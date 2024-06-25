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Сирия осудила удар по Севастополю и теракты в Дагестане
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:53

Сирия осудила удар по Севастополю и теракты в Дагестане

Ракетная атака ВСУ по Севастополю и акты террора в республике Дагестан подтверждают агрессивное отношение коалиции западных стран к России, заявило ведомство иностранных дел Сирии.

Согласно официальному заявлению, опубликованному агентством SANA, сирийская сторона "однозначно осуждает террористические акты, совершенные в Дагестане".

"Проведение военными силами Киева ракетной атаки на граждан России на полуострове Крым с применением американского вооружения, а также данные теракты — лишь еще одно подтверждение агрессивного настроя, к которому пришла коалиция западных стран по отношению к Российской Федерации", — гласит заявление.

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