Самостоятельное удаление родинки: почему больше никогда не сделаю этого

Самостоятельное удаление родинки с помощью несертифицированных аппаратов может привести к серьезным последствиям, включая развитие опухолевого процесса. Врачи предупреждают, что любое вмешательство с участием незарегистрированных и несертифицированных устройств опасно и может ухудшить ситуацию. Врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева прокомментировала эту тему для "Москвы 24", рассказав о рисках, связанных с удалением дефектов кожи, и о том, почему важно обращаться за помощью к специалистам.

Опасности самостоятельного удаления родинок

Мода на различные гаджеты и устройства для ухода за кожей набирает популярность. Одним из таких устройств стала лазерная ручка, появившаяся на маркетплейсах, которая обещает помочь в удалении кожных дефектов. Однако, как объяснила Ирина Скорогудаева, подобные методы могут быть опасными.

Прежде чем приступить к каким-либо манипуляциям с родинками или другими кожными образованиями, важно обратиться к квалифицированному специалисту. Только врач может правильно оценить, что представляет собой родинка, и назначить наиболее безопасный и эффективный метод лечения.

Что следует учитывать при удалении родинок

Если вам необходимо избавиться от родинки, необходимо помнить, что существуют проверенные и безопасные методы, которые могут быть использованы только в условиях медицинских учреждений. Врач отметил, что в области дерматологии и косметологии для удаления кожных дефектов существует несколько профессиональных и безопасных подходов:

Криодеструкция - метод замораживания образования с помощью жидкого азота. Это один из старейших способов удаления родинок и других дефектов кожи, который требует точности и опыта. Электродеструкция - использование электрического тока для удаления образования, который разрушает его ткани. Этот метод применяется при различных заболеваниях кожи, включая родинки. Лазерное удаление - использование лазера для точного и безболезненного удаления кожных дефектов. Это более современный и эффективный метод, который минимизирует риск появления рубцов и других нежелательных последствий.

Как подчеркнула Ирина Скорогудаева, все эти методы должны использоваться только профессиональными аппаратами, и только после того, как врач установит точный диагноз.

Советы для безопасного удаления родинок

Консультация с дерматологом. Прежде чем предпринимать какие-либо шаги, важно проконсультироваться с врачом, который осмотрит образование и определит, какой метод удаления наиболее безопасен в вашем случае. Использование профессиональных методов. Криодеструкция, электродеструкция и лазеры — это те методы, которые доказали свою эффективность при правильном применении. Не используйте лазерные ручки без одобрения специалиста. Несмотря на их доступность на маркетплейсах, эти устройства не прошли должные клинические испытания и могут привести к серьезным последствиям для здоровья кожи.

Что делать, если родинка изменяется?

Если вы заметили, что родинка изменила цвет, форму или размер, или появились болезненные ощущения, это может быть тревожным сигналом. В таком случае необходимо немедленно обратиться к дерматологу. Несвоевременное вмешательство и неправильное удаление могут привести к тому, что опухолевый процесс начнется быстрее, а лечение станет более сложным.

Плюсы и минусы методов удаления родинок

Метод Плюсы Минусы Криодеструкция Быстрое удаление, минимальное вмешательство Может быть болезненно, вероятность рубцов Электродеструкция Хорошо подходит для небольших образований Требует опытного специалиста Лазерное удаление Минимальные рубцы, высокая точность Стоимость процедуры, требует оборудования

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать метод удаления родинки?

Лучше всего обратиться к дерматологу, который проведет осмотр и порекомендует подходящий метод.

Можно ли использовать лазерную ручку для удаления родинок дома?

Нет, это небезопасно. Использование таких устройств без контроля врача может привести к серьезным осложнениям.

Сколько стоит удаление родинки лазером?

Стоимость может варьироваться в зависимости от клиники, но обычно процедура стоит от 3 000 до 10 000 рублей.

Интересные факты

В средневековье родинки часто удалялись с помощью огня, что было крайне опасно и больно. Современные методы удаления родинок, такие как лазер, позволяют избежать длительного восстановления. Лазерное удаление родинок стало популярным в 1990-х годах благодаря высокой эффективности и минимальному времени на восстановление.

Мифы и правда

Миф: Лазерное удаление родинок безболезненно и не оставляет следов.

Правда: Лазер — эффективный метод, но в некоторых случаях могут остаться следы, особенно при неправильном применении.

Миф: Самостоятельное удаление родинок с помощью лазерной ручки безопасно.

Правда: Это может вызвать осложнения, включая развитие опухолевого процесса.

Миф: После удаления родинок сразу можно вернуться к обычной жизни.

Правда: После процедуры важно соблюдать рекомендации врача, чтобы избежать воспалений и других проблем.