Оттенок делает лицо моложе: новый цвет волос работает сильнее любого крема
Мне казалось, что к очередному сезону я подойду с желанием обновиться: немного освежить стрижку, добавить игру цвета или хотя бы заглянуть в салон за консультацией. Но осенью всё сложилось иначе. Постоянная усталость, связанная с материнскими заботами, сделала меня нерешительной. Я долго не могла понять, чего хочу от своих волос, пока в ленте не наткнулась на необычный тренд, который моментально привлёк моё внимание. Люди стали подбирать цвет волос так, чтобы он максимально гармонировал с оттенком кожи — не контрастировал, а подчёркивал природные черты лица.
Оказалось, что этот подход давно обсуждают в TikTok. Стоит ввести фразу "окрашивание волос в тон кожи", и перед глазами появляется бесконечная череда роликов, где в основном темнокожие девушки примеряют тёплые каштановые, мягкие карамельные или светлые медовые оттенки. Эффект почти всегда выглядит естественно и очень выразительно. Парикмахер из Нью-Йорка Анджела Калисти видит это ежедневно:
"Многие мои клиенты обращаются ко мне с этой услугой", — сказала Калисти.
Я сама не сразу поверила, что такой тренд способен трансформировать образ. Однако мнение изменилось, когда я увидела Мелани Карри — заместителя менеджера по развитию аудитории Allure. Она появилась в офисе с париком молочно-шоколадного цвета, который буквально сливался с её тоном кожи, делая его мягче и теплее.
"Я не знала, что это тренд в TikTok, но я всеми руками за", — добавила Карри.
Колорист Трэвис Оглетри, представитель Moroccanoil, объясняет, что подобная эстетика циклична.
"Наоми Кэмпбелл несколько лет назад выбрала карамельный оттенок, и сейчас мы снова наблюдаем возрождение этой эстетики с низким контрастом", — отметил Оглетри.
По его словам, именно соцсети вдохнули новую жизнь в эту идею. Но эксперты подчёркивают: важно не стремиться к полной "сливности" с кожей — иначе цвет потеряет глубину. Стилист и преподаватель школы Madison Reed Джеймс Клейтор предупреждает:
"Если цвет волос слишком близок к тону лица и не имеет объёма, он может выглядеть как цветной шлем", — пояснил Клейтор.
Калисти и другие мастера уверены: лучшее решение — подобрать оттенок, который перекликается с тоном кожи, но дополнен мелированием или мягкими переливами. Это создаёт объём, освежает лицо и делает черты выразительнее.
Все специалисты сходятся в одном: качественное окрашивание в сложные оттенки лучше доверить профессионалу.
"Они смогут определить ваш текущий тон и подобрать подходящие к нему цвета", — сказала парикмахер Анджела Калисти.
Для тех, кто всё же рискнёт выполнять окрашивание самостоятельно, она предлагает ориентироваться на базовые правила. Тёплая кожа хорошо сочетается с золотистыми, медовыми, медно-карамельными оттенками, а холодная — с пепельными, мокко и более ледяными подтóнами. Клейтор подтверждает, что неверный подбор температуры цвета способен визуально "утомить" кожу: слишком холодный коричневый на тёплой золотистой коже может придать ей сероватый, тусклый оттенок.
Оглетри также напоминает, что универсальных рекомендаций не существует:
"Хотя кому-то это может подойти, тренды не бывают универсальными", — заявил представитель Moroccanoil Трэвис Оглетри.
Мне самой показалось, что особенно выразительно этот тренд раскрывается на темнокожих женщинах. Однако Калисти уверяет: гармоничное окрашивание прекрасно работает и с тёплыми, и с нейтральными тонами кожи.
Обладательницам светлой кожи тоже доступна эта эстетика, но здесь важно добавить мягкость — например, использовать тёплые нюансы блонда. Хорошая иллюстрация — образ Розэ: её розово-золотистый блонд придаёт коже сияние и мягкость.
Теперь, разобравшись в тонкостях тренда, я чувствую вдохновение и уже планирую следующий визит к колористу.
Базовые принципы окрашивания "в тон кожи"
Подбор оттенка — не просто выбор красивого цвета. Это продуманная работа с температурой, глубиной и переходами. Чтобы создать гармоничный образ, необходимо учитывать подтон кожи, уровень её яркости и общий стиль. Такой подход позволяет добиться натурального, но выразительного результата: волосы выглядят гармоничной частью образа, а не отдельным элементом.
