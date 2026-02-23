Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Плохой сон
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 12:57

Недосып бьёт по коже первым — утреннее зеркало показывает больше, чем хотелось бы

Фраза "ты выглядишь уставшей" редко звучит как комплимент — и чаще всего она оказывается правдой. Кожа первой реагирует на бессонные ночи: теряется сияние, усиливается покраснение, появляются тёмные круги. Сон давно признан основой общего здоровья, но для кожи он играет особенно важную роль.

Почему коже необходим полноценный сон

Во время глубокого сна организм усиливает приток крови к коже, активирует выработку коллагена и ускоряет обновление клеток. Это период активной регенерации, когда восстанавливается барьер и устраняются микроповреждения, накопленные за день.

"Сон — один из самых важных и часто недооценённых столпов здоровья кожи", — говорит сертифицированный дерматолог Golden State Dermatology Джеймс Килгур.

Ночью парасимпатическая нервная система и циркадные ритмы работают в пользу восстановления. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать вечером активные компоненты — например, ретиноиды и пептиды, — а днём делать акцент на защите и антиоксидантах.

"За одну ночь восстановление кожи достигается максимальным благодаря парасимпатической нервной системе и вашему циркадному ритму", — добавляет дерматолог и основатель Marmur Medical Эллен Мармур.

Когда же недосып становится хроническим, уровень кортизола повышается. Этот гормон стресса ухудшает микроциркуляцию и замедляет процессы восстановления.

"Когда ваш организм работает на ограниченном, плохом сне, уровень кортизола может повышаться и негативно влиять на способность кожи восстанавливаться, а также снижает кровообращение и способствует тусклому, уставшему виду", — объясняет дерматолог Хэлли Макдональд.

Что происходит с кожей при недосыпе

Ослабление кожного барьера — один из первых эффектов. При нехватке сна замедляется регенерация, кожа становится сухой, более чувствительной и склонной к раздражению. Мелкие морщины могут выглядеть глубже из-за потери влаги.

Кроме того, повышенный кортизол стимулирует выработку кожного сала и усиливает воспалительные процессы. Это может спровоцировать обострение акне, экземы или псориаза. Связь между стрессом, нервной системой и состоянием кожи даже получила название "ось мозг-кожа" — она объясняет, как эмоциональные факторы отражаются на лице.

Отдельный признак — тусклость и отёчность. При нарушении сна меняется распределение жидкости и ухудшается кровоток, из-за чего под глазами появляются тёмные круги и припухлости. Если они сохраняются длительное время, специалисты рекомендуют исключить возможные сопутствующие состояния, включая анемию.

Можно ли компенсировать нехватку сна

Косметические приёмы способны временно улучшить внешний вид — например, средства с лёгким светоотражающим эффектом или корректоры, нейтрализующие покраснение. Однако они не заменяют полноценный отдых.

Кожа восстанавливается тогда, когда организм получает достаточно времени на регенерацию. Регулярный качественный сон поддерживает выработку коллагена, укрепляет барьер и снижает воспаление. Именно поэтому в долгосрочной перспективе лучший "бьюти-лайфхак" остаётся самым простым — дать себе выспаться.

Автор Марина Кравцова
Марина Кравцова — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, Сеченовский университет) с 12-летним стажем. Эксперт по антивозрастной терапии и здоровью кожи.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

