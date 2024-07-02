Российский предприниматель, менеджер Герман Стерлигов пожаловался на россиян, которых не устраивает цена за его сыр в 120 тысяч рублей. Об этом он информировал на YouTube-канале российского блогера Амирана Сардарова.

По мнению одного из соучредителей первой в России товарной биржи "Алиса", а также многих других проектов, стоимость сыра в более чем 100 тысяч рублей ему не кажется заоблачной. Он рассказал, что ему просто когда-то пришла в голову идея установить именно такую цену. Предприниматель также добавил, что такая денежная сумма вообще ничего не значит.

Бизнесмен заявил, что для производства сыра, который долгое время выдерживается, а процесс старения придаёт ему особый вкус, текстуру и аромат, необходимо иметь постоянное помещение для хранения продукции. Он объяснил, что в ходе изготовления сыра за ним нужно тщательно следить, солить, менять ему положение и так далее.

Людей, у которых в собственности также есть хозяйство, но при этом они не удовлетворены стоимостью продукции Германа Стерлигова, бизнесмен охарактеризовал как "неблагодарных поросят".

По словам Германа Стерлигова, он устанавливает такие завышенные цены, что стоимость продукции других хозяйств кажется невероятно маленькой. Он добавил, что люди обязаны быть ему благодарны.

Бизнесмен не обошёлся и без совета для недовольных граждан. Он порекомендовал им организовать собственное хозяйство и начать растить детей, дабы питаться продукцией, состоящей из природных, натуральных компонентов.

Фото: Pixabay / Junichi Asakura (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)