Врач-дерматолог и доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе с NewsInfo.Ru подчеркнула важность усиленного ухода за кожей в жаркую погоду, когда высыпания могут стать частой проблемой. Взрослым следует уделить внимание гигиене, так как пот и кожное сало могут привести к усилению воспалительных процессов, особенно у людей с предрасположенностью к кожным заболеваниям.
Дерматолог порекомендовала использовать специальные средства для жирной кожи и матирующие кремы, которые помогут контролировать выделение сала. Кроме того, важно регулярно принимать душ, особенно при высокой температуре, чтобы предотвратить потницу и другие раздражения, особенно у лиц с избыточным весом. Частое умывание и использование детской присыпки в складках кожи могут предотвратить появление опрелостей и других кожных проблем.
Галлямова также прокомментировала использование косметических средств, таких как гели и мыло.
"Всё-таки современная косметическая продукция ушла далеко вперед от щелочного мыла".
Она подчеркнула, что гели лучше подходят для использования, так как они убирают поверхностную грязь без вреда для микробиома кожи.
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