного восстановления.
-
Лазерное удаление родинок стало популярным в 1990-х годах благодаря высокой эффективности и минимальному времени на восстановление.
Мифы и правда
Миф: Лазерное удаление родинок безболезненно и не оставляет следов.
Правда: Лазер — эффективный метод, но в некоторых случаях могут остаться следы, особенно при неправильном применении.
Миф: Самостоятельное удаление родинок с помощью лазерной ручки безопасно.
Правда: Это может вызвать осложнения, включая развитие опухолевого процесса.
Миф: После удаления родинок сразу можно вернуться к обычной жизни.
Правда: После процедуры важно соблюдать рекомендации врача, чтобы избежать воспалений и других проблем.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru