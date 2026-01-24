Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Скиммия
© Transferred from en.wikipedia to Commons by Musical Linguist at English Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 12:06

Листья блестят, форма идеальная — но красные ягоды так и не появились: в чём подвох скиммии

Скиммия не образует ягоды без женского растения

Иногда скиммия выглядит безупречно: густая крона, тёмно-зелёные блестящие листья, аккуратная форма. Но при этом осенью и зимой на растении так и не появляются ярко-красные ягоды, ради которых её чаще всего и покупают. В большинстве случаев причина кроется не в уходе и не в ошибках садовода, а в самой природе растения.

Биология важнее ухода

Скиммия относится к двудомным растениям. Это означает, что существуют отдельные мужские и женские экземпляры, и у каждого из них своя роль. Одни отвечают за цветение и образование пыльцы, другие — за формирование плодов. Если этот момент не учитывать при покупке, ожидание ягод может оказаться напрасным, даже если растение выглядит здоровым и ухоженным.

Именно поэтому отсутствие красных шариков чаще всего не связано ни с поливом, ни с подкормками, ни с освещением. Растение просто не "запрограммировано" на плодоношение.

Чем отличаются мужские и женские растения

Мужские скиммии нередко кажутся более эффектными в холодное время года. Зимой на них формируются плотные соцветия тёмно-красных бутонов, которые долго не раскрываются и создают яркий декоративный акцент. Именно их часто принимают за будущие ягоды.

На самом деле это всего лишь цветочные почки, которые раскроются весной. После этого их функция будет выполнена — мужское растение даёт пыльцу, но плодов не образует ни при каких условиях.

Женские экземпляры зимой выглядят скромнее. Их бутоны обычно светлее, иногда почти зеленоватые, и не так бросаются в глаза в садовом центре. Зато именно они способны после цветения сформировать те самые красные ягоды, которые украшают растение осенью и сохраняются зимой.

Почему без опыления ягод не будет

Даже женская скиммия не станет плодоносить сама по себе. Для образования ягод необходимо опыление, а значит, поблизости должен находиться хотя бы один мужской экземпляр. Речь не идёт о плотной посадке: достаточно, чтобы насекомые могли переносить пыльцу между растениями.

В условиях сада это обычно не проблема, а вот на балконе или террасе без "пары" результата может не быть. Если опыление прошло успешно, после весеннего цветения на месте соцветий появляются мелкие зелёные завязи, которые постепенно окрашиваются в насыщенный красный цвет.

Бывают ли исключения

Существуют и исключения, которые особенно ценят владельцы небольших участков. Некоторые сорта скиммии способны к самоопылению и формируют ягоды без присутствия мужского растения. Самый известный пример — сорт Reevesiana.

Такие растения всё равно сохраняют общие требования культуры: им нужна кислая почва, рассеянный свет без прямого солнца и регулярный, но умеренный полив. Однако даже в этом случае понимание различий между мужскими и женскими формами остаётся важным, чтобы избежать разочарований при выборе.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

