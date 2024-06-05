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Захарова назвала правовую систему Америки артхаусом
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 5:35

Захарова назвала правовую систему Америки артхаусом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свое мнение относительно принятия законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда в США, назвав американскую юридическую систему декадентским художественным кинотеатром, переходящим в либеральный постмодерн биполярности.

В предыдущем сообщении говорилось, что палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект, угрожающий санкциями против Международного уголовного суда и возможным арестом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Законопроект был поддержан 247 членами конгресса, против него проголосовали 155 человек. Авторы инициативы предлагают применять санкции в форме конфискации имущества и отказа в выдаче виз лицам, причастным к попыткам ареста, задержания или преследования любых лиц в США и их союзных государствах.

Прокуроры Международного уголовного суда ранее запрашивали ордера на арест Нетаньяху и лидера ХАМАСа Яхьи Синвара из сектора Газа, обвиняя их в военных и преступлениях против человечности.

По словам Захаровой, существует римское право, существует обычное право. А также есть американское право — декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности.

Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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