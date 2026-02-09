Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка
Девушка
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 12:28

Горы разделили туристов по типам: попав не туда, отдых легко превратить в разочарование

Россияне все реже воспринимают горнолыжный отдых как выбор между похожими вариантами. Путешественники заранее понимают, какой формат им нужен, и подбирают курорт под конкретные ожидания. Северный Кавказ оказался в центре этих изменений, демонстрируя уверенный рост спроса. Об этом сообщает АТОР.

Северный Кавказ укрепляет позиции в зимнем сезоне

Зимний сезон 2026 года стал успешным для горнолыжных курортов Северного Кавказа. По данным туроператоров, спрос вырос на 10-15%, а в пиковые даты — до 20% в годовом выражении. Эксперты отмечают, что туристы стали чаще планировать поездки заранее и выбирать направления осознанно.

В числе лидеров сезона — Архыз, Приэльбрусье и Домбай. Эти направления стабильно входят в обзоры горнолыжных курортов России. При этом у разных туроператоров лидируют разные локации: у Anex, FUN&SUN и АЛЕАН чаще бронируют Архыз, а у PEGAS Touristik и PAC GROUP — Приэльбрусье. В Coral Travel и "Русском Экспрессе" фиксируют рост по всем ключевым курортам.

"Архыз второй год подряд удерживает лидерство по объему бронирований. По сравнению с прошлым сезоном спрос вырос на 10%. Средняя продолжительность заездов увеличилась до 5 дней против 4 дней годом ранее", — рассказали в FUN&SUN.

Как меняется структура спроса

Архыз продолжает расти за счет активного развития инфраструктуры и расширения номерного фонда. Туристы стали проводить здесь больше времени, предпочитая полноценные поездки коротким выездам. Домбай демонстрирует рост с низкой базы, но средняя продолжительность отдыха сократилась до четырех дней.

Эльбрусский кластер сохраняет устойчивый нишевый спрос. Средняя длительность поездок здесь выросла до шести дней, что связано с ориентацией курорта на опытных лыжников и высокогорное катание. Дополнительным преимуществом остается более продолжительный сезон, который в отдельные годы длится до мая.

В АЛЕАН ожидают рост турпотока в Архызе примерно на 20% по итогам сезона. Позитивная динамика наблюдалась и в межсезонье, что соответствует общему росту зимнего спроса на поездки в горы.

"На 23 февраля и 8 марта спрос на проживание в Архызе на 10% выше, чем в прошлом году. Загруженность объектов размещения будет превышать 90%", — уточнили в АЛЕАН.

Курорты для разных аудиторий

Различия между курортами становятся все более заметными. Приэльбрусье выбирают опытные лыжники и любители высоты, Домбай — туристы, ориентированные на бюджет и атмосферу, Архыз — семьи и путешественники, ценящие комфорт и природу.

Туроператоры отмечают рост семейного сегмента и интерес к насыщенным программам, где катание сочетается с экскурсиями, гастрономией и оздоровительными активностями. При этом сохраняется стремление к экономии: туристы чаще бронируют только наземное обслуживание или самостоятельно собирают поездки.

В итоге горнолыжный сезон на Северном Кавказе все отчетливее показывает: туристы перестали выбирать "из вариантов" и начали подбирать курорт под себя, а курорты научились говорить с аудиторией на одном языке.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Город, где солнце не заходит 68 дней — как живут люди за Полярным кругом 07.02.2026 в 19:15

Тромсё — уникальный город на краю мира, где игра света и тьмы становится частью жизни.

Читать полностью » Третий по величине объект древнего мира — зачем тысячи людей едут сюда до сих пор 07.02.2026 в 18:54

Джетаванарамайя в Анурадхапуре — крупнейшая кирпичная ступа мира: как её построили в IV веке, почему вокруг неё спорили и что видят паломники сегодня.

Читать полностью » Пять часов в небе — как дорога в соседний город: перелёты открыли ранее недосягаемые страны 07.02.2026 в 17:40

Туризм в 2026 году меняется: технологии, осознанный выбор и впечатления выходят на первый план, вытесняя привычные критерии отдыха.

Читать полностью » Самолётов всё больше, неба — меньше: глобальный рост авиации ведёт к скрытому коллапсу 07.02.2026 в 17:35

Мировая авиация готовится к резкому росту пассажиропотока: к середине века число перелетов удвоится, а перегруженное небо станет новой реальностью.

Читать полностью » Север Вьетнама оказался совсем другим — туманные горы, поезда и деревни без туристов 07.02.2026 в 10:11

Северный Вьетнам без штампов: поезд и мотоцикл, гостевые дома, горные рынки, ремесленные деревни, террасы Му Канг Чая и острова Куангниня.

Читать полностью » За шлагбаум просто так не проехать — закрытые города Подмосковья живут по своим правилам 07.02.2026 в 0:58

Закрытые города Подмосковья: зачем появились ЗАТО, почему там КПП вместо обычного въезда и как легально попасть в Краснознаменск, Власиху и Звёздный Городок.

Читать полностью » Марракеш раскрывается не сразу: простой маршрут, который меняет впечатление от города 06.02.2026 в 21:16

Марракеш за 5 дней: когда ехать, где жить и как двигаться по городу, что успеть увидеть в медине, садах и дворцах и где лучше сделать паузу.

Читать полностью » Туристов 06.02.2026 в 18:14

Шесть самых частых схем обмана туристов: где "теряется" сдача, как накручивают цены, чем опасно такси без счётчика и как не попасть на фейковое жильё.

Читать полностью »

Новости
Общество
Что подарить на 14 февраля: идеи 2026 для него и для неё
Наука
Японская компания разработала проект солнечного кольца вокруг Луны — Shimizu
Туризм
То, ради чего ехали в Дагестан, больше не работает: сезон показал тревожный сдвиг
Спорт и фитнес
Плавки для бассейна подводят во время занятий: важный нюанс игнорируют при покупке
Туризм
Объехал всю Африку и назвал лучшие страны: его выбор удивляет даже опытных туристов
Садоводство
Жёлтая кайма у сансевиерии исчезла за пару недель: причина оказалась неожиданно простой
Авто и мото
Едут навстречу — и будто сварка в лицо: как современные фары превратились в ослепляющий свет
Авто и мото
Новая машина не нужна: эти 4 устройства превращают старый автомобиль в умный за считанные минуты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet