Оттенок делает лицо моложе: новый цвет волос работает сильнее любого крема

Мне казалось, что к очередному сезону я подойду с желанием обновиться: немного освежить стрижку, добавить игру цвета или хотя бы заглянуть в салон за консультацией. Но осенью всё сложилось иначе. Постоянная усталость, связанная с материнскими заботами, сделала меня нерешительной. Я долго не могла понять, чего хочу от своих волос, пока в ленте не наткнулась на необычный тренд, который моментально привлёк моё внимание. Люди стали подбирать цвет волос так, чтобы он максимально гармонировал с оттенком кожи — не контрастировал, а подчёркивал природные черты лица.

Оказалось, что этот подход давно обсуждают в TikTok. Стоит ввести фразу "окрашивание волос в тон кожи", и перед глазами появляется бесконечная череда роликов, где в основном темнокожие девушки примеряют тёплые каштановые, мягкие карамельные или светлые медовые оттенки. Эффект почти всегда выглядит естественно и очень выразительно. Парикмахер из Нью-Йорка Анджела Калисти видит это ежедневно:

"Многие мои клиенты обращаются ко мне с этой услугой", — сказала Калисти.

Я сама не сразу поверила, что такой тренд способен трансформировать образ. Однако мнение изменилось, когда я увидела Мелани Карри — заместителя менеджера по развитию аудитории Allure. Она появилась в офисе с париком молочно-шоколадного цвета, который буквально сливался с её тоном кожи, делая его мягче и теплее.

"Я не знала, что это тренд в TikTok, но я всеми руками за", — добавила Карри.

Колорист Трэвис Оглетри, представитель Moroccanoil, объясняет, что подобная эстетика циклична.

"Наоми Кэмпбелл несколько лет назад выбрала карамельный оттенок, и сейчас мы снова наблюдаем возрождение этой эстетики с низким контрастом", — отметил Оглетри.

По его словам, именно соцсети вдохнули новую жизнь в эту идею. Но эксперты подчёркивают: важно не стремиться к полной "сливности" с кожей — иначе цвет потеряет глубину. Стилист и преподаватель школы Madison Reed Джеймс Клейтор предупреждает:

"Если цвет волос слишком близок к тону лица и не имеет объёма, он может выглядеть как цветной шлем", — пояснил Клейтор.

Калисти и другие мастера уверены: лучшее решение — подобрать оттенок, который перекликается с тоном кожи, но дополнен мелированием или мягкими переливами. Это создаёт объём, освежает лицо и делает черты выразительнее.

Все специалисты сходятся в одном: качественное окрашивание в сложные оттенки лучше доверить профессионалу.

"Они смогут определить ваш текущий тон и подобрать подходящие к нему цвета", — сказала парикмахер Анджела Калисти.

Для тех, кто всё же рискнёт выполнять окрашивание самостоятельно, она предлагает ориентироваться на базовые правила. Тёплая кожа хорошо сочетается с золотистыми, медовыми, медно-карамельными оттенками, а холодная — с пепельными, мокко и более ледяными подтóнами. Клейтор подтверждает, что неверный подбор температуры цвета способен визуально "утомить" кожу: слишком холодный коричневый на тёплой золотистой коже может придать ей сероватый, тусклый оттенок.

Оглетри также напоминает, что универсальных рекомендаций не существует:

"Хотя кому-то это может подойти, тренды не бывают универсальными", — заявил представитель Moroccanoil Трэвис Оглетри.

Мне самой показалось, что особенно выразительно этот тренд раскрывается на темнокожих женщинах. Однако Калисти уверяет: гармоничное окрашивание прекрасно работает и с тёплыми, и с нейтральными тонами кожи.

Обладательницам светлой кожи тоже доступна эта эстетика, но здесь важно добавить мягкость — например, использовать тёплые нюансы блонда. Хорошая иллюстрация — образ Розэ: её розово-золотистый блонд придаёт коже сияние и мягкость.

Теперь, разобравшись в тонкостях тренда, я чувствую вдохновение и уже планирую следующий визит к колористу.

Базовые принципы окрашивания "в тон кожи"

Подбор оттенка — не просто выбор красивого цвета. Это продуманная работа с температурой, глубиной и переходами. Чтобы создать гармоничный образ, необходимо учитывать под­тон кожи, уровень её яркости и общий стиль. Такой подход позволяет добиться натурального, но выразительного результата: волосы выглядят гармоничной частью образа, а не отдельным элементом.

Сравнение оттенков, которые лучше всего сочетаются с разными типами кожи

Тип кожи Подходящие оттенки Дополнительные рекомендации Тёплая Золотистый блонд, мёд, карамель, медный Избегать чрезмерно холодных оттенков, использовать смягчающие переливы Холодная Пепельный блонд, ледяной коричневый, мокко Добавлять лёгкое затемнение корней, чтобы избежать "плоского" эффекта Нейтральная Натуральные каштановые, шоколадные, бежевые Подчеркнуть глубину с помощью мелирования Очень светлая Розово-золотистый блонд, персиковые тона Важно избегать выгорания, использовать тонирующие средства Тёмная Тёплый шоколад, карамельные пряди, янтарные нюансы Лёгкое омбре создаёт мягкость и объём

Советы шаг за шагом

Действие Инструменты/продукты Определить подтон кожи Белый лист бумаги, естественное освещение Выбрать базовую температуру будущего цвета Палитры красок для волос профессиональных брендов Подобрать 1-2 оттенка-перелива Наборы для мелирования или тонирования Согласовать глубину и уровень осветления Осветляющие кремы/пудры с мягкими компонентами Зафиксировать результат уходом Маски с маслами, сыворотки, термозащита Поддерживать цвет между визитами Тоники и безаммиачные красители

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать оттенок, полностью совпадающий с тоном кожи.

Последствие: лицо теряет выразительность, волосы выглядят плоско.

Альтернатива: добавить светлые или тёмные пряди для объёма.

Последствие: кожа кажется сероватой или "пыльной".

Альтернатива: использовать оттенки с золотистыми или карамельными нюансами.

Последствие: ломкость, потеря блеска, неравномерный цвет.

Альтернатива: обратиться в салон или использовать мягкое частичное осветление (например, балаяж).

А что если…

…вам сложно определиться с подтоном кожи? Попробуйте два теста: сравните кожу с золотым и серебряным аксессуаром, а затем посмотрите, как выглядит лицо возле белого и кремового листа бумаги. Иногда результат не бывает однозначным — в этом случае выбирайте нейтральные оттенки.

…вы опасаетесь перемен? Начните с лёгкого тонирования — оно смоется быстрее и позволит вам примерить новую температуру цвета без резких шагов.

…цвет кажется слишком смелым? Попросите мастера добавить мягкие переливы, чтобы оттенок выглядел естественнее.

Плюсы и минусы окрашивания в тон кожи

Плюсы Минусы Натуральный гармоничный внешний вид Нужно тщательно подбирать оттенки Подчёркивает черты лица Неправильный выбор может сделать кожу тусклой Лёгкость ухода при правильно подобранной базе Требуется профессиональная консультация Подходит для окрашивания разной сложности Возможны ограничения при радикальных изменениях Хорошо сочетается с макияжем в нюдовых оттенках Может быстро потерять глубину без тонирования

FAQ

Как выбрать подходящий оттенок?

Ориентируйтесь на подтон кожи и уровень контрастности: тёплой коже подходят золотистые и медовые оттенки, холодной — пепельные и ледяные.

Сколько стоит профессиональное окрашивание?

Цена зависит от салона, сложности работы и длины волос. Средний диапазон — от базового тонирования до сложного осветления с мелированием.

Что лучше: полное окрашивание или частичное?

Если вы впервые пробуете окрашивание "в тон", начните с частичных техник: балаяжа, омбре или мягкого мелирования.

Мифы и правда

Миф: окрашивание в тон кожи подходит только тёмным оттенкам.

Правда: эффект возможен и для светлой кожи — важно лишь правильно подобрать температуру цвета.

Миф: такой тренд выглядит скучно.

Правда: переливы и мелирование создают объём и выразительность, делая образ живым.

Миф: окрашивание в тон делает лицо бледным.

Правда: неверный выбор оттенка может бледнить, но правильный — наоборот, освежает лицо.

Три интересных факта

В традиционных культурах тёплые оттенки волос часто связывали с жизненной энергией и солнечной силой. Первые системные палитры для подбора цвета по тону кожи появились в США в 1980-х годах. Современные краски включают уходовые компоненты: масла, протеины, аминокислоты, что делает окрашивание менее травматичным.

Исторический контекст