Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
останки людей
останки людей
© journals.plos.org by Alissa Mittnik, Chuan-Chao Wang, Jiří Svoboda, Johannes Krause is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 3:59

Скелет из глубины веков не вписывается в учебники: находка, которая ломает привычную схему происхождения людей

Анализ скелета Little Foot поставил под вопрос схему ранней эволюции человека — Earth

Почти полный скелет древнего гоминида по прозвищу "Маленькая ножка" вновь оказался в центре научных споров. Исследователи пришли к выводу, что знаменитая находка плохо вписывается в устоявшиеся представления о видах ранних предков человека. Если эти выводы подтвердятся, привычные схемы эволюции придётся пересматривать. Об этом сообщает Earth.

Что такое Little Foot и почему эта находка уникальна

"Маленькая ножка", или StW 573, считается одним из самых хорошо сохранившихся скелетов древнего гоминида, известных науке. Его обнаружили в 1998 году в пещерах Стеркфонтейн в Южной Африке — регионе, который десятилетиями остаётся ключевой площадкой для изучения австралопитеков. Возраст находки оценивается примерно в 2-3 миллиона лет, что делает её особенно ценной для реконструкции ранних этапов эволюции человека.

Главная ценность Little Foot заключается в его сохранности. Учёные получили редкую возможность анализировать не отдельные фрагменты, а почти целостный организм. Благодаря этому можно точнее судить о развитии прямохождения, пропорциях тела, строении таза, особенностях роста и возможных стратегиях питания древних гоминидов. Такие данные играют ключевую роль в понимании того, какие адаптации появлялись первыми, а какие формировались позже.

Почему привычная классификация перестала работать

На протяжении многих лет Little Foot относили то к Australopithecus africanus, то к Australopithecus prometheus. Палеоантрополог Рональд Кларк, руководивший раскопками и подготовкой скелета, настаивал на версии A. prometheus, тогда как часть научного сообщества считала находку вариантом A. africanus — одного из наиболее известных австралопитеков Южной Африки.

Новая международная группа исследователей из Университета Ла Троб и Кембриджского университета решила пересмотреть этот вопрос. Учёные проанализировали череп, зубы, пропорции конечностей, строение таза и лица не по отдельности, а как единую анатомическую систему. Такой "мозаичный" подход показал, что совокупность признаков Little Foot не совпадает убедительно ни с одним из ранее предложенных видов.

Чем грозит пересмотр статуса находки

В палеоантропологии видовая принадлежность — это не формальность, а основа для построения гипотез. Неверная классификация может искажать представления о родственных связях, сроках появления ключевых признаков и путях расселения древних гоминидов. Если Little Foot действительно не относится ни к A. africanus, ни к A. prometheus, то многие сравнительные модели придётся пересматривать.

Это может изменить взгляды на разнообразие австралопитеков и на то, насколько сложной была эволюционная картина до появления рода Homo. Дополнительную интригу создаёт сам комплекс Стеркфонтейн. Рональд Кларк давно предполагал, что в этом регионе могли одновременно существовать несколько близких видов гоминидов, занимавших разные экологические ниши. Новая интерпретация Little Foot усиливает аргументы в пользу такой версии.

В итоге находка, сделанная более двух десятилетий назад, продолжает влиять на науку и напоминать, что эволюция человека была куда менее прямолинейной, чем это принято изображать в учебниках.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные обнаружили под Бермудскими островами слой пород толщиной до 20 км — Аctualno вчера в 2:59
Загадка Бермудского треугольника сместилась под землю: учёные обнаружили странный слой в глубине

Ученые выяснили, почему Бермудские острова не уходят под воду: устойчивость архипелага обеспечивается скрытой геологической структурой глубоко под океаническим дном.

Читать полностью » Африка вступила в фазу континентального разлома — The Indian Express 26.12.2025 в 21:02
Карта мира готовится к переписыванию: под Африкой найдено то, что когда-то рвало континенты

Африка переживает глубокие геологические изменения, которые со временем могут привести к расколу континента и формированию нового океанического бассейна.

Читать полностью » Сорбитоловый тест выявляет сбои печени у коров до симптомов — ТАСС 26.12.2025 в 17:20
Продуктивность падает не сразу: этот тест вычисляет скрытые проблемы печени

Ученые разработали революционный метод ранней диагностики заболеваний печени у молочных коров, позволяющий выявлять опасности до появления внешних признаков. Узнайте, как это изменит кормление и лечебные практики на фермах.

Читать полностью » Бактерии искажают сигналы для конкуренции — JRSI 26.12.2025 в 17:04
Бактерии сбивают с толку, а иммунитет атакует свои клетки: в мире природы царит хаос дезинформации

наука, биология, коммуникация, дезинформация, эволюция, бактерии, поведение животных

Читать полностью » Японские ученые раскрыли роль хиральности молекул в асимметрии человеческого тела — RIKEN 26.12.2025 в 13:17
Молекулы, которые крутят органы: новая теория хиральности открывает тайны человеческого тела

Японские ученые раскрыли, как молекулы на молекулярном уровне создают асимметрию в теле человека. Это открытие помогает понять причины расположения органов и тканей.

Читать полностью » Физики запустят эксперимент для поиска очага солнечных вспышек — Владимир Махмутов 26.12.2025 в 12:38
Космическая погода больше не застанет врасплох: эксперимент вскрывает скрытый механизм Солнца

Российские ученые готовят космический эксперимент, который может впервые указать точное место зарождения солнечных вспышек.

Читать полностью » Длительное удержание смартфона деформирует мизинец руки — The Indian Express 26.12.2025 в 9:18
Технологии стали тяжелее — пальцы не выдержали: странная метка смартфонов появилась на руках

Смартфоны становятся тяжелее, а привычки пользователей — устойчивее. Почему мизинец всё чаще меняет форму и к чему это может привести.

Читать полностью » На Вилле Поппеи нашли новые фрески с павлином — Цухтригель 26.12.2025 в 5:33
Роскошь и народный юмор: почему в самом шикарном зале виллы соседствуют золото и комичная маска

Новые раскопки на Вилле Поппеи в Оплонтисе раскрыли неизвестные фрески, скрытые комнаты и сложную символику интерьеров у подножия Везувия.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Два населённых пункта Камчатки останутся в режиме ЧС — ТАСС
Общество
Телефонные аферисты выманивают деньги под предлогом замены купюр — МВД РФ
Мир
Лавров отметил отсутствие призывов к сдерживанию России в стратегии США — Сергей Лавров
Общество
Банки с 2026 года начнут блокировать переводы по новым признакам мошенничества — DEITA.RU
ДФО
Главную новогоднюю ёлку Владивостока установили у театра Горького в 1959 году — PrimaMedia
Туризм
Апрель, июль и октябрь выгоднее для отпуска по размеру отпускных — соцсети
Общество
Жительница Дальнего Востока выиграла 31,5 млн рублей в лотерее Супер 8 — РИА Новости
Общество
Правительство РФ запретило 14 новых синтетических наркотиков в 2025 году — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet