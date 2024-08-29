Скандал произошёл в предсезонном матче КХЛ

Тренер ХК "Металлург" вывел команду с поля во время матча

Главный тренер магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Андрей Разин увел команду с площадки в третьем периоде матча домашнего предсезонного турнира Мемориал Ромазана с нижнекамским "Нефтехимиком". Изначально на сайте клуба написали, что это был протест против действий арбитров, однако сам тренер это опроверг.

Хоккеист Даниил Вовченко, атакуя, получил травму от приема Романа Абросимова. Медики увезли его со льда на носилках. После этого судьи не нашли нарушения со стороны Абросимова.

"Хоккеисты покинули площадку", — сообщили в телеграм-канале "Металлурга".

Команда, которая выигрывала со счетом 2:1, технически проиграла из-за того, что не продолжила матч.

Фото: flickr. com/Chase N. from Marysville, WA, USA (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).