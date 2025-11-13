Зачем воровать лыжи у олимпийского чемпиона? Полиция Ханты-Мансийска резонансную кражу

В Ханты-Мансийске полиция начала проверку после сообщения о краже лыж у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Что произошло?

"По факту публикации в СМИ полицией организована проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", — уточнили в ведомстве.

Сергей Устюгов рассказал в своем telegram-канале, что во время тренировки в Ханты-Мансийске у него пропали лыжи "Twin Skin" и палки. По данным маркетплейсов, стоимость такого инвентаря составляет от 30 до 80 тысяч рублей.