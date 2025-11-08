Удаление родинок: почему нельзя делать это дома и как действовать безопасно

Удаление родинок — тема, вызывающая немало вопросов. Несмотря на то, что большинство из них безвредны, желание избавиться от выступающих или мешающих родинок вполне понятно. Главное — не делать это самостоятельно. Дерматологи предупреждают: неправильные методы могут привести к ожогам, шрамам и инфицированию.

Что такое родинки и почему они появляются

Родинки (или акрохордоны) — мягкие, эластичные выросты, которые чаще всего образуются в местах трения: под мышками, на шее, в паху или под грудью. Они представляют собой доброкачественные новообразования, состоящие из коллагена и кровеносных сосудов.

По данным дерматологов, с ними сталкиваются до 60% взрослых людей. Возникают они не только из-за трения кожи, но и под воздействием факторов, таких как:

• генетическая предрасположенность;

• избыточный вес и инсулинорезистентность;

• гормональные изменения;

• хронические заболевания (например, диабет или гипертония).

"Высокое давление, инсулинорезистентность, диабет 2 типа и высокий холестерин часто сопровождаются образованием родинок", — пояснила пластический хирург Сармела Сандер.

Почему появляются внезапно

Хотя прямой связи между возрастом и появлением родинок нет, врачи отмечают, что чаще всего они возникают после 40 лет, когда замедляются обменные процессы и увеличивается трение кожи. Но встречаются они и у подростков.

"Наличие множества родинок может указывать на внутренние нарушения, например, аутоиммунные заболевания или синдром акромегалии", — отметила дерматолог Сармела Сандер.

Если вы заметили, что родинки начали появляться в большом количестве, стоит записаться на приём к врачу. Иногда это может быть сигналом гормональных сбоев или метаболических нарушений.

Можно ли предотвратить их появление

К сожалению, универсальной профилактики не существует. Однако снизить риск можно, если:

Избегать постоянного трения кожи (особенно на шее и в подмышках). Отдавать предпочтение свободной одежде из натуральных тканей. Использовать защитные средства от натирания, например, антифрикционные кремы и бальзамы. Контролировать уровень сахара и холестерина.

"Нет способа полностью предотвратить появление родинок, но уменьшить трение и следить за состоянием здоровья — полезно", — подчеркнула дерматолог Трейси Эванс.

Почему не стоит удалять родинки самостоятельно

Интернет полон советов по удалению родинок в домашних условиях — от перевязки зубной нитью до нанесения уксуса или масла чайного дерева. Все эти методы, по мнению врачей, не просто неэффективны, но и опасны.

"Несмотря на громкие обещания, аптечные кремы не дают результатов", — сказал дерматолог Джошуа Цайхнер.

"Проблема в том, что-то, чем люди пользуются дома, нестерильно, а родинки сильно кровоточат", — отметила дерматолог Трейси Эванс.

Неправильное удаление может привести к ожогам, рубцам или воспалению. Даже если удастся избавиться от родинки, на её месте часто остаётся шрам, который выглядит заметнее самой проблемы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Использование нити или резинки → кровотечение, инфицирование → обращение в клинику, где врач применит стерильные инструменты.

• Нанесение уксуса или эфирных масел → ожог кожи, раздражение → применение безопасных аптечных средств по рекомендации дерматолога.

• Попытка срезать родинку лезвием → рубец, риск заражения → профессиональное удаление электрокоагуляцией или криотерапией.

Как врачи удаляют родинки

Метод удаления выбирается в зависимости от размера, формы и расположения родинки. Наиболее распространённые способы:

Срезание стерильными ножницами.

Применяется при небольших, узких образованиях. Иногда даже без обезболивания. Электрокоагуляция.

Прижигание родинки с помощью электрического тока. Позволяет удалить новообразование и сразу же "запаять" сосуды, предотвращая кровотечение. Криодеструкция.

Замораживание жидким азотом. Подходит не всем — у людей с чувствительной кожей может появиться пигментация. Лазерное удаление.

Один из самых точных и щадящих методов, особенно для лица и шеи.

"Чем шире основание родинки, тем больше сосудов внутри, и тем выше риск кровотечения", — пояснила дерматолог Маргарита Лолис.

После процедуры место удаления обрабатывается антисептиком и при необходимости заклеивается стерильной повязкой. Через несколько дней кожа полностью восстанавливается.

А что если удалить самому — и ничего не случится?

Иногда родинка действительно может отпасть сама после перевязки или подсушивания. Но врачи предупреждают: отсутствие осложнений не гарантирует безопасности. Есть риск, что под видом родинки окажется совсем другое образование — например, базалиома или меланома.

"Любая боль, зуд или изменение цвета — повод обратиться к врачу до попыток удаления", — предупредила дерматолог Трейси Эванс.

"Если нарост блестящий, кровоточит или темнеет, его нужно обязательно обследовать", — добавил Джошуа Цайхнер.

Таблица: плюсы и минусы способов удаления

Метод Плюсы Минусы Срезание ножницами Быстро, без следов Требует стерильности Электрокоагуляция Контроль кровотечения, подходит для крупных родинок Может быть больно Криотерапия Минимум контакта, подходит для тела Риск пигментации Лазер Точность, эстетичный результат Дороже других методов

FAQ

Можно ли удалить родинку в домашних условиях?

Нет. Даже если метод кажется безобидным, существует риск воспаления и рубцевания.

Сколько стоит удаление у врача?

Цена зависит от региона и клиники. В среднем — от 2000 рублей за несколько новообразований.

Покрывает ли страховка удаление?

Если причина косметическая, нет. Если родинка мешает движению или натирается, врач может оформить направление по медицинским показаниям.

Больно ли это?

Большинство процедур проводят под местной анестезией, дискомфорт минимален.

Мифы и правда

Миф: родинки заразны.

Правда: нет, они не передаются при контакте.

Миф: после удаления появляются новые.

Правда: нет прямой связи, но при сохраняющемся трении могут образоваться новые.

Миф: народные средства безопасны.

Правда: кислоты и масла могут вызвать ожог и пигментацию.

3 интересных факта

Ученые считают, что частота появления родинок выше у людей с повышенным уровнем инсулина. У беременных родинки часто появляются из-за гормональных скачков, но нередко исчезают после родов. Криотерапия применяется также для удаления бородавок и мозолей, но у родинок эффективность ниже.

Исторический контекст

Ещё в Древнем Египте врачи использовали примитивные инструменты для удаления доброкачественных образований на коже. Позже, в Средние века, это делали при помощи нагретого железа, чтобы "прижечь зло". Современная дерматология избавила процесс от боли и риска заражения — теперь удаление занимает всего несколько минут и проходит без следа.