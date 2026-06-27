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разведение ног в тренажере
разведение ног в тренажере
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Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 17:34

Хватит убивать колени бесполезными весами: этот забытый приём подарит вам эстетичные квадрицепсы

В зале такие вещи обычно замечают по одной детали: кто-то уже жмёт сотни килограммов, а верх бедра всё равно выглядит плоско. Колени после тяжёлых приседов ноют, техника ломается, а "капля" над коленом так и не появляется. Причина часто не в лени и не в слабой воле. Проблема в том, что ноги качают по кругу одними и теми же движениями, а отдельные пучки квадрицепса остаются без нормальной нагрузки.

"Сисси-приседания хорошо нагружают переднюю поверхность бедра и требуют аккуратной техники. Новичкам лучше начинать без веса и с опорой, чтобы сначала поймать движение. Если колени уже дают о себе знать, спешить с таким упражнением точно не стоит. Сначала — контроль, потом уже добавочная нагрузка".

специалист по силовым и общефизическим тренировкам Артём Кравцов

Сисси-приседания и их роль для квадрицепса

Само упражнение старое, как железо в подвале советской качалки. Его любили атлеты 60-х, когда под рукой не было ни хитрых тренажёров, ни длинного списка модных схем. Название связано с Сизифом, который в мифах катил камень в гору и снова возвращался к той же работе.

Сисси-приседания держат квадрицепс под нагрузкой почти весь подход. За счёт этого передняя поверхность бедра получает и растяжение, и сокращение, а нижняя часть квадрицепса включается заметнее, чем во многих привычных упражнениях. Именно поэтому движение часто ищут те, кто хочет добавить рельефа над коленом.

Но смысл тут не в магии и не в "секретном приёме чемпионов". Упражнение просто заставляет мышцу работать в непривычной траектории. Если обычные приседы уже не дают ощущения, что бедро реально включилось, сисси-приседания могут добрать недостающую нагрузку.

Как делать упражнение без лишнего риска

Начинать лучше с опоры. Подойдёт стена, стойка или любая прочная поверхность, за которую можно держаться руками. Ноги ставят примерно на ширину плеч, пятки допускается слегка приподнять. Смысл прост: сначала поймать траекторию, а не героически завалиться назад.

Дальше корпус медленно уходит назад, а колени сгибаются. Пятки отрываются от пола, таз опускается ниже, и линия от колен до головы остаётся прямой. Колени при этом заметно уходят вперёд — это как раз часть движения, а не ошибка.

В нижней точке нужно почувствовать сильное растяжение в квадрицепсах. Там обычно делают короткую паузу на одну-две секунды, после чего возвращаются вверх без рывка. Подъём идёт только за счёт силы квадрицепсов, без дёрганий и лишней спешки.

Типичные ошибки и где чаще всего срывают технику

Самая частая проблема — чрезмерный наклон назад. Человек пытается "дожать" амплитуду, теряет контроль и начинает ловить баланс коленями и поясницей. В таком режиме упражнение быстро превращается в лотерею для суставов.

Вторая ошибка — расслабление мышцы в любой точке движения. Здесь это особенно вредно, потому что сисси-приседания как раз и держатся на постоянном напряжении. Если квадрицепс выключается, упражнение теряет смысл и начинает расползаться по технике.

Ещё одна история — гонка за весом. Начинать лучше с собственного тела, а потом уже брать блин в руках, если движение уверенно отработано. Рывки, читинг и попытка сделать всё "на характере" здесь обычно заканчиваются плохо.

Как встроить упражнение в тренировку ног

Сисси-приседания обычно ставят в конец тренировки ног. В этот момент квадрицепс уже утомлён, а добивка через изоляцию ложится точнее. Ещё один вариант — отдельная короткая сессия именно на переднюю поверхность бедра.

Рабочая схема простая: 3-4 подхода по 15-20 повторений. Темп должен оставаться медленным, а каждое повторение — читаемым и подконтрольным. Если сразу после первого подхода мышцы "забились", это нормально для такого формата.

Под такой режим упражнение обычно ставят на 4-6 недель. За это время проще отследить, как реагируют колени, насколько держится техника и хватает ли опоры. Если появляется боль, а не обычная мышечная работа, нагрузку лучше сразу сбросить.

"У этого движения есть понятный плюс: оно заставляет квадрицепс работать без пауз. Но ровно из-за этого новичок быстро перегружает колени, если лезет в полную амплитуду сразу. Я бы советовала начинать с опоры и короткой амплитуды, а потом уже смотреть по ощущениям. В силовых упражнениях спешка редко делает дело лучше".

специалист по тренировочным программам и поддержанию формы Анастасия Белова

Ответы на популярные вопросы

Подходит ли упражнение новичкам?
Да, но только с опорой и без лишнего веса. Сначала нужно отработать контроль, иначе колени быстро начнут напоминать о себе.

Можно ли делать сисси-приседания каждый день?
Нет, мышцам и суставам нужен отдых. Обычно такое движение ставят в тренировочный день ног, а не гоняют ежедневно.

Нужны ли дополнительные отягощения?
Не сразу. Сначала хватает собственного веса, а потом уже можно брать блин, если техника не разваливается.

Что делать, если появляется боль в коленях?
Остановиться и не продолжать через дискомфорт. Для такого упражнения это не тот случай, где стоит терпеть и "продавливать" повторения.

Проверено экспертом: специалист по силовым и общефизическим тренировкам Артём Кравцов

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Автор Виктория Парамонова
Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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