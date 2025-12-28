Скелет из глубины веков не вписывается в учебники: находка, которая ломает привычную схему происхождения людей

Почти полный скелет древнего гоминида по прозвищу "Маленькая ножка" вновь оказался в центре научных споров. Исследователи пришли к выводу, что знаменитая находка плохо вписывается в устоявшиеся представления о видах ранних предков человека. Если эти выводы подтвердятся, привычные схемы эволюции придётся пересматривать. Об этом сообщает Earth.

Что такое Little Foot и почему эта находка уникальна

"Маленькая ножка", или StW 573, считается одним из самых хорошо сохранившихся скелетов древнего гоминида, известных науке. Его обнаружили в 1998 году в пещерах Стеркфонтейн в Южной Африке — регионе, который десятилетиями остаётся ключевой площадкой для изучения австралопитеков. Возраст находки оценивается примерно в 2-3 миллиона лет, что делает её особенно ценной для реконструкции ранних этапов эволюции человека.

Главная ценность Little Foot заключается в его сохранности. Учёные получили редкую возможность анализировать не отдельные фрагменты, а почти целостный организм. Благодаря этому можно точнее судить о развитии прямохождения, пропорциях тела, строении таза, особенностях роста и возможных стратегиях питания древних гоминидов. Такие данные играют ключевую роль в понимании того, какие адаптации появлялись первыми, а какие формировались позже.

Почему привычная классификация перестала работать

На протяжении многих лет Little Foot относили то к Australopithecus africanus, то к Australopithecus prometheus. Палеоантрополог Рональд Кларк, руководивший раскопками и подготовкой скелета, настаивал на версии A. prometheus, тогда как часть научного сообщества считала находку вариантом A. africanus — одного из наиболее известных австралопитеков Южной Африки.

Новая международная группа исследователей из Университета Ла Троб и Кембриджского университета решила пересмотреть этот вопрос. Учёные проанализировали череп, зубы, пропорции конечностей, строение таза и лица не по отдельности, а как единую анатомическую систему. Такой "мозаичный" подход показал, что совокупность признаков Little Foot не совпадает убедительно ни с одним из ранее предложенных видов.

Чем грозит пересмотр статуса находки

В палеоантропологии видовая принадлежность — это не формальность, а основа для построения гипотез. Неверная классификация может искажать представления о родственных связях, сроках появления ключевых признаков и путях расселения древних гоминидов. Если Little Foot действительно не относится ни к A. africanus, ни к A. prometheus, то многие сравнительные модели придётся пересматривать.

Это может изменить взгляды на разнообразие австралопитеков и на то, насколько сложной была эволюционная картина до появления рода Homo. Дополнительную интригу создаёт сам комплекс Стеркфонтейн. Рональд Кларк давно предполагал, что в этом регионе могли одновременно существовать несколько близких видов гоминидов, занимавших разные экологические ниши. Новая интерпретация Little Foot усиливает аргументы в пользу такой версии.

В итоге находка, сделанная более двух десятилетий назад, продолжает влиять на науку и напоминать, что эволюция человека была куда менее прямолинейной, чем это принято изображать в учебниках.