Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, закрепляющие возможность посещения учебных центров на Украине французскими наставниками.



Согласно его высказыванию в Telegram, он уже подписал необходимую бумагу, которая будет разрешать первым французским инструкторам посещение образовательных центров для знакомства с их структурой и персоналом.



Сырский уточнил, что подписал документы, дающие право первым французским наставникам посещать образовательные центры Вооруженных сил Украины и ознакомиться с их структурой и сотрудниками. Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного отряда на территории Украины в случае прорыва фронта со стороны России и соответствующего запроса от Киева.



По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле обратили внимание на заявление президента Франции, и его позиция по отношению к возможному поражению России в Украине также ясна. Он предупредил, что такой сценарий практически неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и НАТО.

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