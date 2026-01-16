Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Горные лыжи
Горные лыжи
© unsplash.com by Bradley King is licensed under Free to use under the Unsplash License
Андрей Волков Опубликована сегодня в 10:43

Новичок выбирает трассу неправильно — и бросает катание: у курортов под Алматы есть простой “лайфхак”

В Адмате запустили горнолыжную школу для лыж и сноуборда - Яндекс Путешествия

Алматы зимой легко спутать с воротами в горы: всего час — и вместо городских улиц вокруг уже хребты и снег. Именно поэтому сюда едут не только за прогулками, но и за полноценным катанием на лыжах и сноуборде. Рядом сразу несколько комплексов, где есть трассы для разных уровней и возможность взять урок у инструктора. Об этом сообщает Яндекс Путешествия.

Горы рядом: что важно знать перед выездом

Настасья Veter отмечает, что у алматинских курортов есть общий плюс: не нужно планировать длинный переезд, чтобы "поймать" зиму. Даже если в городе снега немного, на высоте он держится стабильнее, а воздух ощущается заметно свежее.

Перед поездкой стоит заранее продумать базовые вещи: где взять экипировку (на всех курортах есть прокат), как добираться (машина, такси или общественный транспорт — в зависимости от направления), и сколько времени вы хотите провести на склоне. Для новичков особенно важны широкие и пологие участки, а для семей — наличие детских активностей и тёплых зон отдыха.

Shymbulak ("Чимбулак"): максимум сервиса и быстрый доступ

Высота курорта — 2200-3200 м над уровнем моря. Это самый близкий к Алматы вариант и один из самых удобных с точки зрения инфраструктуры: много точек питания, есть отели, магазины с экипировкой и горнолыжная школа. Настасья Veter подчёркивает, что сюда комфортно приезжать даже на полдня: дети могут заниматься с тренером, а затем провести время в детском клубе, пока взрослые катаются.

При этом у "Чимбулака" есть особенность, которую стоит учитывать начинающим: учебные трассы здесь относительно короткие и быстрее "прочитываются", из-за чего прогресс хочется закреплять уже на более длинных спусках. В высокий сезон ски-пасс на полдня для взрослого стоит 19 500 тенге, на полный день — 26 000 тенге; для ребёнка — 7000 и 10 000 тенге соответственно. Средний чек в кафе обычно начинается от 7000 тенге на человека.

Oi-Qaragai (бывшая "Лесная сказка"): катание среди лесов и "курортный" вайб

Высота — 1500-2140 м. Дорога сюда, по словам Настасьи Veter, занимает больше времени, чем до "Чимбулака", зато у комплекса своя атмосфера: домики, виллы и отдых, который легко совместить с прогулками. Выбор кафе и ресторанов скромнее, но ставка сделана на впечатления и природу.

Для семей важный плюс — детский клуб, где ребёнка можно оставить на несколько часов: часть программы проходит на улице, есть групповые занятия на лыжах с экипировкой, а затем творческие активности. Ученические трассы здесь длиннее, чем на "Чимбулаке", что помогает спокойнее отрабатывать повороты и торможение. Ещё одна черта — сами спуски нередко узкие и извилистые: они проходят через лес и время от времени выводят на точки с панорамными видами.

Akbulak (Акбулак): широкие трассы и меньше людей

Высота курорта — 1600-2500 м, а дорога от Алматы занимает около двух часов. Настасья Veter считает "Акбулак" удачным вариантом для новичков и детей именно из-за длинных, широких и более пологих трасс: на них проще держать скорость под контролем и не бояться плотного потока на склоне.

Однако инфраструктура здесь заметно скромнее: меньше вариантов с едой и отдыхом, а детского клуба нет — это важно учитывать, если вы едете семьёй. С размещением тоже проще не везде: есть гостиница на территории, а альтернативы чаще ищут ближе к Талгару или в соседних посёлках. Зато за счёт пространства и природы катание ощущается свободнее, и даже в выходные обычно нет чувства "тесного" курорта.

Выбор между тремя комплексами зависит от того, что для вас важнее: сервис и удобство, атмосфера лесного отдыха или спокойное катание на широких трассах. В любом случае горы рядом с Алматы дают редкую возможность быстро сменить ритм — и провести день так, будто вы уехали далеко, хотя на деле остались совсем рядом.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

