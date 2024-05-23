Дерматолог Инна Коробкова рассказала о первых признаках старения кожи, которые могут появляться уже в возрасте 17-20 лет. Основными признаками являются изменения цвета и тонуса кожи, появление тусклости и неровности микрорельефа, а также усталый вид лица, что связано с поведенческим старением, вызванным образом жизни и привычками, сообщает Газета.Ру.
Стресс от экзаменов, поступления в институт и снятие внутренних ограничений в этом возрасте влияют на состояние кожи, хотя глубоких изменений в тканях еще нет. Врач рекомендует начинать применять антиоксидантные продукты и расслабляющие сыворотки уже в 25 лет. Подходящие ингредиенты включают натуральные экстракты ягод и фруктов, цветочные воды, органические антиоксиданты, витамины С, Е, группы В, и коэнзим Q10.
Также эффективны составы с марганцем, медью, эсцином или декстраном, однако марганец не подходит людям с куперозом. Для борьбы с первыми мимическими морщинами, которые исчезают после отдыха, Коробкова советует использовать средства с дерморелаксантами, такими как аденозин. В возрасте 20-23 лет рекомендуется включить в уход средства с гиалуроновой кислотой для поддержания гидратации эпидермиса.
Фото: commons.wikimedia.org/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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