Идеи для активного отдыха зимой
Идеи для активного отдыха зимой
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 20:55

Снег стал роскошью: как отдых в Сочи превращается в игру для богатых

Туристы тратят более 25 тысяч в день на отдых в Сочи — сервис Отелло

Рост цен на отдых в горах становится заметной тенденцией нового зимнего сезона. Несмотря на увеличение расходов, российские туристы не спешат отказываться от поездок на юг. Об этом сообщает издание "Актуальные новости".

Цены на отдых уверенно растут

Средняя стоимость одного дня на отечественных горнолыжных курортах в сезоне 2025-2026 годов увеличилась примерно на 5%, достигнув отметки 16,9 тысячи рублей. Эксперты отмечают, что особенно подорожал отдых на курортах Краснодарского края. В Сочи самые востребованные площадки — "Газпром", "Красная Поляна" и "Роза Хутор" - предлагают более дорогие варианты размещения и услуг.

По аналитическим данным, суточные расходы на курорте "Газпром" составляют 27,6 тысячи рублей, на "Красной Поляне" — 26,3 тысячи, а на "Розе Хутор" — 25,1 тысячи рублей. В расчёт входят проживание в отеле, питание, абонемент на подъёмники и прокат снаряжения. "Такой набор услуг формирует полную стоимость отдыха, которая стабильно растёт из года в год", — отмечается в издании.

Популярность Сочи сохраняется

Несмотря на подорожание, сочинские курорты продолжают удерживать лидерство по популярности среди российских лыжников и сноубордистов. По данным сервиса бронирования "Отелло", именно "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром" вошли в тройку самых востребованных направлений предстоящего зимнего сезона. Спрос на них опережает даже некоторые зарубежные объекты.

Эксперты объясняют устойчивый интерес сочетанием развитой инфраструктуры, высокого уровня сервиса и удобной логистики. Для многих россиян Сочи остаётся компромиссом между качеством и привычным климатом. Кроме того, наличие прямых рейсов делает поездку доступнее по времени, что особенно важно в период новогодних праздников.

Новые возможности и старые ограничения

В этом году на курортах Краснодарского края будет открыто около 170 километров оборудованных трасс. Расширение зон катания должно привлечь дополнительный поток гостей и повысить туристическую выручку региона. Однако растущие цены уже вызывают обеспокоенность у части отдыхающих: для путешественников с ограниченным бюджетом зимний отпуск в Сочи становится всё менее доступным.

По словам экспертов, сохранение текущего уровня спроса возможно только при стабильной экономической ситуации и гибкой ценовой политике гостиниц. В противном случае часть туристов может переключиться на менее дорогие направления внутри страны.

