Ракетная атака ВСУ по Севастополю и акты террора в республике Дагестан подтверждают агрессивное отношение коалиции западных стран к России, заявило ведомство иностранных дел Сирии.



Согласно официальному заявлению, опубликованному агентством SANA, сирийская сторона "однозначно осуждает террористические акты, совершенные в Дагестане".



"Проведение военными силами Киева ракетной атаки на граждан России на полуострове Крым с применением американского вооружения, а также данные теракты — лишь еще одно подтверждение агрессивного настроя, к которому пришла коалиция западных стран по отношению к Российской Федерации", — гласит заявление.