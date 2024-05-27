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Главком ВСУ призвал французских инструкторов работать на Украине
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:48

Главком ВСУ призвал французских инструкторов работать на Украине

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, закрепляющие возможность посещения учебных центров на Украине французскими наставниками.

Согласно его высказыванию в Telegram, он уже подписал необходимую бумагу, которая будет разрешать первым французским инструкторам посещение образовательных центров для знакомства с их структурой и персоналом.

Сырский уточнил, что подписал документы, дающие право первым французским наставникам посещать образовательные центры Вооруженных сил Украины и ознакомиться с их структурой и сотрудниками. Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного отряда на территории Украины в случае прорыва фронта со стороны России и соответствующего запроса от Киева.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле обратили внимание на заявление президента Франции, и его позиция по отношению к возможному поражению России в Украине также ясна. Он предупредил, что такой сценарий практически неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и НАТО.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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