Янник Синнер был освистан перед матчем из-за допинга

Первую ракетку мира Янника Синнера болельщики освистали перед матчем первого раунда US Open турнира "Большого шлема", который сейчас проходит в Нью-Йорке, США.
Дело в том, что итальянский теннисист избежал наказания после двух положительных проб на стероиды.
Многие спортсмены и болельщики недовольны тем, что итальянского спортсмена допустили к турниру, сообщает РБК Спорт.
После того, как в его организме был обнаружен допинг, который попал туда через массаж физиотерапевта, тренера и врача теннисиста уволили.
Фото: flickr.com/Alberto Carrasco Casado (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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