Обследование кожи
Марина Егорова Опубликована сегодня в 18:22

Маленькая родинка, большой намёк: что скрывают её оттенки и неожиданные формы

Кровоточивость родинки указана как опасный симптом: врач-дерматолог Олеся Вишня

Неравномерный оттенок и изменение формы кожного образования нередко становятся первыми сигналами неблагополучия. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru", где врач-дерматолог и кандидат медицинских наук Олеся Вишня напомнила о ключевых признаках возможного перерождения родинки. Она подчеркнула, что именно внезапность трансформаций должна настораживать и становиться поводом для профессиональной оценки состояния кожи.

Основные проявления изменений

Большинство пигментных образований безопасны и годами остаются стабильными, однако некоторые из них могут менять структуру под воздействием внутренних или внешних факторов. Вишня отметила, что внимание стоит обращать на любые новые ощущения — от зуда до дискомфорта, которые появляются без очевидной причины. И если такие сигналы сочетаются с визуальными изменениями, ситуация требует осмотра специалиста.

"Признаками озлокачествления родинки являются изменения ее внешнего вида: неравномерный цвет, появление участков разных оттенков — от бурых и сизых до светлых, нечеткие контуры и шероховатая поверхность. Возможны кровоточивость, образование корочек и ощущение зуда. При появлении таких симптомов необходимо как можно скорее обратиться к дерматологу или дерматоонкологу", — объяснила Вишня. Врач убедила, что даже небольшие отклонения могут указывать на начало патологического процесса, и медлить с проверкой не следует.

Почему реакция организма отражается на коже

Специалист обращает внимание на то, что кожа функционирует как индикатор внутренних изменений, а потому любые метаморфозы родинки не стоит рассматривать изолированно. По её словам, подобная активность может быть связана не только с локальными изменениями тканей, но и с нарушениями в работе других систем организма. Так что настороженность должна распространяться не лишь на внешний дефект, но и на общее состояние здоровья.

"Кожа — это орган, который отражает состояние всего организма. Если родинка внезапно начала меняться, это может означать, что в теле уже запущен какой-то патологический процесс. Важно не только обследовать новообразование, но и обратить внимание на общее состояние здоровья, питание и образ жизни", — отметила дерматолог. Раннее реагирование позволяет выявлять негативные тенденции на ранних стадиях.

Значение своевременной диагностики

При оперативном обращении врач способен оценить риски с помощью дерматоскопии и при необходимости назначить дополнительное обследование. Такой подход помогает исключить угрозу или подтвердить подозрения и вовремя начать лечение. Вишня подчёркивает, что промедление в подобных случаях снижает эффективность терапии, тогда как ранняя диагностика значительно увеличивает шансы сохранить здоровье.

