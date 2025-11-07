От скромного белья до мирового рейтинга: Ким Кардашьян переписала правила модной игры

Компания Ким Кардашьян заняла высокие позиции в мировом модном рейтинге, демонстрируя неожиданный успех в индустрии, где конкуренция всегда острая. Бренд Skims за короткое время сумел обойти некоторые всемирно известные дома моды и привлечь внимание широкой аудитории, доказав, что грамотное сочетание инноваций и маркетинга способно перевернуть привычные представления о популярности в моде.

Согласно последнему исследованию платформы Lyst, французский дом моды Saint Laurent стал самым обсуждаемым брендом 2025 года. В топ-20 рейтинга также попал бренд Ким Кардашьян Skims, заняв 15-е место, что позволило ему обойти таких признанных игроков рынка, как Balenciaga и Valentino. Этот успех стал результатом комплексной стратегии продвижения, включающей вирусные продукты и расширение ассортимента.

Рост популярности Skims

Интерес к бренду увеличился на 271% по сравнению с 2024 годом. Одним из самых обсуждаемых продуктов стал бюстгальтер с имитацией пирсинга сосков, вызвавший 69-процентный всплеск поисковых запросов в августе 2025 года. Помимо этого, эксперты отмечают значительный эффект от запуска мужской линии одежды и совместной коллекции с Nike.

История бренда

Skims был основан в 2019 году Ким Кардашьян совместно с предпринимателями Дженсом и Эммой Греде. Изначально марка задумывалась как линейка корректирующего белья, доступного для всех типов фигур и оттенков кожи. Основная цель заключалась в создании продукта, который сочетает комфорт, инклюзивность и эстетичность. Сегодня ассортимент значительно расширился: помимо белья, компания предлагает купальники, домашнюю одежду и спортивные образы.

Первоначально бренд планировалось назвать Kimono, но Ким отказалась от этого варианта после критики, связанной с культурной неуместностью такого названия. В 2024 году стоимость Skims была оценена в 4 миллиарда долларов, что сделало бренд одним из самых дорогих модных стартапов США.

Сравнение ассортимента Skims

Категория Основные продукты Особенности Бельё Корректирующее бельё, бюстгальтеры, трусы Инклюзивные размеры и оттенки кожи Купальники Раздельные и цельные модели Комфорт и стиль для разных фигур Домашняя одежда Пижамы, худи, лонгсливы Мягкие ткани, универсальные фасоны Спорт Лосины, топы, спортивные комплекты Функциональность и стиль Мужская линия Трусы, футболки, спортивная одежда Совместимость с женскими коллекциями, коллаборации

Советы шаг за шагом: как бренд стал вирусным

Разработка уникального продукта, который привлекает внимание медиа и социальных сетей. Инклюзивность и разнообразие ассортимента, охватывающее разные типы фигур и вкусы. Вовлечение аудитории через коллаборации с известными спортивными брендами, такими как Nike. Продвижение отдельных "вирусных" товаров, создающих всплеск интереса и обсуждений. Поддержка бренда известной личностью с глобальной узнаваемостью, что увеличивает доверие потребителей.

А что если…

…Skims продолжит расширять ассортимент и сотрудничать с другими крупными брендами? Вероятно, интерес к продукции бренда будет расти, а позиции в мировых рейтингах станут ещё выше. Также важно сохранять баланс между эксклюзивностью, вирусными продуктами и качеством одежды, чтобы не потерять лояльность покупателей.

FAQ

Как выбрать продукцию Skims?

Выбирайте по типу фигуры и желаемой функции: корректирующее бельё, купальники или спортивные костюмы.

Сколько стоит базовый комплект белья Skims?

Средняя стоимость стартует от 50 долларов за комплект, в зависимости от модели и ткани.

Что лучше: женская или мужская линия Skims?

Женская линия популярнее и разнообразнее, мужская только набирает аудиторию.

Мифы и правда

Миф: Skims — это только корректирующее бельё.

Правда: бренд предлагает широкий ассортимент, включая купальники, домашнюю и спортивную одежду.

Миф: продукция подходит только для женщин с идеальными фигурами.

Правда: коллекции инклюзивны и ориентированы на разные типы телосложения.

Миф: успех бренда зависит только от известности Ким Кардашьян.

Правда: комбинация уникальных продуктов, маркетинга и коллабораций с крупными брендами формирует популярность.

Интересные факты

Skims был задуман как корректирующее бельё, но быстро расширился до полноценного fashion-бренда. Бюстгальтер с имитацией пирсинга сосков стал вирусным, привлекая миллионы онлайн-запросов. Изначально бренд планировалось назвать Kimono, но название изменили из-за критики за культурную неуместность.

Исторический контекст