Девушка с прямыми бровями
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 18:25

Весеннее солнце бьёт по самым слабым местам: привычные ритуалы красоты внезапно портят цвет лица

Весеннее солнце в Москве пробивается сквозь серые тучи, а на коже остаются упрямые следы лета — коричневые пятна, которые не поддаются даже самым дорогим сывороткам. За окном +5, ветер хлещет по лицу, а в аптеках цены на осветляющие кремы взлетели до 3000 рублей за 30 мл. Многие тратят месяцы, нанося слой за слоем, но тон кожи упорно не выравнивается. Проблема не в средствах, а в скрытых ошибках ухода, которые провоцируют меланоциты на новую выработку пигмента.

Пигментные пятна возникают от переизбытка меланина — защитной реакции на УФ, воспаления или гормональные сдвиги. Кремы с витамином C или ретинолом помогают, но без корректировки привычек эффект тает, как снег под весенним солнцем. Дерматологи подчеркивают: последовательность важнее скорости, а бережность — ключ к ровному тону.

"Пигментные пятна — это не просто косметический дефект, а сигнал о дисбалансе в коже. Часто пациенты игнорируют связь между воспалениями и пигментацией, нанося осветлители поверх акне. Сначала стабилизируем барьер, потом осветляем — иначе рискуем усугубить."

Косметолог, эксперт по уходу за кожей и эстетическим процедурам Анастасия Шевелева

Сочетание нескольких осветлителей сразу

Витамин C, ретинол и кислоты — мощные ингредиенты, но их коктейль часто раздражает кожу, усиливая воспаление и пигментацию. Глазами технолога: высокие концентрации разрушают липидный барьер, пропуская УФ глубже. Лучше чередовать: C утром под SPF, ретинол вечером через день.

Начинайте с теста на запястье две недели. Если покраснения нет, добавляйте второй актив. Это не только безопаснее, но и позволяет отслеживать реакцию — кожа скажет спасибо ровным тоном без ожогов.

Игнорирование акне при лечении пятен

Пятна от прыщей не уйдут, пока воспаление кипит. Меланоциты в панике выдают пигмент сверх нормы. Врач советует: сначала ниацинамид или азелаиновую кислоту для calming, потом осветлители. Связь с внутренним здоровьем очевидна — проверьте рацион на сахар и молочку.

Системный подход: топические ретиноиды + пробиотики. Через месяц акне затихнет, пятна побледнеют. Игнор — и круг замыкается.

"Часто акне маскируют осветлителями, но без устранения причины пигмент вернется. Рекомендую комбо: бензоил пероксид днем, адапален ночью, плюс SPF. Кожа восстановится за 4-6 недель."

Косметолог, специалист по эстетической косметологии и уходу за кожей Марина Кравцова

Отсутствие ежедневного SPF

Без защиты УФ-лучи будят меланоциты даже в пасмурный день. Минеральные фильтры с оксидом цинка надежнее химии — блокируют UVA/UVB.

Перегрев кожи саунами и душем

Горячая вода расширяет сосуды, усиливая воспаление и пигмент. Ограничьте душ 37°C, сауну — 10 мин. После — прохладный компресс с алоэ. Это сохранит барьер нетронутый.

Альтернатива: контрастный душ для микроциркуляции без перегрева.

Чрезмерная эксфолиация

AHA/BHA 1-2 раза в неделю — норма. Скрабы с солью царапают, провоцируя PIE. Мягкие пилинги на основе манделевой кислоты для чувствительной кожи.

Признак перегиба: стянутость, краснота. Пауза + барьерные кремы с церамидами.

Неправильный выбор по типу пигмента

Гиперпигментация (коричневая) — арбутин, транексамка. Эритема (розовая) — центелла, ниацинамид. Диагностика у дермы обязательна, особенно после воспалений.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Сколько ждать результата? 4-12 недель при последовательности.

SPF зимой нужен? Да, UVA круглый год.

Домашний лазер? Нет, риски ожогов.

Питание влияет? Да, антиоксиданты ускоряют (ягоды, зелень).

Проверено экспертом: косметолог, специалист по эстетической косметологии и уходу за кожей Марина Кравцова

Автор Анастасия Шевелева
Анастасия Шевелева — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, РУДН) с 10-летним стажем. Эксперт по аппаратной терапии, инъекционным методикам и составу косметики.
