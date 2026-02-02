Лицо отекает, боль нарастает, время уходит: как насморк доводит до экстренной операции

Насморк редко воспринимается как состояние, требующее внимания врача, однако именно такое отношение нередко приводит к тяжелым осложнениям. Заложенность носа может быстро смениться выраженной болью, отеком лица и экстренной госпитализацией. Об этом в беседе с изданием Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, воспалительный процесс при рините запускается практически сразу и развивается непрерывно. Специалист объясняет, что уже в первые часы болезни слизистая оболочка носа отекает. Это приводит к перекрытию естественных отверстий гайморовых и лобных пазух. Внутри них начинает скапливаться воспалительное содержимое, которое быстро переходит в гнойную форму и ухудшает общее состояние человека.

Почему ожидание само пройдет опасно

Наиболее частой и критической ошибкой при лечении насморка врач называет полное бездействие. Многие рассчитывают, что симптомы исчезнут без вмешательства, не учитывая, что воспаление не останавливается ни на минуту. Отек слизистой усиливается, а отток из пазух становится невозможным.

"Первая ошибка — это бездействие, когда человек считает, что насморк пройдет сам. Воспаление не делает пауз: оно идет ежеминутно и ежесекундно, днем и ночью, без выходных и праздников. Отверстие в пазухе закрывается, там начинает зреть гной, который густой, как мед, и сам выйти не может", — рассказал Владимир Зайцев.

На этом этапе формируется выраженный болевой синдром. Отекают щеки и веки, прикосновение к лицу становится болезненным, а общее самочувствие резко ухудшается. Состояние перестает быть локальным и начинает угрожать здоровью в целом.

Как воспаление доходит до реанимации

Без лечения гнойное содержимое постепенно разрушает слизистую оболочку пазух. По словам специалиста, инфекция может распространяться через анатомические щели и достигать соседних областей. Особенно тяжелые проявления наблюдаются при фронтите, когда воспаляется лобная пазуха.

Зайцев отмечает, что в таких случаях верхнее веко может полностью отекать, глаз перестает открываться, а боль в области щеки становится постоянной. Дальнейшее развитие процесса связано с поражением оболочек головного мозга и формированием вторичного риногенного менингита.

"Следующий этап — это вторичный гнойный менингит, когда воспаление переходит на мозговые оболочки. В таких случаях пациент оказывается не в лор-отделении, а в реанимации, где нередко требуется экстренная операция по дренированию пазух", — пояснил врач.

Ошибки самолечения и опасные процедуры

Еще одной серьезной проблемой специалист считает самостоятельные промывания носа под давлением. Несмотря на распространенное мнение об их безопасности, такая практика может усугубить течение болезни. Раствор загоняется в пазуху, но из-за отека слизистой не может выйти обратно.

В замкнутом пространстве жидкость застаивается, усиливая воспаление и создавая условия для повторного нагноения. По словам врача, даже после стабилизации состояния такие пациенты нередко сталкиваются с переходом болезни в хроническую форму.

Зайцев подчеркивает, что при правильной терапии улучшение должно быть заметно уже в первые дни. Если симптомы ослабевают постепенно, процесс идет благоприятно. Однако при усилении боли, отека или заложенности, особенно на фоне самостоятельного лечения, обращение к лор-врачу становится необходимым условием для предотвращения опасных осложнений.