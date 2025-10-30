Зависть под камерами: что происходило между Кайли и Кендалл, пока все думали, что они близки

В семье Дженнеров, где с самого детства всё происходило под прицелом камер, отношения между сестрами складывались непросто. Недавнее признание Кендалл Дженнер стало ещё одним подтверждением тому, что даже в идеальной, на первый взгляд, семье бывают ревность, сравнения и недосказанность.

Кендалл рассказала, что в детстве часто завидовала своей младшей сестре Кайли. Её признание прозвучало откровенно и без попыток что-то приукрасить. По словам модели, Кайли всегда казалась более свободной, решительной и уверенной в себе, тогда как она сама была сдержанной и зависела от родительских правил.

"Я ревновала. Я ревновала, потому что в то время у меня не было такой свободы духа, как у неё", — призналась Кендалл Дженнер.

Семейные контрасты

Пока Кендалл стремилась соответствовать ожиданиям, Кайли, напротив, не боялась нарушать правила. Она часто шокировала родных своими экспериментами — и в поведении, и во внешности. Супермодель вспоминает, что родители были куда мягче к младшей дочери, что только усиливало напряжение между сестрами.

Кайли, не скрывая, рассказала, что подростковые годы у них проходили бурно. Она призналась, что нередко проводила время с друзьями, балуясь запрещёнными веществами в доме родителей, где снимались эпизоды реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

"Кайли начала заниматься всем этим до меня. Я так на неё разозлилась. Я такая: "Ты дегенератка!"", — сказала Кендалл Дженнер.

Путь к принятию

Спустя годы Кендалл сумела переосмыслить свои чувства. Она поняла, что зависть была следствием неуверенности и желания быть такой же независимой, как Кайли. В интервью модель подчеркнула, что с возрастом научилась воспринимать сестру не как соперницу, а как вдохновение.

Она отметила, что в какой-то момент просто решила присоединиться к компании Кайли и её друзей — и неожиданно поняла, что может позволить себе расслабиться.

"В конце концов я начала тусоваться с ними и отлично провела время. Всё было здорово", — добавила Кендалл Дженнер.

А что если бы всё сложилось иначе?

Можно только предположить, каким был бы путь Кендалл, если бы она не сравнивала себя с сестрой. Возможно, она раньше нашла бы свой стиль и уверенность, не стремясь доказать, что заслуживает внимания не меньше Кайли. С другой стороны, именно внутренние противоречия часто становятся мощным толчком к развитию.

Сегодня Кендалл Дженнер — одна из самых востребованных моделей в мире. Её имя звучит на показах Chanel, Versace и Fendi, а контракты с брендами косметики и одежды приносят миллионы.

Кайли же превратилась в самостоятельный бренд: она построила бьюти-империю Kylie Cosmetics и вошла в список самых молодых миллиардеров мира.

Сравнение сестёр

Параметр Кендалл Дженнер Кайли Дженнер Основная сфера деятельности Моделинг, fashion-индустрия Косметика, предпринимательство Имидж Сдержанный, элегантный Яркий, дерзкий Отношение к публичности Избирательное Активное в соцсетях Стиль жизни Минимализм, спорт, путешествия Роскошь, гламур, тусовки

Психология зависти

Психологи отмечают, что детская ревность к братьям и сестрам — естественное чувство. В семьях, где есть ярко выраженные различия в темпераменте или внимании родителей, она особенно сильна. Главное — суметь перерасти это чувство и превратить его в стимул для роста.

В случае Кендалл и Кайли именно соперничество помогло обеим выстроить собственные карьеры. Первая стала лицом высокой моды, вторая — символом бьюти-индустрии.

Мифы и правда

Миф Правда В семьях знаменитостей нет места ревности Звёзды так же сталкиваются с ней, просто учатся скрывать чувства Конкуренция между сёстрами — всегда плохо Иногда именно она подталкивает к личным достижениям Кендалл всегда была уверенной в себе В детстве она часто сомневалась и искала признания

3 интересных факта