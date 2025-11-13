Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
лыжня
лыжня
© Mos.ru by Фото: Олег Сосницкий is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Сибирский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 9:36

Зачем воровать лыжи у олимпийского чемпиона? Полиция Ханты-Мансийска резонансную кражу

В Ханты-Мансийске пропали лыжи Устюгова на тренировке, полиция начала проверку — УМВД по ХМАО

В Ханты-Мансийске полиция начала проверку после сообщения о краже лыж у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Что произошло?

"По факту публикации в СМИ полицией организована проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", — уточнили в ведомстве.

Сергей Устюгов рассказал в своем telegram-канале, что во время тренировки в Ханты-Мансийске у него пропали лыжи "Twin Skin" и палки. По данным маркетплейсов, стоимость такого инвентаря составляет от 30 до 80 тысяч рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Матвиенко похвалила Югру за высокий коэффициент рождаемости и успехи в демографии — Совет Федерации сегодня в 8:36
Югра в топе России по рождаемости: как регион побеждает демографический кризис

Валентина Матвиенко похвалила власти ХМАО за высокий коэффициент рождаемости и положительные демографические тенденции. Югра стабильно входит в десятку лучших по демографии.

Читать полностью » В Югре самые высокие зарплаты у технологов, инженеров и специалистов по охране труда — сегодня в 7:36
Сижу в офисе, а зарплата выше нефтяника: куда стоит идти работать в ХМАО ради зарплаты от 170 тыс. руб

В Югре в 2025 году самыми высокооплачиваемыми офисными профессиями стали технологи, инженеры и специалисты по охране труда. Узнайте, какие еще профессии в топе.

Читать полностью » Совет Федерации поддержал финансирование мегапроектов ХМАО, включая дороги и аэропорты — Совфед сегодня в 6:46
Финансирование на миллиард: Совфед готов поддержать мегапроекты Югры

Власти ХМАО заручились поддержкой Совета Федерации для финансирования ключевых мегапроектов региона, включая строительство дорог и реконструкцию аэропортов.

Читать полностью » В ХМАО команда югорчан почти обыграла сенаторов Совета Федерации в спорте — Совфед сегодня в 5:56
Шахматы, футбол и волейбол: как югорчане заставили сенаторов понервничать

В ХМАО почти одержали победу в спортивных состязаниях с сенаторами, но главной наградой стал проект по финансированию мегапроектов региона из федерального бюджета.

Читать полностью » В Сургуте нарушителям запрета на выход на лед грозит штраф до 3000 рублей — Администрация города сегодня в 4:46
Лед под запретом: Сургут и Нефтеюганск жестко накажут тех, кто погуляет по замерзшим водоемам

В Сургуте и Нефтеюганском районе действует запрет на выход на лед до декабря 2025 года. Нарушителей ждут штрафы до 3000 рублей.

Читать полностью » Рост акций сегодня в 3:36
Везде энергокризис, а тут рост акций: что стоит за успехом компании из ХМАО

Акции «Сургутнефтегаза» показали рост на 3%, несмотря на отсутствие новостей. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение стоимости бумаг компании.

Читать полностью » В Ханты-Мансийске пройдёт концерт при свечах с хитовыми произведениями MUSE сегодня в 2:26
Как провести уикенд в Ханты-Мансийске: концерт при свечах, драма о Романовых и Бетховен

В Ханты-Мансийске в ноябре пройдут концерты Бетховена, театральные постановки и атмосферные выступления при свечах. Узнайте, какие события нельзя пропустить в эти выходные.

Читать полностью » В Сургуте пройдет джем-сейшн с живой музыкой и танцами — Brooklyn Bowl сегодня в 1:17
Сургут в огне культуры: спектакль, балет и джем-сейшн ждут горожан на выходных

Ноябрьские выходные в Сургуте — это сочетание балета, джем-сейшна и рок-концерта. Узнайте, как провести выходные, погружаясь в музыку и танцы.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Мальдивы, Италия и Япония названы самыми популярными направлениями для медового месяца
Садоводство
Подкормка гортензий после цветения помогает кустам подготовиться к зиме — Николай Артемьев
Авто и мото
Госуслуги Авто помогают водителям оформлять европротоколы и штрафы — Госуслуги
Питомцы
Кошка выбирает дистанцию, чтобы чувствовать контроль — зоопсихологи
Дом
Самое ипотечное поколение в России: миллениалы интересуются ипотекой чаще всех
Садоводство
Квилентия Уингфилд-Аксим: тупой инструмент ускоряет гниение срезанной капусты
Еда
Домашняя засолка селёдки получается нежной за 48 часов — повар
Красота и здоровье
Польза свекольного сока усиливается при сочетании с морковным или яблочным соком — Алексей Волков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet