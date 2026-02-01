Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Зуд кожи
Марина Егорова Опубликована сегодня в 19:11

Сухость, покраснение и жжение внезапно стали нормой — причина может быть в кожном барьере, а не в аллергии

Кожа может выглядеть уставшей и капризной не из-за "плохого крема", а из-за ослабленного кожного барьера. Когда защита нарушается, первыми появляются сухость, покраснение и жжение, а привычные средства начинают раздражать. Часто это случается на фоне активного ухода и процедур, которые легко переборщить. Об этом сообщает vanityfair.

Что такое кожный барьер и почему он так важен

Кожный барьер — это внешний защитный слой, который помогает удерживать влагу и одновременно отсекает внешние раздражители. Его можно представить как "щит": роговые клетки, липиды, аминокислоты и жирные кислоты образуют плотную, но гибкую структуру. Пока эта система в балансе, кожа ровная и спокойная, а ощущения — комфортные. Если же барьер ослаблен, кожа быстрее теряет влагу и легче реагирует на всё вокруг.

Провоцировать проблемы могут разные факторы: ультрафиолет (вплоть до ожогов), агрессивные процедуры, а также слишком смелые сочетания активных компонентов. Сегодня ретинол, гликолевая кислота и витамин C стали настолько привычными, что их нередко наслаивают без пауз и логики. На фоне такой "гонки за эффектом" кожа у некоторых начинает отвечать повышенной чувствительностью и раздражением.

Почему барьер страдает именно сейчас

Домашний уход постепенно приблизился к уровню кабинета: многие экспериментируют с пилингами, устройствами и интенсивными схемами. Плюс выросла популярность визитов к эстетическим специалистам, а после лазеров и пилингов коже закономерно нужны успокаивающие и восстанавливающие дни. Не каждая кожа хорошо переносит многоступенчатость, обилие слоёв и частую смену формул. В итоге вместо "сияния" появляется ощущение стянутости, реактивность и неровный тон.

Сигналы, что коже нужна пауза

  1. Постоянная сухость и ощущение "натянутости".
  2. Покраснение, которое держится дольше обычного.
  3. Жжение или зуд при нанесении даже базового ухода.
  4. Раздражение после активов, которые раньше переносились спокойно.

Ингредиенты, которые помогают восстановлению

Восстанавливающие формулы обычно объединяет один принцип: меньше раздражения, больше поддержки и увлажнения. Часто в них встречаются компоненты с успокаивающим действием — например, centella asiatica, которую ценят за способность снижать ощущение дискомфорта и видимую красноту. В списках ингредиентов всё чаще появляется и эктоин: его выделяют за защиту от внешних факторов и помощь коже в период повышенной чувствительности.

Для мягкого ухода также используют рис, алоэ, овёс и аллантоин — их нередко комбинируют в тониках и лосьонах, рассчитанных на "перезагрузку" кожи. А если барьер уже ослаблен и кожа стала сухой, особую роль играют увлажняющие и укрепляющие компоненты: гиалуроновая кислота, церамиды и смягчающие масла, которые возвращают коже эластичность и ощущение комфорта.

Финальный шаг — аккуратное возвращение активных средств. Когда раздражение уходит и кожа стабилизируется, полезно вводить ретинол и кислоты постепенно, без "коктейлей" и частого наслаивания, чередуя активные вечера с восстановительными. Такой спокойный режим помогает получить результат без лишнего стресса для кожи.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

