Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 3:24

Провез лыжи в самолёте и не разорился: что нужно учесть перед покупкой билета

При перевозке лыж и сноуборда необходимо учитывать требования к весу, габаритам и упаковке

Путешествия в горы требуют особой подготовки: к одежде и аксессуарам добавляются громоздкие лыжи, палки или сноуборд. На первый взгляд перевозка спортивного инвентаря кажется сложной и дорогой, но если заранее разобраться в правилах авиакомпаний и правильно упаковать экипировку, можно уложиться в нормы багажа без доплат и снизить риск повреждений.

Основные моменты, о которых нужно знать заранее

Авиакомпании относятся к горнолыжному оборудованию как к отдельному виду багажа, требующему чехла и соблюдения установленных габаритов. Большинство перевозчиков разрешают провозить инвентарь бесплатно, если билет изначально включает багажный тариф. Иногда снаряжение можно взять как багаж вместо чемодана, а иногда — в дополнение к нему. Ограничения зависят от конкретного перевозчика, поэтому важно заранее изучить их условия.
Обычно лимит составляет 23 килограмма и габариты до 203 см. Но есть компании, которые разрешают больше, и это позволяет перевозить не только лыжи, но и часть сопутствующих вещей в одном чехле.

Сравнение правил авиакомпаний

Перевозчик Условия провоза Особенности
Аэрофлот Бесплатно по большинству тарифов при наличии багажа До 15 мая 2025 действует акция, позволяющая взять чемодан и экипировку без доплат
Победа Бесплатно только вместо багажа при тарифе с багажом По ручной клади доплата фиксированная, ограничение 10-20 кг
Уральские авиалинии Бесплатно почти по всем тарифам Разрешают самые большие габариты — до 350 см
Smartavia Бесплатно по багажным тарифам зимой До 23 кг и можно упаковать всё в один чехол

Советы шаг за шагом

  1. Уточняйте правила авиакомпании ещё до покупки билета. У разных перевозчиков условия отличаются: где-то снаряжение считается частью багажа, где-то — отдельной единицей, а иногда действует сезонная акция. Чтобы не переплачивать на регистрации, проверьте нормы заранее и оцените, вписываются ли ваши лыжи или сноуборд в общие габариты.
  2. Используйте чехлы и упаковывайте снаряжение заранее. Лыжи, палки и ботинки должны перевозиться только в чехлах — это стандартное требование. Проверьте, достаточно ли плотная ткань, застёгиваются ли молнии и нет ли острых выступов, которые могут прорвать упаковку. Для сноубордов правила аналогичны.
  3. Согласовывайте провоз инвентаря минимум за 36 часов до вылета. Некоторые авиакомпании просят заранее сообщить о крупногабаритном багаже. Это снижает риск отказа в перевозке, если багажный отсек полностью занят.
  4. Взвесьте и измерьте оборудование перед поездкой. Важно заранее убедиться, что комплект не превышает вес, установленный авиаперевозчиком. Для большинства это 23 кг, но у лоукостеров лимит ниже. Габариты также следует проверять — длина лыж может превышать нормы.
  5. Укладывайте инвентарь так, чтобы он был защищён от повреждений. Крепления оборачивайте мягкой одеждой или куртками, чтобы не сломались в пути. Лыжные очки лучше перевозить в ручной клади или в отдельном плотном чехле. Если хотите максимально обезопасить снаряжение, можно замотать его пупырчатой плёнкой. Если места мало, допустимо разложить в чехол часть личных вещей, но делайте это аккуратно.

А что если багаж уже превышает нормы?

Если оборудование тяжелее или длиннее, чем разрешено по тарифу, лучше заранее купить дополнительное место багажа. В аэропорту доплата может быть существенно выше. Иногда выгоднее купить тариф повыше или воспользоваться сезонными акциями. Если путешествуете группой, можно распределить вес, сложив инвентарь нескольких человек в один чехол, если авиакомпания допускает это правило.

Плюсы и минусы разных способов перевозки лыж и сноуборда

Плюсы Минусы
Можно провезти инвентарь бесплатно по многим тарифам Необходимость изучать правила каждой авиакомпании
Безопасная упаковка снижает риск поломок Чехол занимает много места в багаже
Сэкономить удаётся при заранее оформленном багаже У лоукостеров жёсткие ограничения по весу
Можно объединить инвентарь нескольких пассажиров Перегруз в аэропорту стоит дорого
Дополнительная одежда может служить защитой При неправильной упаковке растёт риск повреждений

FAQ

Можно ли брать лыжи в ручную кладь?
Нет. Из-за длины и опасности креплений лыжи и сноуборды допускаются только в багаж.

Можно ли положить одежду и обувь в чехол с оборудованием?
Чаще всего — да, если вес не превышает установленный лимит. Содержимое чехлов проверяют редко, но всё же лучше укладывать аккуратно.

Что делать, если лыжи длиннее нормы?
Некоторые перевозчики допускают увеличенную длину за доплату, а "Уральские авиалинии" разрешают габариты до 350 см. Проверяйте условия заранее.

