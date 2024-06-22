Врач-дерматолог Даниил Протопопов рассказал, что кожные покраснения часто воспринимаются как аллергия или дерматит, но они могут быть вызваны грибковыми инфекциями, или микозами. Грибки могут поражать кожу, ногти и волосы, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, сообщает DoctorPiter.Ru.

Симптомы микоза включают покраснение, зуд, шелушение и расширение пораженной области. Диагноз подтверждается лабораторными тестами.

Самолечение, особенно гормональными кремами, может усугубить состояние, поскольку оно устраняет только внешние признаки, но не саму причину. Эффективное лечение требует обращения к дерматологу и приема противогрибковых препаратов.

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