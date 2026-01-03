Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Стальной кран и кухонная раковина
Стальной кран и кухонная раковина
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 17:48

Вернулась домой, а из раковины тянет — сделала одну вещь и запах исчез

Запах из мойки появляется из-за пересохшего сифона — сантехники

Неприятный запах из кухонной мойки способен испортить впечатление даже от долгожданного возвращения домой. Часто он появляется внезапно — после отпуска или редкого использования кухни — и кажется необъяснимым. На самом деле у проблемы есть вполне конкретные причины и простые решения, проверенные на практике. Об этом сообщает дзен-канал "Реализатор Идей".

Почему запах появляется именно из раковины

Основной источник так называемого "канализационного" запаха — пересохший гидрозатвор. Сифон устроен так, что вода в его изгибе образует водяную пробку, которая не пропускает воздух из канализации обратно в квартиру. Если раковиной долго не пользуются, вода испаряется, и запахи беспрепятственно поднимаются вверх.

Ситуация усугубляется в современных интерьерах, где ради эстетики устанавливают упрощённые сливы без классического сифона. Внешне они выглядят аккуратно, но лишены надежной защиты от запахов.

Бумажный лист как временное решение

Опытные хозяева используют простой приём: перед отъездом закрывают слив плотным листом бумаги и прижимают его тарелкой. Бумага создаёт барьер для воздуха, а вес посуды не даёт ей сдвинуться. Такой способ действительно помогает пережить период отсутствия, когда гидрозатвор может пересохнуть.
Важно помнить, что популярный совет заливать в слив растительное масло неудачен. Масло оседает на стенках труб и со временем превращается в липкий слой, который только ускоряет образование засоров.

Как справиться с жиром в трубах

Если проблема не только в запахе, но и в медленном сливе воды, причиной часто становится жир. Один из безопасных бытовых способов — использование сухой горчицы. Она хорошо растворяет жировые отложения, не повреждая трубы.

Для усиления эффекта в раковину наливают тёплую воду, добавляют несколько ложек горчицы, а затем резко открывают слив. Такой "залповый" сброс помогает смыть накопившийся налёт дальше по системе.

Когда нужен разбор сифона

Если запах уже устойчивый, стоит проверить сам сифон. В его нижней части часто скапливаются остатки пищи, жир и мутный осадок. Разборка и промывка решают проблему в большинстве случаев. Если же неприятный запах остаётся, проще заменить сифон целиком — это недорого и быстрее, чем регулярно бороться с последствиями.

Профилактика без лишних усилий

Запахи из мойки не возникают сами по себе. Почти всегда это либо пересохшая водяная пробка, либо загрязнённые трубы. Регулярное использование раковины, периодическая промывка горячей водой и простые меры перед отъездом помогают избежать проблемы.

Понимание принципа работы сифона и внимательное отношение к сливу позволяют поддерживать на кухне свежесть без дорогих средств и сложных манипуляций.

