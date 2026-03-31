Зеркало больше не радует свежестью: ежедневные ритуалы незаметно крадут облик молодости

Старение кожи является сложным биохимическим процессом, который ускоряется под влиянием повседневных привычек и факторов окружающей среды. Доктор медицинских наук и врач-дерматолог Юлия Галлямова подчеркивает, что образ жизни напрямую коррелирует с качеством кожного покрова, провоцируя преждевременные изменения. Отсутствие необходимой физической активности вызывает застойные явления и отечность тканей, а пренебрежение правильным рационом отражается на регенеративных способностях эпидермиса. Об этом сообщается на сайте EcoSever.

Специалист акцентирует внимание на пагубном влиянии ультрафиолетового излучения и дефиците антиоксидантной защиты. По ее словам, чрезмерное увлечение загаром и соляриями в совокупности с недостаточным увлажнением и избытком сахара в меню значительно снижают эластичность кожи.

"Постоянный загар, солярий — это приводит к быстрому старению кожи. Неправильный уход за кожей, пересушенная, недостаточно увлажненная кожа, недостаточно антиоксидантов, которые блокировали бы вредные солнечные фотоны", — говорит Юлия Галлямова.

Чрезмерная бьюти-рутина, по мнению медика, является еще одной распространенной ошибкой, нарушающей естественный барьер дермы. Врач отмечает, что использование агрессивных спиртовых лосьонов и повальное увлечение многоступенчатыми процедурами не несут пользы, так как коже для здоровья достаточно базового очищения, интенсивной гидратации и качественной фотозащиты. Она также добавила, что популярные методики вроде фейс-фитнеса при неправильном подходе способны спровоцировать лишнюю травматизацию тканей.