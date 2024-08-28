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Теннисиста Синнера освистали перед матчем из-за допинга
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Янник Синнер был освистан перед матчем из-за допинга

Теннисиста Синнера освистали перед матчем из-за допинга

Первую ракетку мира Янника Синнера болельщики освистали перед матчем первого раунда US Open турнира "Большого шлема", который сейчас проходит в Нью-Йорке, США.

Дело в том, что итальянский теннисист избежал наказания после двух положительных проб на стероиды.

Многие спортсмены и болельщики недовольны тем, что итальянского спортсмена допустили к турниру, сообщает РБК Спорт.

После того, как в его организме был обнаружен допинг, который попал туда через массаж физиотерапевта, тренера и врача теннисиста уволили.

Фото: flickr.com/Alberto Carrasco Casado (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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