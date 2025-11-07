От скромного белья до мирового рейтинга: Ким Кардашьян переписала правила модной игры
Компания Ким Кардашьян заняла высокие позиции в мировом модном рейтинге, демонстрируя неожиданный успех в индустрии, где конкуренция всегда острая. Бренд Skims за короткое время сумел обойти некоторые всемирно известные дома моды и привлечь внимание широкой аудитории, доказав, что грамотное сочетание инноваций и маркетинга способно перевернуть привычные представления о популярности в моде.
Согласно последнему исследованию платформы Lyst, французский дом моды Saint Laurent стал самым обсуждаемым брендом 2025 года. В топ-20 рейтинга также попал бренд Ким Кардашьян Skims, заняв 15-е место, что позволило ему обойти таких признанных игроков рынка, как Balenciaga и Valentino. Этот успех стал результатом комплексной стратегии продвижения, включающей вирусные продукты и расширение ассортимента.
Рост популярности Skims
Интерес к бренду увеличился на 271% по сравнению с 2024 годом. Одним из самых обсуждаемых продуктов стал бюстгальтер с имитацией пирсинга сосков, вызвавший 69-процентный всплеск поисковых запросов в августе 2025 года. Помимо этого, эксперты отмечают значительный эффект от запуска мужской линии одежды и совместной коллекции с Nike.
История бренда
Skims был основан в 2019 году Ким Кардашьян совместно с предпринимателями Дженсом и Эммой Греде. Изначально марка задумывалась как линейка корректирующего белья, доступного для всех типов фигур и оттенков кожи. Основная цель заключалась в создании продукта, который сочетает комфорт, инклюзивность и эстетичность. Сегодня ассортимент значительно расширился: помимо белья, компания предлагает купальники, домашнюю одежду и спортивные образы.
Первоначально бренд планировалось назвать Kimono, но Ким отказалась от этого варианта после критики, связанной с культурной неуместностью такого названия. В 2024 году стоимость Skims была оценена в 4 миллиарда долларов, что сделало бренд одним из самых дорогих модных стартапов США.
Сравнение ассортимента Skims
|Категория
|Основные продукты
|Особенности
|Бельё
|Корректирующее бельё, бюстгальтеры, трусы
|Инклюзивные размеры и оттенки кожи
|Купальники
|Раздельные и цельные модели
|Комфорт и стиль для разных фигур
|Домашняя одежда
|Пижамы, худи, лонгсливы
|Мягкие ткани, универсальные фасоны
|Спорт
|Лосины, топы, спортивные комплекты
|Функциональность и стиль
|Мужская линия
|Трусы, футболки, спортивная одежда
|Совместимость с женскими коллекциями, коллаборации
Советы шаг за шагом: как бренд стал вирусным
-
Разработка уникального продукта, который привлекает внимание медиа и социальных сетей.
-
Инклюзивность и разнообразие ассортимента, охватывающее разные типы фигур и вкусы.
-
Вовлечение аудитории через коллаборации с известными спортивными брендами, такими как Nike.
-
Продвижение отдельных "вирусных" товаров, создающих всплеск интереса и обсуждений.
-
Поддержка бренда известной личностью с глобальной узнаваемостью, что увеличивает доверие потребителей.
А что если…
…Skims продолжит расширять ассортимент и сотрудничать с другими крупными брендами? Вероятно, интерес к продукции бренда будет расти, а позиции в мировых рейтингах станут ещё выше. Также важно сохранять баланс между эксклюзивностью, вирусными продуктами и качеством одежды, чтобы не потерять лояльность покупателей.
FAQ
Как выбрать продукцию Skims?
Выбирайте по типу фигуры и желаемой функции: корректирующее бельё, купальники или спортивные костюмы.
Сколько стоит базовый комплект белья Skims?
Средняя стоимость стартует от 50 долларов за комплект, в зависимости от модели и ткани.
Что лучше: женская или мужская линия Skims?
Женская линия популярнее и разнообразнее, мужская только набирает аудиторию.
Мифы и правда
Миф: Skims — это только корректирующее бельё.
Правда: бренд предлагает широкий ассортимент, включая купальники, домашнюю и спортивную одежду.
Миф: продукция подходит только для женщин с идеальными фигурами.
Правда: коллекции инклюзивны и ориентированы на разные типы телосложения.
Миф: успех бренда зависит только от известности Ким Кардашьян.
Правда: комбинация уникальных продуктов, маркетинга и коллабораций с крупными брендами формирует популярность.
Интересные факты
-
Skims был задуман как корректирующее бельё, но быстро расширился до полноценного fashion-бренда.
-
Бюстгальтер с имитацией пирсинга сосков стал вирусным, привлекая миллионы онлайн-запросов.
-
Изначально бренд планировалось назвать Kimono, но название изменили из-за критики за культурную неуместность.
Исторический контекст
-
2019 — основание Skims Ким Кардашьян совместно с Дженсом и Эммой Греде.
-
2024 — оценка бренда в 4 миллиарда долларов, превращение в один из самых дорогих модных стартапов США.
-
2025 — запуск мужской линии и успешная коллаборация с Nike, рост интереса на 271%.
