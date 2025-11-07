Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка использует SPF-крем
Девушка использует SPF-крем
© freepik.com is licensed under Public domain
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 18:36

Думала, рак кожи — не про меня. Но одно пятнышко перевернуло жизнь: как солнце мстит за неосторожность

Профессор Сьюзан Чон: снизить риск рака кожи можно даже после лет активного загара

Рак кожи — один из самых частых видов онкологических заболеваний, но именно он чаще всего поддаётся раннему лечению. Основными локализациями злокачественных новообразований среди населения России (для обоих полов) является рак кожи (12,6%, включая меланому – 14,0%). Более того, половину случаев меланомы люди замечают у себя сами. Это значит, что профилактика и внимательность к собственной коже действительно работают.

"Нет ничего лучше операции на лице, чтобы задуматься: что я могу сделать, чтобы это не повторилось?", — сказала дерматолог Алиса Герман.

Основы профилактики: всё начинается с солнца

Главный фактор риска — хроническое воздействие ультрафиолета. Оно накапливается годами: короткие прогулки, поездки за рулём, утренние пробежки. Даже облачный день не спасает от ультрафиолета — лучи проникают сквозь стекло и облака. Поэтому крем с SPF должен быть ежедневной привычкой, как чистка зубов.

Доктор Герман советует хранить солнцезащитное средство рядом с зубной пастой. Это помогает не забыть нанести его утром, особенно на открытые зоны: руки, шею, уши.

Важно помнить: риск есть у всех

"Рак кожи может возникнуть у людей любой этнической группы", — подчеркнула дерматолог Иоланда Лензи.

Цвет кожи влияет лишь на степень естественной защиты, но не исключает опасность. Более того, люди с тёмной кожей часто диагностируются позже и тяжелее переносят болезнь. Поэтому регулярные осмотры и защита от солнца актуальны для всех.

Поздно не бывает

Даже если вы много лет любили загар, начать заботиться о коже никогда не поздно.

"Пациенты, которые меняют привычки, уже через год замечают, как преобразилась кожа", — отметила профессор дерматологии Сьюзан Чон.

Уменьшив пребывание на солнце, вы снижаете не только риск рака, но и появление морщин, пятен и сухости.

Советы шаг за шагом

  1. Используйте около унции солнцезащитного средства на всё тело.
  2. Наносите повторно каждые 2-3 часа.
  3. Ищите тень, особенно в полдень.
  4. Надевайте одежду с пометкой UPF.
  5. Проверяйте кожу ежемесячно и раз в год посещайте дерматолога.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наносить крем только летом.
    Последствие: хроническое повреждение кожи даже зимой.
    Альтернатива: использовать лёгкие SPF-флюиды круглый год.
  • Ошибка: игнорировать пятна или родинки.
    Последствие: поздняя диагностика меланомы.
    Альтернатива: фотографируйте подозрительные участки и показывайте врачу.

А что если я забыл нанести крем?

Если солнце застало врасплох, ищите укрытие и наденьте лёгкую длинную одежду. Увлажните кожу кремом с пантенолом, а вечером примите прохладный душ — это снизит воспаление и сухость.

Плюсы и минусы

Подход

Плюсы

Минусы

Минеральный крем

Без раздражения, подходит детям

Может оставлять белый след

Химический фильтр

Невидим на коже, лёгкий

Может вызывать аллергию

Одежда с UPF

Защищает без крема

Требует плотной ткани

FAQ

Как выбрать солнцезащитный крем?
Подбирайте средство по типу кожи. Для жирной подойдёт гель, для сухой — крем или молочко. Главное — SPF не ниже 30.

Что лучше: спрей или крем?
Крем обеспечивает равномерное покрытие, а спрей удобен для повторного нанесения. Лучше комбинировать оба.

Мифы и правда

  • Миф: если кожа смуглая, крем не нужен.
    Правда: защита требуется всем, независимо от пигментации.
  • Миф: солнцезащитные добавки заменяют крем.
    Правда: они могут лишь усилить защиту, но не заменить её.
  • Миф: рак кожи — удел пожилых.
    Правда: меланома всё чаще встречается у молодых, особенно у любителей соляриев.

Исторический контекст

Первая массовая кампания по профилактике рака кожи стартовала в 1980-х годах в Австралии, где солнечные ожоги были обычным явлением. С тех пор лозунг "Slip! Slop! Slap!" — "Надень! Нанеси! Прикройся!" — стал символом защиты от солнца.

2 интересных факта

  • Водители получают больше повреждений кожи на стороне, обращённой к окну.
  • Кофеин снижает риск меланомы, по данным нескольких исследований.

Питание и добавки

Рацион, богатый антиоксидантами, помогает коже бороться со свободными радикалами. Ешьте больше моркови, ягод, зелени и цитрусовых. Полезными могут быть добавки с экстрактом Polypodium leucotomos (Heliocare) и витамином B3, но применять их стоит только после консультации с врачом.

"Некоторые лекарства делают кожу чувствительной к солнцу, поэтому важно обсуждать это с врачом", — отметила доктор Герман.