Сравнение оттенков, которые лучше всего сочетаются с разными типами кожи
|Тип кожи
|Подходящие оттенки
|Дополнительные рекомендации
|Тёплая
|Золотистый блонд, мёд, карамель, медный
|Избегать чрезмерно холодных оттенков, использовать смягчающие переливы
|Холодная
|Пепельный блонд, ледяной коричневый, мокко
|Добавлять лёгкое затемнение корней, чтобы избежать "плоского" эффекта
|Нейтральная
|Натуральные каштановые, шоколадные, бежевые
|Подчеркнуть глубину с помощью мелирования
|Очень светлая
|Розово-золотистый блонд, персиковые тона
|Важно избегать выгорания, использовать тонирующие средства
|Тёмная
|Тёплый шоколад, карамельные пряди, янтарные нюансы
|Лёгкое омбре создаёт мягкость и объём
Советы шаг за шагом
|Действие
|Инструменты/продукты
|Определить подтон кожи
|Белый лист бумаги, естественное освещение
|Выбрать базовую температуру будущего цвета
|Палитры красок для волос профессиональных брендов
|Подобрать 1-2 оттенка-перелива
|Наборы для мелирования или тонирования
|Согласовать глубину и уровень осветления
|Осветляющие кремы/пудры с мягкими компонентами
|Зафиксировать результат уходом
|Маски с маслами, сыворотки, термозащита
|Поддерживать цвет между визитами
|Тоники и безаммиачные красители
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: выбирать оттенок, полностью совпадающий с тоном кожи.
Последствие: лицо теряет выразительность, волосы выглядят плоско.
Альтернатива: добавить светлые или тёмные пряди для объёма.
- Ошибка: красить тёплую кожу в ледяной коричневый.
Последствие: кожа кажется сероватой или "пыльной".
Альтернатива: использовать оттенки с золотистыми или карамельными нюансами.
- Ошибка: полностью осветлять тёмные волосы в домашних условиях.
Последствие: ломкость, потеря блеска, неравномерный цвет.
Альтернатива: обратиться в салон или использовать мягкое частичное осветление (например, балаяж).
А что если…
…вам сложно определиться с подтоном кожи? Попробуйте два теста: сравните кожу с золотым и серебряным аксессуаром, а затем посмотрите, как выглядит лицо возле белого и кремового листа бумаги. Иногда результат не бывает однозначным — в этом случае выбирайте нейтральные оттенки.
…вы опасаетесь перемен? Начните с лёгкого тонирования — оно смоется быстрее и позволит вам примерить новую температуру цвета без резких шагов.
…цвет кажется слишком смелым? Попросите мастера добавить мягкие переливы, чтобы оттенок выглядел естественнее.
Плюсы и минусы окрашивания в тон кожи
|Плюсы
|Минусы
|Натуральный гармоничный внешний вид
|Нужно тщательно подбирать оттенки
|Подчёркивает черты лица
|Неправильный выбор может сделать кожу тусклой
|Лёгкость ухода при правильно подобранной базе
|Требуется профессиональная консультация
|Подходит для окрашивания разной сложности
|Возможны ограничения при радикальных изменениях
|Хорошо сочетается с макияжем в нюдовых оттенках
|Может быстро потерять глубину без тонирования
FAQ
Как выбрать подходящий оттенок?
Ориентируйтесь на подтон кожи и уровень контрастности: тёплой коже подходят золотистые и медовые оттенки, холодной — пепельные и ледяные.
Сколько стоит профессиональное окрашивание?
Цена зависит от салона, сложности работы и длины волос. Средний диапазон — от базового тонирования до сложного осветления с мелированием.
Что лучше: полное окрашивание или частичное?
Если вы впервые пробуете окрашивание "в тон", начните с частичных техник: балаяжа, омбре или мягкого мелирования.
Мифы и правда
Миф: окрашивание в тон кожи подходит только тёмным оттенкам.
Правда: эффект возможен и для светлой кожи — важно лишь правильно подобрать температуру цвета.
Миф: такой тренд выглядит скучно.
Правда: переливы и мелирование создают объём и выразительность, делая образ живым.
Миф: окрашивание в тон делает лицо бледным.
Правда: неверный выбор оттенка может бледнить, но правильный — наоборот, освежает лицо.
Три интересных факта
-
В традиционных культурах тёплые оттенки волос часто связывали с жизненной энергией и солнечной силой.
-
Первые системные палитры для подбора цвета по тону кожи появились в США в 1980-х годах.
-
Современные краски включают уходовые компоненты: масла, протеины, аминокислоты, что делает окрашивание менее травматичным.
Исторический контекст
-
В 1990-х популярность набирали карамельные и золотистые оттенки, вдохновлённые подиумными образами супермоделей.
-
В 2000-х трендом стали контрастные пряди, но к середине десятилетия мода смягчилась.
-
В 2020-х благодаря TikTok вернулась эстетика "естественной гармонии", где цвет волос подчёркивает природную красоту.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru