Думала, рак кожи — не про меня. Но одно пятнышко перевернуло жизнь: как солнце мстит за неосторожность
Рак кожи — один из самых частых видов онкологических заболеваний, но именно он чаще всего поддаётся раннему лечению. Основными локализациями злокачественных новообразований среди населения России (для обоих полов) является рак кожи (12,6%, включая меланому – 14,0%). Более того, половину случаев меланомы люди замечают у себя сами. Это значит, что профилактика и внимательность к собственной коже действительно работают.
"Нет ничего лучше операции на лице, чтобы задуматься: что я могу сделать, чтобы это не повторилось?", — сказала дерматолог Алиса Герман.
Основы профилактики: всё начинается с солнца
Главный фактор риска — хроническое воздействие ультрафиолета. Оно накапливается годами: короткие прогулки, поездки за рулём, утренние пробежки. Даже облачный день не спасает от ультрафиолета — лучи проникают сквозь стекло и облака. Поэтому крем с SPF должен быть ежедневной привычкой, как чистка зубов.
Доктор Герман советует хранить солнцезащитное средство рядом с зубной пастой. Это помогает не забыть нанести его утром, особенно на открытые зоны: руки, шею, уши.
Важно помнить: риск есть у всех
"Рак кожи может возникнуть у людей любой этнической группы", — подчеркнула дерматолог Иоланда Лензи.
Цвет кожи влияет лишь на степень естественной защиты, но не исключает опасность. Более того, люди с тёмной кожей часто диагностируются позже и тяжелее переносят болезнь. Поэтому регулярные осмотры и защита от солнца актуальны для всех.
Поздно не бывает
Даже если вы много лет любили загар, начать заботиться о коже никогда не поздно.
"Пациенты, которые меняют привычки, уже через год замечают, как преобразилась кожа", — отметила профессор дерматологии Сьюзан Чон.
Уменьшив пребывание на солнце, вы снижаете не только риск рака, но и появление морщин, пятен и сухости.
Советы шаг за шагом
- Используйте около унции солнцезащитного средства на всё тело.
- Наносите повторно каждые 2-3 часа.
- Ищите тень, особенно в полдень.
- Надевайте одежду с пометкой UPF.
- Проверяйте кожу ежемесячно и раз в год посещайте дерматолога.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: наносить крем только летом.
Последствие: хроническое повреждение кожи даже зимой.
Альтернатива: использовать лёгкие SPF-флюиды круглый год.
- Ошибка: игнорировать пятна или родинки.
Последствие: поздняя диагностика меланомы.
Альтернатива: фотографируйте подозрительные участки и показывайте врачу.
А что если я забыл нанести крем?
Если солнце застало врасплох, ищите укрытие и наденьте лёгкую длинную одежду. Увлажните кожу кремом с пантенолом, а вечером примите прохладный душ — это снизит воспаление и сухость.
Плюсы и минусы
|
Подход
|
Плюсы
|
Минусы
|
Минеральный крем
|
Без раздражения, подходит детям
|
Может оставлять белый след
|
Химический фильтр
|
Невидим на коже, лёгкий
|
Может вызывать аллергию
|
Одежда с UPF
|
Защищает без крема
|
Требует плотной ткани
FAQ
Как выбрать солнцезащитный крем?
Подбирайте средство по типу кожи. Для жирной подойдёт гель, для сухой — крем или молочко. Главное — SPF не ниже 30.
Что лучше: спрей или крем?
Крем обеспечивает равномерное покрытие, а спрей удобен для повторного нанесения. Лучше комбинировать оба.
Мифы и правда
- Миф: если кожа смуглая, крем не нужен.
Правда: защита требуется всем, независимо от пигментации.
- Миф: солнцезащитные добавки заменяют крем.
Правда: они могут лишь усилить защиту, но не заменить её.
- Миф: рак кожи — удел пожилых.
Правда: меланома всё чаще встречается у молодых, особенно у любителей соляриев.
Исторический контекст
Первая массовая кампания по профилактике рака кожи стартовала в 1980-х годах в Австралии, где солнечные ожоги были обычным явлением. С тех пор лозунг "Slip! Slop! Slap!" — "Надень! Нанеси! Прикройся!" — стал символом защиты от солнца.
2 интересных факта
- Водители получают больше повреждений кожи на стороне, обращённой к окну.
- Кофеин снижает риск меланомы, по данным нескольких исследований.
Питание и добавки
Рацион, богатый антиоксидантами, помогает коже бороться со свободными радикалами. Ешьте больше моркови, ягод, зелени и цитрусовых. Полезными могут быть добавки с экстрактом Polypodium leucotomos (Heliocare) и витамином B3, но применять их стоит только после консультации с врачом.
"Некоторые лекарства делают кожу чувствительной к солнцу, поэтому важно обсуждать это с врачом", — отметила доктор Герман.
