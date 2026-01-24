Раковина захлёбывается каждый день: 7 способов прочистки, которые добираются до скрытого засора

Медленный слив воды — один из первых сигналов, что в раковине начинает формироваться засор. Сначала проблема кажется незначительной, но со временем она может привести к полной блокировке стока и необходимости вызывать сантехника. Чаще всего причина кроется в волосах, мыльном налёте и мелком мусоре, которые постепенно скапливаются в сливе. Об этом сообщает издание The Spruce.

Механическая очистка слива вручную

Первый шаг в борьбе с засором — попытаться удалить его без химии. Для этого подойдёт простой сантехнический трос из пластика, который внешне напоминает гибкую полоску с зазубринами. Такой инструмент легко проходит через сливное отверстие и сифон, цепляя волосы и отложения. Его использование позволяет быстро убрать основную причину плохого слива и не требует разборки раковины. Особенно эффективен этот способ, когда загрязнения скапливаются в изгибах трубы и мешают нормальному проходу воды.

Очистка сливной пробки

Во многих раковинах значительная часть мусора задерживается именно на выдвижной пробке. Её конструкция и форма чаши способствуют накоплению загрязнений, которые со временем образуют плотную пробку. Пробку можно аккуратно снять, открутив фиксирующую гайку под раковиной, очистить от налёта и установить обратно. Такой подход помогает устранить скрытые загрязнения и часто решает проблему медленного слива без дополнительных инструментов.

Домашнее средство для прочистки труб

После удаления крупных загрязнений можно дополнительно очистить трубы изнутри. Для этого используют сочетание пищевой соды и уксуса. Химическая реакция между ними помогает размягчить налёт на стенках труб и облегчить его вымывание. Однако важно помнить, что подобные методы работают лучше как профилактика и не всегда справляются с плотными пробками, особенно если в системе уже есть застывшие жировые отложения, которые образуются, когда горячее масло попадает в трубы.

Прочистка переливного отверстия

Перелив часто остаётся без внимания, хотя именно там со временем скапливаются остатки мыла и грязи. Он не только защищает раковину от переполнения, но и обеспечивает поступление воздуха в систему, ускоряя слив. Если перелив забит, вода может уходить медленнее даже при чистом основном сливе. Очистка этого отверстия с помощью щётки или подручных средств помогает восстановить нормальную работу дренажа.

Использование вантуза

Вантуз эффективен не только при полном засоре, но и при замедленном сливе. Он создаёт перепады давления, которые помогают сдвинуть пробку из волос и мусора. Чтобы усилить эффект, перед использованием важно закрыть переливное отверстие тряпкой или лентой. Такой способ часто помогает справиться с проблемой за несколько минут без демонтажа деталей.

Применение металлического сантехнического троса

Если простые методы не помогли, в ход идёт классический металлический трос. Он глубже проникает в трубы и способен разрушать плотные засоры, образованные волосами и жиром. Этот инструмент особенно полезен, когда загрязнения скапливаются в сифоне или дальше по трубе, где ручные способы уже не работают.

Очистка сифона

Сифон в форме буквы "П" — одно из самых уязвимых мест под раковиной. Именно здесь задерживаются волосы, остатки пищи и другие частицы, формируя плотную пробку. После демонтажа сифона загрязнения легко удалить вручную, а сама процедура не требует специальных навыков. Регулярная очистка помогает не только восстановить нормальный слив, но и снизить риск появления неприятных запахов, которые часто возникают, когда сифон пересыхает и перестаёт удерживать запахи.

В завершение стоит помнить, что профилактика всегда проще ремонта. Контроль того, что попадает в слив, периодическая промывка горячей водой и простые регулярные действия помогают надолго сохранить сантехнику в рабочем состоянии и избежать повторных засоров.