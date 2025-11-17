Купила сыворотку с ретинолом — и стало хуже: но это хороший знак

Поиск идеального ухода за кожей часто оборачивается неожиданным результатом. Вместо сияния — раздражение, шелушение и новые воспаления. Особенно это знакомо тем, кто впервые пробует активные ингредиенты вроде ретинола или кислот. Но не всегда высыпания означают, что продукт не подошёл. Иногда это сигнал, что средство начало действовать.

Что такое "пуржинг" и почему он происходит

Термин "purging" переводится как "очищение". Это временная реакция кожи на активные компоненты, ускоряющие обновление клеток. В процессе на поверхность поднимаются скрытые загрязнения, излишки кожного сала и бактерии, из-за чего появляются новые прыщи.

""Пуржинг обычно выглядит как внезапное обострение акне"", — отметил дерматолог, профессор клинических исследований в области косметологии Джошуа Зайхнер.

Такая реакция чаще всего возникает после начала использования средств с ретиноидами, кислотами (AHA, BHA, PHA) или бензоилпероксидом. Эти компоненты известны своей способностью очищать поры, но на первых порах действительно могут вызывать высыпания.

Когда стоит ожидать очищения

""Обычно пуржинг начинается через одну-две недели после применения нового средства"", — добавила дерматолог, профессор Йельской школы медицины Мона Гохара.

Высыпания чаще бывают в виде мелких белых угрей или подкожных воспалений. Продолжаться процесс может до шести-восьми недель, после чего кожа становится более гладкой и ровной. Исследования показывают, что около 10-20% пользователей ретиноидов и кислот сталкиваются с этим явлением в первые недели применения.

Как отличить очищение от настоящего воспаления

Определить природу прыщей можно по нескольким признакам.

Скорость появления и исчезновения. При очищении воспаления возникают и проходят быстрее, чем при обычных высыпаниях. Локализация. Если новые прыщи появляются в зонах, где обычно бывает акне (лоб, подбородок, щеки), вероятнее всего, это пуржинг. Тип продукта. Только средства, ускоряющие обновление клеток, могут вызвать очищение. Увлажняющие кремы, масла и сыворотки с гиалуроновой кислотой к ним не относятся — если после них начались воспаления, средство просто не подошло.

Таблица "Сравнение"

Признак Пуржинг Обычное воспаление Причина Активные ингредиенты (ретинол, кислоты) Комедогенные вещества, раздражение Время проявления 1-2 недели после начала использования В любое время Длительность До 6-8 недель До заживления воспаления Зоны Привычные участки с акне Новые области Ощущения Без боли, без сильного зуда Может сопровождаться жжением и раздражением

Как действовать при появлении высыпаний

Продолжать, но аккуратно. Если кожа не испытывает дискомфорта, можно дать продукту время подействовать. Снизить концентрацию. Используйте средство через день или разводите крем с базовым увлажнителем. Не забывать о барьере. Поддерживайте кожу средствами с керамидами, пантенолом и ниацинамидом. Обратиться к дерматологу. Если высыпания становятся болезненными или распространяются, специалист поможет подобрать альтернативу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ежедневное применение концентрированного ретинола без адаптации.

Последствие: раздражение и сильная сухость.

Альтернатива: начать с мягких форм — сыворотки с ретинальдегидом или средствами с низким процентом кислот (например, 2% салициловая кислота).

А что если очищение затянулось?

Если спустя шесть недель состояние кожи не улучшается, стоит прекратить использование нового продукта.

"Если воспаления не уменьшаются, значит, средство больше вредит, чем помогает", — пояснила Мона Гохара.

Покраснение, жжение или шелушение — признаки не очищения, а раздражения. В таких случаях полезно временно перейти на мягкие очищающие гели без сульфатов и восстановить кожу с помощью аптечных кремов с церамидами.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы очищения Минусы очищения Ускоряет обновление клеток Временные высыпания Улучшает текстуру кожи Может пугать новичков Помогает активным веществам работать глубже Требует терпения и правильного ухода

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что кожа очищается, а не воспаляется?

Если вы используете активы и высыпания появляются в привычных зонах в течение первых недель, скорее всего, это пуржинг.

Сколько длится очищение?

Обычно от четырёх до восьми недель, после чего кожа стабилизируется.

Можно ли ускорить процесс?

Главное — не усугублять. Не выдавливайте прыщи, не вводите новые активные средства одновременно. Поддерживайте кожу увлажнением и солнцезащитой.

Мифы и правда

Миф: если появляются прыщи, средство не подходит.

Правда: высыпания возможны даже при правильном уходе, если актив ускоряет обновление клеток.

Миф: пуржинг бывает у всех.

Правда: не каждый реагирует одинаково; многое зависит от состояния кожи.

Миф: очищение — это аллергия.

Правда: аллергия сопровождается зудом, отёком и жжением, а пуржинг — нет.

Интересные факты

Ретиноиды начали использоваться для лечения акне ещё в 1970-х. Первые кислоты для домашнего ухода появились в 1990-е. Даже натуральные компоненты (витамин C, азелаиновая кислота) могут вызвать очищение.

Исторический контекст

Понятие "пуржинг" появилось в профессиональной косметологии около двадцати лет назад, когда ретинол стал массово применяться в средствах домашнего ухода. С тех пор этот процесс изучают в клинических исследованиях, и большинство дерматологов признаёт его естественным этапом адаптации кожи к активам.