Синнер больше не работает с физиотерапевтом после допингового скандала

Теннисист Синнер закончил работу с тренером и врачом после скандала с допингом

После скандала с положительными допинг-тестами первая ракетка мира Янник Синнер перестал работать с тренером и врачом по физиотерапии.

Уволены из команды теннисиста были специалисты Умберто Феррара и Джакомо Нальди. Физиотерапевт Нальди занес в организм известного спортсмена запрещенный клостебол во время массажа, пишет РИА Новости Спорт.

Однако Яннику Синнеру удалось избежать дисквалификации после двух положительных допинг-проб. Кстати, это возмутило многих известных теннисистов.

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