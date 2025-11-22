ХМАО держит планку: рабочие профессии снова обгоняют офис в зарплатной гонке

Рабочие специальности в Ханты-Мансийском автономном округе продолжают удерживать позиции одного из самых стабильных сегментов рынка труда. По данным URA. RU, аналитики сервиса "Авито Работа" отмечают устойчивый спрос на квалифицированных специалистов и высокий уровень заработных предложений.

Лидеры по уровню дохода

Эксперты сервиса указывают, что первое место по оплате труда в округе занимают бурильщики. "Среди самых высокооплачиваемых профессий в Ханты-Мансийском автономном округе уверенно лидируют бурильщики: среднее зарплатное предложение в вакансиях составляет 200 000 рублей", — сообщили специалисты. Такая сумма отражает высокие требования к квалификации и сложность условий труда в нефтегазовой отрасли региона.

Следом идут монтажники, для которых средний уровень дохода составляет 160 780 рублей. На третьей позиции находятся автомаляры — в вакансиях им предлагают около 150 000 рублей. Эти профессии остаются востребованными благодаря активному развитию промышленной и производственной инфраструктуры в округе.

Стабильность рабочих профессий и востребованные направления

Высокий уровень заработка фиксируется и в других технических направлениях. Электрогазосварщики могут рассчитывать на доход около 132 500 рублей в месяц. Для сборщиков мебели среднее предложение достигает 129 570 рублей, что подтверждает устойчивость спроса на специалистов, занимающихся ручным трудом и мелкосерийным производством.

Аналитики отмечают, что интерес работодателей к рабочим кадрам сохраняется в течение длительного времени. Это связано как с региональной спецификой, так и с общей тенденцией возврата к техническим профессиям, где ценится опыт, аккуратность и готовность работать в интенсивных условиях.

Что определяет устойчивость рынка

По мнению специалистов, стабильность рабочих специальностей в ХМАО формируется сочетанием промышленного развития, масштабных инфраструктурных проектов и потребности в квалифицированных кадрах. Рынок труда продолжает поддерживать высокий уровень зарплат, что делает отрасль привлекательной для тех, кто готов осваивать технические навыки.

Такой баланс спроса и предложений обеспечивает предсказуемость: работодатели заинтересованы в удержании кадров, а рабочие специальности сохраняют статус одного из самых доходных направлений в регионе.