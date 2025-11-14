Маленькое пятно, которое может спасти жизнь: как вовремя заметить рак кожи
Увидеть на коже новое пятно или родинку — повод насторожиться. Иногда это безобидное образование, но в некоторых случаях — ранний признак рака кожи. Самое важное — не игнорировать изменения и научиться замечать их вовремя.
"Рак кожи хорошо поддаётся лечению, если выявлен на ранней стадии", — пояснила дерматолог Дженнифер Сопкович.
Проверять состояние родинок стоит всем, независимо от оттенка кожи. Ведь меланома может развиться у любого человека, а внимательное отношение к себе — лучшая профилактика.
Почему родинки требуют особого внимания
Самая опасная форма рака кожи — меланома. Она возникает из тех же клеток, что образуют родинки, — меланоцитов, пояснил дерматолог Майкл Кэмерон.
"Меланома — это тот тип опухоли, который чаще всего развивается именно из клеток, формирующих родинки", — отметил врач.
Кроме меланомы, существуют и другие виды рака кожи — базальноклеточная и плоскоклеточная карциномы. Они обычно выглядят как незаживающие ранки или уплотнения, а не как пигментированные пятна. Но все они требуют внимания дерматолога.
Признаки опасной родинки
Чтобы запомнить основные сигналы, врачи советуют правило ABCDE:
-
A — Asymmetry (Асимметрия): половинки родинки не похожи друг на друга.
-
B — Border (Границы): края неровные, зубчатые, размытые.
-
C — Color (Цвет): пятно неоднородное, есть участки чёрного, коричневого, красного или даже синего.
-
D — Diameter (Диаметр): больше 6 мм (размер ластика карандаша).
-
E — Evolving (Изменения): родинка меняется — растёт, темнеет, кровоточит.
"Главный признак — динамика. Злокачественные образования меняются быстро, тогда как обычные родинки стабильны годами", — пояснил дерматоонколог Дэвид Полски.
Иногда меланома становится выпуклой, кровоточит или чешется — всё это повод срочно обратиться к врачу.
Отдельное внимание заслуживает узловая меланома. Она развивается быстро и часто выглядит как розоватая или телесная "припухлость", похожая на прыщ или волдырь. Эта форма агрессивнее и требует немедленного осмотра.
Сравнение типов рака кожи
|Тип
|Внешний вид
|Темп роста
|Особенности
|Меланома
|Пятно или узел, меняющий цвет и форму
|Быстрый
|Может возникнуть на любой части тела
|Базальноклеточная карцинома
|Узелок, похожий на прыщ
|Медленный
|Часто на лице, редко даёт метастазы
|Плоскоклеточная карцинома
|Шершавое пятно или язвочка
|Средний
|Может кровоточить, опасна при запоздалом лечении
Другие симптомы, о которых стоит знать
Помимо родинок, рак кожи может проявляться по-другому. Врачи советуют обращать внимание на:
-
узелки, похожие на купол или бородавку;
-
шелушащиеся пятна, которые не проходят неделями;
-
ранки, которые заживают и снова открываются;
-
коричневые полосы под ногтями;
-
зудящие или кровоточащие участки без видимой причины.
"Базальноклеточная и плоскоклеточная карциномы часто не пигментированы, но могут напоминать признаки из правила ABCDE", — отметил онколог Адам Бергер.
Как проводить самоосмотр
Лучше всего проверять кожу раз в месяц и проходить профессиональный осмотр у дерматолога раз в год. Это особенно важно, если в семье были случаи рака кожи.
"Самостоятельные проверки — первый шаг к ранней диагностике", — подчеркнула Сопкович.
Пошаговая проверка кожи
-
После душа осмотри лицо, уши, шею, грудь и живот в зеркале.
-
Подними грудь (если есть) и проверь кожу под ней.
-
Изучи подмышки, руки, ладони, пальцы и ногти.
-
Сядь и осмотри переднюю часть бёдер, голени и ступни, включая кожу между пальцами.
-
С помощью зеркала проверь заднюю поверхность ног, ягодицы, спину, затылок и шею.
-
Раздели волосы расчёской или феном, чтобы увидеть кожу головы.
Советы шаг за шагом
-
Делай осмотр при хорошем освещении, у большого зеркала.
-
Используй ручное зеркало для труднодоступных зон.
-
Сравнивай фотографии родинок с прошлым месяцем — изменения видно сразу.
-
Если что-то вызывает сомнения, не откладывай визит к врачу.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Считать, что у смуглых людей не бывает рака кожи.
Последствие: Поздняя диагностика, сложное лечение.
Альтернатива: Проверяться всем, независимо от тона кожи.
-
Ошибка: Удалять родинки самостоятельно.
Последствие: Риск инфекции и пропуска злокачественного процесса.
Альтернатива: Только врачебное удаление и анализ тканей.
-
Ошибка: Игнорировать небольшие изменения.
Последствие: Опухоль может прорасти глубже.
Альтернатива: При малейших сомнениях — дерматолог.
А что если…
…родинка чешется, но не меняется? Лучше показать врачу — зуд может быть ранним признаком воспаления.
…на спине появилось пятно, которое трудно увидеть? Попроси близкого сфотографировать его для контроля.
…уже был рак кожи? Самоосмотр нужно делать каждые две недели и использовать солнцезащиту с SPF 50+.
Плюсы и минусы самоосмотра
|Плюсы
|Минусы
|Помогает заметить изменения вовремя
|Возможна тревожность при ложной тревоге
|Прост и не требует оборудования
|Некоторые зоны трудно осмотреть
|Формирует привычку следить за здоровьем
|Не заменяет профессиональный осмотр
FAQ
Как часто нужно проверять родинки у дерматолога?
Раз в год, а при множественных образованиях — каждые 6 месяцев.
Как выглядит опасная родинка?
Асимметричная, с неровными краями, неравномерным цветом и изменяющаяся со временем.
Можно ли удалять доброкачественные родинки?
Да, по эстетическим причинам, но только после дерматоскопии.
Мифы и правда
Миф: "Родинки нельзя трогать — они "проснутся”."
Правда: Осмотр и биопсия безопасны, а вот игнорирование — рискованно.
Миф: "Рак кожи бывает только у пожилых."
Правда: Меланома часто встречается у людей 25-40 лет.
Миф: "Если родинка маленькая, она не опасна."
Правда: Некоторые меланомы появляются как крошечные пятна.
Исторический контекст
"Не стоит решать самому, злокачественное ли пятно. Дерматолог способен определить это за секунды", — подчеркнула профессор дерматологии Ифе Родни.
Первое описание меланомы датируется XVIII веком, но эффективные методы диагностики появились лишь в XX столетии — с изобретением дерматоскопа. Сегодня врачи используют цифровое картирование кожи и анализ изображений с помощью ИИ, что повышает точность раннего выявления почти на 90%.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru