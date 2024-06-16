В Ростовской области обвиняемые напали и взяли в плен нескольких сотрудников УИС. О произошедшем информировала ФСИН в Telegram.

Находящиеся в Федеральном казённом учреждении "Следственный изолятор №1 Федеральной службы исполнения наказаний" в субъекте РФ на юге Европейской части России — Ростовской области, входящей в состав Южного федерального округа, обвиняемые решили напасть на работников УИС. Сотрудников уголовно-исполнительной системы, которые трудятся, в СИЗО взяли в плен.

Сообщается, что генерал-лейтенант внутренней службы Дмитрий Безруких совместно с другими государственными органами правопорядка, муниципальными, общественными организациями, содружествами и гражданами, а также с таким независимым контрольным органом, как прокуратура, собрались в СИЗО в Ростовской области, дабы устранить неполадки. Известно, что на данный момент проходят действия официально уполномоченных лиц, направленные на определение позиций сторон по проблемным вопросам, достижение освобождения сотрудников из плена. Также отмечается, что следственный изолятор не прекращает работать.

Фото: Flickr / Christian Senger (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)