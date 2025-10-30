Зависть под камерами: что происходило между Кайли и Кендалл, пока все думали, что они близки
В семье Дженнеров, где с самого детства всё происходило под прицелом камер, отношения между сестрами складывались непросто. Недавнее признание Кендалл Дженнер стало ещё одним подтверждением тому, что даже в идеальной, на первый взгляд, семье бывают ревность, сравнения и недосказанность.
Кендалл рассказала, что в детстве часто завидовала своей младшей сестре Кайли. Её признание прозвучало откровенно и без попыток что-то приукрасить. По словам модели, Кайли всегда казалась более свободной, решительной и уверенной в себе, тогда как она сама была сдержанной и зависела от родительских правил.
"Я ревновала. Я ревновала, потому что в то время у меня не было такой свободы духа, как у неё", — призналась Кендалл Дженнер.
Семейные контрасты
Пока Кендалл стремилась соответствовать ожиданиям, Кайли, напротив, не боялась нарушать правила. Она часто шокировала родных своими экспериментами — и в поведении, и во внешности. Супермодель вспоминает, что родители были куда мягче к младшей дочери, что только усиливало напряжение между сестрами.
Кайли, не скрывая, рассказала, что подростковые годы у них проходили бурно. Она призналась, что нередко проводила время с друзьями, балуясь запрещёнными веществами в доме родителей, где снимались эпизоды реалити-шоу "Семейство Кардашьян".
"Кайли начала заниматься всем этим до меня. Я так на неё разозлилась. Я такая: "Ты дегенератка!"", — сказала Кендалл Дженнер.
Путь к принятию
Спустя годы Кендалл сумела переосмыслить свои чувства. Она поняла, что зависть была следствием неуверенности и желания быть такой же независимой, как Кайли. В интервью модель подчеркнула, что с возрастом научилась воспринимать сестру не как соперницу, а как вдохновение.
Она отметила, что в какой-то момент просто решила присоединиться к компании Кайли и её друзей — и неожиданно поняла, что может позволить себе расслабиться.
"В конце концов я начала тусоваться с ними и отлично провела время. Всё было здорово", — добавила Кендалл Дженнер.
А что если бы всё сложилось иначе?
Можно только предположить, каким был бы путь Кендалл, если бы она не сравнивала себя с сестрой. Возможно, она раньше нашла бы свой стиль и уверенность, не стремясь доказать, что заслуживает внимания не меньше Кайли. С другой стороны, именно внутренние противоречия часто становятся мощным толчком к развитию.
Сегодня Кендалл Дженнер — одна из самых востребованных моделей в мире. Её имя звучит на показах Chanel, Versace и Fendi, а контракты с брендами косметики и одежды приносят миллионы.
Кайли же превратилась в самостоятельный бренд: она построила бьюти-империю Kylie Cosmetics и вошла в список самых молодых миллиардеров мира.
Сравнение сестёр
|Параметр
|Кендалл Дженнер
|Кайли Дженнер
|Основная сфера деятельности
|Моделинг, fashion-индустрия
|Косметика, предпринимательство
|Имидж
|Сдержанный, элегантный
|Яркий, дерзкий
|Отношение к публичности
|Избирательное
|Активное в соцсетях
|Стиль жизни
|Минимализм, спорт, путешествия
|Роскошь, гламур, тусовки
Психология зависти
Психологи отмечают, что детская ревность к братьям и сестрам — естественное чувство. В семьях, где есть ярко выраженные различия в темпераменте или внимании родителей, она особенно сильна. Главное — суметь перерасти это чувство и превратить его в стимул для роста.
В случае Кендалл и Кайли именно соперничество помогло обеим выстроить собственные карьеры. Первая стала лицом высокой моды, вторая — символом бьюти-индустрии.
Мифы и правда
|Миф
|Правда
|В семьях знаменитостей нет места ревности
|Звёзды так же сталкиваются с ней, просто учатся скрывать чувства
|Конкуренция между сёстрами — всегда плохо
|Иногда именно она подталкивает к личным достижениям
|Кендалл всегда была уверенной в себе
|В детстве она часто сомневалась и искала признания
3 интересных факта
-
Кендалл Дженнер впервые вышла на подиум в 14 лет, тогда как Кайли уже снималась в шоу.
-
У Кендалл диагностирована тревожность, с которой она научилась справляться с помощью медитации и спорта.
-
Кайли — единственная из сестёр, кто основал косметическую компанию с нуля и сам управлял производством.
