Молодость испаряется, как парфюм: одна ошибка в уходе ускоряет старение

Холодный блеск ухоженной кожи нередко оборачивается её преждевременным увяданием. Об этом рассказала изданию Pravda.Ru врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова. По её словам, мода на ранние антивозрастные процедуры и частые пилинги становится одной из главных причин ускоренного старения у молодых женщин.

Ошибки в уходе: когда "слишком рано"

Современные косметические тенденции заставляют многих начинать активный уход уже после двадцати пяти. Однако, как подчёркивает Егорова, такая спешка оборачивается проблемами. Частые пилинги и применение кремов с ретинолом в раннем возрасте негативно сказываются на состоянии кожи, — пояснила специалист. Под действием активных компонентов нарушаются естественные барьеры эпидермиса, кожа теряет способность к самовосстановлению и становится чувствительной к внешним раздражителям.

Особенно вредно использовать средства, рассчитанные на зрелый возраст, "на опережение". Косметолог отмечает, что кремы с ретиноидами следует вводить не раньше сорока пяти лет, когда кожа действительно нуждается в стимуляции обновления клеток. Между тем многие начинают применять такие продукты уже в двадцать пять, считая их профилактикой старения. На деле это ведёт к обратному эффекту — преждевременному истощению кожного ресурса.

Влияние солнца и макияжа

Не меньше вреда наносят ультрафиолет и плотный макияж. По словам врача, избыток солнечных лучей запускает механизм фотостарения, когда клетки кожи теряют эластичность и быстро накапливают повреждения. Одновременно ежедневное использование тяжёлой декоративной косметики мешает коже "дышать", нарушает питание тканей и усугубляет воспаления.

Егорова подчёркивает, что особенно опасны спиртовые лосьоны: они пересушивают кожу и снижают микроциркуляцию. В результате даже при регулярном уходе кожа выглядит тусклой и уставшей.

Основы грамотного ухода

"Молодой коже достаточно качественного очищения и хорошего увлажнения", — отметила косметолог. Она добавила, что внешняя красота невозможна без внутреннего баланса: при дефиците железа, витамина B12 или белка никакие кремы не помогут. Поэтому важно не только ухаживать за лицом, но и корректировать питание и образ жизни.

Для сохранения молодости кожи врач рекомендует выбирать уходовые средства вместе со специалистом. В программу профилактики старения стоит включить солнцезащитные кремы и антиоксиданты - они помогают защитить клетки от разрушительного воздействия ультрафиолета и свободных радикалов.