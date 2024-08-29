Скандал произошёл в предсезонном матче КХЛ

Главный тренер магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Андрей Разин увел команду с площадки в третьем периоде матча домашнего предсезонного турнира Мемориал Ромазана с нижнекамским "Нефтехимиком". Изначально на сайте клуба написали, что это был протест против действий арбитров, однако сам тренер это опроверг.
Хоккеист Даниил Вовченко, атакуя, получил травму от приема Романа Абросимова. Медики увезли его со льда на носилках. После этого судьи не нашли нарушения со стороны Абросимова.
"Хоккеисты покинули площадку", — сообщили в телеграм-канале "Металлурга".
Команда, которая выигрывала со счетом 2:1, технически проиграла из-за того, что не продолжила матч.
Фото: flickr. com/Chase N. from Marysville, WA, USA (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).
Боррель: ЕС поддерживает атаку ВСУ на Курскую область
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сделал резонансное заявление, сообщив, что многие страны ЕС выразили поддержку действиям украинской армии в Курской области, несмотря на гибель мирных жителей. Он также призвал к наращиванию военной помощи Украине.
В подконтрольном ВСУ Красноармейске закрылась единственная больница
В подконтрольном украинским силам Красноармейске (Покровске) закрывается единственная городская больница. Пациентов эвакуируют в более безопасные районы. Об этом сообщает французская радиостанция Franceinfo.
В Севастополе временно прекращение движение морского пассажирского транспорта
=В Севастополе временно прекращено движение морского пассажирского транспорта. Это произошло на фоне учений Черноморского флота, которые проходят в акватории города.
Гордон сравнила преследование Дурова с убийством Кеннеди
Юрист Екатерина Гордон выдвинула неожиданную версию того, за что европейские власти преследуют основателя Telegram Павла Дурова.