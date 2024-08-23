Синнер больше не работает с физиотерапевтом после допингового скандала

После скандала с положительными допинг-тестами первая ракетка мира Янник Синнер перестал работать с тренером и врачом по физиотерапии.
Уволены из команды теннисиста были специалисты Умберто Феррара и Джакомо Нальди. Физиотерапевт Нальди занес в организм известного спортсмена запрещенный клостебол во время массажа, пишет РИА Новости Спорт.
Однако Яннику Синнеру удалось избежать дисквалификации после двух положительных допинг-проб. Кстати, это возмутило многих известных теннисистов.
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