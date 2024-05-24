Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отметил в своем канале в Telegram осложнение обстановки из-за прогрессирующих действий России в районе поселка Кисловка на территории Харьковской области.
По словам Сырского, на направлении через Купянск продолжаются столкновения в лесистой местности. Кроме этого он отметил, сложную обстановку вокруг Кисловки, где ВС РФ пробивают линию обороны ВСУ с целью достичь реку Оскол.
По его словам, самые активные и жесткие бои происходят на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе. Кроме того, по мнению главнокомандующего ВСУ, и по остальным направлениям ситуация напряженная, но количество и ожесточенность боевых действий значительно ниже.
Министерство обороны Российской Федерации ранее сообщило о том, что в Харьковской области военные формирования "Север" за последние сутки продвинулись вглубь позиций противника и заняли поселки Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне в этом же районе были захвачены на контроль Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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