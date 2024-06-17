Сирийская партия "Баас", высказавшая поддержку особой военной операции на территории Украины, считает, что она находится на правильной стороне исторического развития. Это заявление было сделано представителем партии в Российской Федерации, Бассамом Альшалаби.
На форуме "Роль объединения государств БРИКС в создании нового многополярного мирового порядка" Альшалаби отметил, что "Арабская социалистическая партия "Баас" находится на верной стороне истории, поддерживая Российскую Федерацию и ее особую военную операцию против неонацизма на Украине".
Он также подчеркнул, что в ходе президентства Владимира Путина сотрудничество между Россией и Сирией достигло стратегического уровня в различных областях, особенно в борьбе с международным терроризмом, где "российские и сирийские военные объединились".
Специальную военную операцию на Украине Россия начала 24 февраля 2022 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин обосновал ее проведение "защитой людей, страдающих от унижений и геноцида со стороны киевского режима". Он отметил, что решение о военной операции было принято из-за угроз безопасности, которые не позволяли действовать иначе.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. С 2017 года ведутся переговоры в рамках астанинского формата, в которых участвуют Россия, Иран и Турция, являющиеся гарантами урегулирования сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и наблюдательные страны, включая Иорданию, Ливан и Ирак.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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