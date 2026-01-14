Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 8:03

Спина ноет после рабочего дня: попробовала один необычный способ сидеть — эффект удивил

Поза по турецки разгружает поясницу и колени — физиотерапевт Байс

Сидение на стуле кажется самым "нормальным" для взрослой жизни, но тело с этим не всегда согласно. Когда мы часами не меняем позу, мышцы слабеют, суставы "деревенеют", а спина начинает напоминать о себе в самый неподходящий момент. На этом фоне всё чаще всплывает неожиданная идея: иногда полезно садиться… на пол. Об этом сообщает HuffPost.

Чем может помочь сидение на полу

Во многих странах сидеть на земле — привычно, а у нас это чаще ассоциируется разве что с пикником или детскими играми. Тем не менее, положение "по-турецки" даёт телу то, чего почти нет в обычной офисной посадке: мягкую работу тазобедренных суставов и растяжение задней поверхности ног. Это важно для гибкости нижней части тела и общей подвижности.

"Я действительно считаю, что с точки зрения пользы для здоровья или мышечно-скелетного состояния, эта [скрещённые ноги] сидение действительно помогает нам с … тазобедренные мышцы, поясница и колено", — сказал доктор Кристофер Байс, доцент кафедры физиотерапии Университета Питтсбурга.

Физиатр Дженнифер О'Коннелл обращает внимание, что в кресле подколенные сухожилия нередко остаются напряжёнными, а поза со скрещёнными ногами может частично компенсировать эту проблему. Если же опуститься на пол сложно, смысл можно сохранить и без "экстрима": периодически садиться по-разному на диване, менять угол в коленях и тазу, давать суставам новые траектории движения.

Почему диапазон движений особенно важен с возрастом

С возрастом мы часто начинаем двигаться осторожнее и меньше — и именно из-за этого теряем гибкость быстрее, чем могли бы. Хорошая амплитуда движений помогает проще справляться с бытовыми задачами, легче ходить, наклоняться, играть с детьми или внуками. Если суставы и мышцы становятся жёсткими, движения выходят менее экономичными, а нагрузка на тело распределяется хуже.

Отдельный навык — умение безопасно опускаться на пол и подниматься обратно. Эксперты отмечают: это косвенно связано и с профилактикой последствий падений у пожилых людей. Чем увереннее человек контролирует такие переходы, тем выше шанс, что он сможет сориентироваться и восстановить положение тела без паники.

Кор, бёдра и "полезная нагрузка" без тренажёров

Сидение на полу включает корпус иначе, чем стул: нет спинки, которая "держит" за нас, поэтому мышцы кора начинают работать автоматически. Плюс сам подъём с пола — это мини-тренировка для бёдер, коленей и всей нижней цепи, особенно если делать это аккуратно и осознанно.

При этом идея не в том, чтобы заменить кресло ковром на целый день. Смена поз и регулярные вставания важнее любой одной "идеальной" посадки. Можно попробовать выделить до 30 минут в день на сидение на полу, а дальше ориентироваться на самочувствие и удобство, не забывая чаще двигаться в течение рабочего дня.

Кому такой формат может не подойти

Сидение на полу бывает неудобным или даже вредным при проблемах с суставами, после травм и некоторых операций. О'Коннелл подчёркивает, что людям с ограниченной подвижностью бёдер традиционная поза "по-турецки" может даваться тяжело. В таких случаях разумнее обсудить варианты с врачом или физиотерапевтом и подобрать безопасные способы тренировать гибкость и вставания.

В итоге сидение на полу — не волшебная привычка, а ещё один инструмент разнообразить позы и вернуть телу забытые движения. Если подходить к этому постепенно и без насилия над собой, можно получить приятный бонус для гибкости, корпуса и общей подвижности с возрастом.

