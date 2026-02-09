Горы разделили туристов по типам: попав не туда, отдых легко превратить в разочарование

Россияне все реже воспринимают горнолыжный отдых как выбор между похожими вариантами. Путешественники заранее понимают, какой формат им нужен, и подбирают курорт под конкретные ожидания. Северный Кавказ оказался в центре этих изменений, демонстрируя уверенный рост спроса. Об этом сообщает АТОР.

Северный Кавказ укрепляет позиции в зимнем сезоне

Зимний сезон 2026 года стал успешным для горнолыжных курортов Северного Кавказа. По данным туроператоров, спрос вырос на 10-15%, а в пиковые даты — до 20% в годовом выражении. Эксперты отмечают, что туристы стали чаще планировать поездки заранее и выбирать направления осознанно.

В числе лидеров сезона — Архыз, Приэльбрусье и Домбай. Эти направления стабильно входят в обзоры горнолыжных курортов России. При этом у разных туроператоров лидируют разные локации: у Anex, FUN&SUN и АЛЕАН чаще бронируют Архыз, а у PEGAS Touristik и PAC GROUP — Приэльбрусье. В Coral Travel и "Русском Экспрессе" фиксируют рост по всем ключевым курортам.

"Архыз второй год подряд удерживает лидерство по объему бронирований. По сравнению с прошлым сезоном спрос вырос на 10%. Средняя продолжительность заездов увеличилась до 5 дней против 4 дней годом ранее", — рассказали в FUN&SUN.

Как меняется структура спроса

Архыз продолжает расти за счет активного развития инфраструктуры и расширения номерного фонда. Туристы стали проводить здесь больше времени, предпочитая полноценные поездки коротким выездам. Домбай демонстрирует рост с низкой базы, но средняя продолжительность отдыха сократилась до четырех дней.

Эльбрусский кластер сохраняет устойчивый нишевый спрос. Средняя длительность поездок здесь выросла до шести дней, что связано с ориентацией курорта на опытных лыжников и высокогорное катание. Дополнительным преимуществом остается более продолжительный сезон, который в отдельные годы длится до мая.

В АЛЕАН ожидают рост турпотока в Архызе примерно на 20% по итогам сезона. Позитивная динамика наблюдалась и в межсезонье, что соответствует общему росту зимнего спроса на поездки в горы.

"На 23 февраля и 8 марта спрос на проживание в Архызе на 10% выше, чем в прошлом году. Загруженность объектов размещения будет превышать 90%", — уточнили в АЛЕАН.

Курорты для разных аудиторий

Различия между курортами становятся все более заметными. Приэльбрусье выбирают опытные лыжники и любители высоты, Домбай — туристы, ориентированные на бюджет и атмосферу, Архыз — семьи и путешественники, ценящие комфорт и природу.

Туроператоры отмечают рост семейного сегмента и интерес к насыщенным программам, где катание сочетается с экскурсиями, гастрономией и оздоровительными активностями. При этом сохраняется стремление к экономии: туристы чаще бронируют только наземное обслуживание или самостоятельно собирают поездки.

В итоге горнолыжный сезон на Северном Кавказе все отчетливее показывает: туристы перестали выбирать "из вариантов" и начали подбирать курорт под себя, а курорты научились говорить с аудиторией на одном языке.