Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кольская сверхглубокая скважина в Заполярье
Кольская сверхглубокая скважина в Заполярье
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Сибирский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 22:29

ХМАО держит планку: рабочие профессии снова обгоняют офис в зарплатной гонке

Бурильщики получают в среднем 200 тысяч рублей в ХМАО — Авито Работа

Рабочие специальности в Ханты-Мансийском автономном округе продолжают удерживать позиции одного из самых стабильных сегментов рынка труда. По данным URA. RU, аналитики сервиса "Авито Работа" отмечают устойчивый спрос на квалифицированных специалистов и высокий уровень заработных предложений.

Лидеры по уровню дохода

Эксперты сервиса указывают, что первое место по оплате труда в округе занимают бурильщики. "Среди самых высокооплачиваемых профессий в Ханты-Мансийском автономном округе уверенно лидируют бурильщики: среднее зарплатное предложение в вакансиях составляет 200 000 рублей", — сообщили специалисты. Такая сумма отражает высокие требования к квалификации и сложность условий труда в нефтегазовой отрасли региона.

Следом идут монтажники, для которых средний уровень дохода составляет 160 780 рублей. На третьей позиции находятся автомаляры — в вакансиях им предлагают около 150 000 рублей. Эти профессии остаются востребованными благодаря активному развитию промышленной и производственной инфраструктуры в округе.

Стабильность рабочих профессий и востребованные направления

Высокий уровень заработка фиксируется и в других технических направлениях. Электрогазосварщики могут рассчитывать на доход около 132 500 рублей в месяц. Для сборщиков мебели среднее предложение достигает 129 570 рублей, что подтверждает устойчивость спроса на специалистов, занимающихся ручным трудом и мелкосерийным производством.

Аналитики отмечают, что интерес работодателей к рабочим кадрам сохраняется в течение длительного времени. Это связано как с региональной спецификой, так и с общей тенденцией возврата к техническим профессиям, где ценится опыт, аккуратность и готовность работать в интенсивных условиях.

Что определяет устойчивость рынка

По мнению специалистов, стабильность рабочих специальностей в ХМАО формируется сочетанием промышленного развития, масштабных инфраструктурных проектов и потребности в квалифицированных кадрах. Рынок труда продолжает поддерживать высокий уровень зарплат, что делает отрасль привлекательной для тех, кто готов осваивать технические навыки.

Такой баланс спроса и предложений обеспечивает предсказуемость: работодатели заинтересованы в удержании кадров, а рабочие специальности сохраняют статус одного из самых доходных направлений в регионе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В 2025 году объем инвестиций в экономику Ямала снизится на 20% из-за падения добычи газа вчера в 9:16
Инвесторы отвернулись, грозит экономический спад: что придумали на Ямале, чтобы победить кризис

В 2025 году объем инвестиций в Ямале сократится на 20%, однако в будущем году ожидается рост, который компенсирует текущий спад. Какие планы у региона на будущее?

Читать полностью » На Ямале востребованы подработки: няня, фотограф в школах и бровист — Авито Работы вчера в 8:36
Хотите подработать на Новый Год? Эти вакансии обещают до 100 000 рублей за зимние каникулы

На Ямале перед новогодними праздниками увеличился спрос на подработки. Какие вакансии востребованы в регионе — читайте в нашем обзоре.

Читать полностью » В Ямале в 2027 и 2028 годах планируется сокращение госдолга с нынешних уровней вчера в 7:36
В долгах, как в репьях, но есть план — как Ямал планирует выйти из финансового кризиса

В Ямало-Ненецком округе утвердили бюджет на 2026 год с дефицитом 52,9 млрд рублей. В планах — сокращение госдолга и значительные инвестиции в муниципалитеты.

Читать полностью » В Ямале зафиксировали серьезный рост цен на услуги: транспорт подорожал на 25,8% вчера в 6:23
Растут цены на Ямале: что заставит вас платить больше — цены на продукты, бензин или услуги

В ЯНАО в 2024 году цены выросли на 7%, с наибольшим ростом в сфере продовольственных товаров и услуг. Как это повлияло на экономику региона?

Читать полностью » На Ямале введен единый запрет на продажу алкоголя в праздничные дни вчера в 5:23
Ямал объявил войну алкоголю на праздниках: какие дни станут "сухими"

С 2026 года на Ямале введут единые требования к продаже алкоголя в праздничные дни. В список запретных дат попали ключевые национальные и местные праздники.

Читать полностью » В Ямале цены на рыбу и мясо выросли на 7,3%, а алкоголь подорожал на 11,6% — Тюменьстат вчера в 4:46
Ямал подорожал: на что скоро не хватит денег при бюджетных затратах

В октябре 2024 года на Ямале цены на товары и услуги увеличились на 4%, при этом значительный рост наблюдается в ценах на топливо, продовольственные товары и услуги образования.

Читать полностью » В Сургуте водители такси отказываются выполнять заказы из-за вчера в 3:36
Сургут на морозе: как таксисты высаживают пассажиров ради "дорогих" поездок

В Сургуте жители жалуются на водителей «Яндекс Go», отказывающихся выполнять заказы из-за низкой стоимости. Почему это становится всё более частым явлением?

Читать полностью » В Югре после 9 класса можно обучиться востребованным профессиям в колледжах и техникумах вчера в 2:26
В Сибири придумали куда определять "двоечников" после провального ЕГЭ

В Югре девятиклассники почти все сдают ОГЭ, и менее 1% не преодолевают минимальный порог. Как будет реализована возможность бесплатного освоения рабочих профессий для не сдавших?

Читать полностью »

Новости
Еда
Авокадо придаёт Кобб-салату кремовую текстуру — диетологи
УрФО
В Челябинске возбудили дело за незаконный вылов раков на Смолино — прокуратура
Красота и здоровье
Современные коллекции делают шерстяные куртки частью стиля, сообщают стилисты
Туризм
Блогер Лисейкина рассказала, как действовать при задержке рейса по плану «ковер»
Наука
Нанокристаллы перовскита в стекле впервые показали спиновый шум — СПбГУ
Спорт и фитнес
Утяжелители увеличивают интенсивность тренировок и ускоряют сжигание калорий
Дом
Борная кислота против тараканов безопасна при наличии питомцев — эксперты
Авто и мото
Мороз на 25% увеличивает вязкость масла в муфте — автоэксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet